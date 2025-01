8 thức uống giảm sốc nhiệt khi du lịch Tết

Nước ép từ dưa hấu, dưa chuột, lựu, xoài giàu vitamin C, chất xơ, góp phần tăng cường sức đề kháng, giảm tình trạng sốc nhiệt khi du lịch.

Trong những ngày Tết, miền Nam có nhiệt độ cao, khô hanh, còn miền Bắc lạnh và ẩm làm tăng nguy cơ sốc nhiệt trong những chuyến đi chơi. Đây là trạng thái cơ thể thay đổi nhiệt độ đột ngột, từ lạnh sang nóng hoặc ngược lại. Sự thay đổi này khiến cơ thể tiêu tốn nhiều năng lượng để tự điều chỉnh thân nhiệt, làm suy giảm sức đề kháng dễ gây ra những phản ứng nguy hiểm.

ThS.BS. Lê Thị Thu Hà, khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, khuyên mỗi người cần chuẩn bị dụng cụ che nắng như mũ, ô hoặc áo khoác khi ra ngoài. Uống nước thường xuyên, duy trì chế độ ăn uống khoa học với thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất như rau củ quả tươi giúp giảm nguy cơ sốc nhiệt.

Nước ép dưa hấu: Dưa hấu là một trong những loại thực phẩm có hàm lượng nước cao, khoảng 92%. Nước ép dưa hấu giúp bù nước, kích thích giải phóng mồ hôi dư thừa, ngăn ngừa say nắng. Tuy nhiên, do dưa hấu có chỉ số đường huyết cao (GI) là 75 nên người mắc bệnh tiểu đường hoặc rối loạn chuyển hóa đường nên hạn chế sử dụng.

Nước ép dưa chuột: Dưa chuột chứa đến 95% nước, ít calo, giàu vitamin C - chất chống oxy hóa mạnh bảo vệ da khỏi tác hại của tia cực tím. Nước ép dưa chuột không chỉ làm mát cơ thể mà còn hỗ trợ sức khỏe làn da.

Nước ép xoài: Xoài cung cấp protein, vitamin A, B6, C, sắt, folate, magie và chất xơ. Một ly nước ép xoài hoặc sinh tố xoài có thể cung cấp 50% lượng vitamin C cần thiết hàng ngày, góp phần tăng cường sức đề kháng, làm mát cơ thể.

Nước ép lựu: Thức uống này có nhiều nước và chất chống oxy hóa punicalagin góp phần đào thải độc tố, tăng cường trao đổi chất, hỗ trợ cơ thể chống say nắng.

Nước dừa: Cung cấp khoáng chất tự nhiên như natri, kali, magiê giúp duy trì cân bằng nước và điện giải trong cơ thể. Nước dừa còn giàu vitamin, bảo vệ cơ thể khỏi tác động của nắng nóng, khô hanh.

Nước đậu xanh: Nước đậu xanh chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc và giảm nguy cơ sốc nhiệt trong những ngày nắng nóng.

Nước me: Vitamin, khoáng chất và chất điện giải bù đắp các dưỡng chất mất đi do mất nước. Một ly nước me làm dịu cảm giác nóng, bổ sung năng lượng cho cơ thể.

Nước chanh: Một ly nước chanh pha loãng cung cấp vitamin C, không chỉ giải khát mà còn hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường hệ miễn dịch. Uống nước chanh mang lại cảm giác mát mẻ cho cơ thể trong những ngày thời tiết thất thường.

Theo bác sĩ Hà, lựa chọn thức uống cần phù hợp với từng người, tránh các loại gây mất nước như cà phê, rượu bia, nước ngọt. Trong điều kiện thời tiết nóng - lạnh thất thường, lưu ý bảo vệ sức khỏe cho trẻ em, phụ nữ mang thai, người già.

Duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng, uống đủ nước và chất điện giải giúp đảm bảo sức khỏe trong suốt chuyến du lịch. Trong quá trình di chuyển, mỗi người nên uống từ 2 đến 4 ly nước mỗi giờ và đảm bảo tổng lượng nước tiêu thụ ít nhất 2-2,5 lít mỗi ngày. Uống nước chậm từng ngụm, tránh quá nhanh hoặc sử dụng nước quá lạnh để không gây sốc cho hệ tiêu hóa.

Minh Anh