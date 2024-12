8 loại nước ép tốt cho người bệnh đái tháo đường

Nước ép cần tây, tỏi tây, mướp đắng, cà chua, chanh tươi giàu vitamin, khoáng chất, các chất chống oxy hóa thực vật có tác dụng kháng viêm, hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Chuyên viên dinh dưỡng Nguyễn Thị Thu Huyền, khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết uống đúng loại nước ép, liều lượng vừa phải giúp người bệnh cải thiện tình trạng kháng insulin, bảo vệ tế bào beta tuyến tụy. Chức năng thận cũng được tăng cường, nâng cao sức khỏe tim mạch. Dưới đây là 8 đồ uống người bệnh nên bổ sung vào chế độ dinh dưỡng.

Nước ép rau củ

Các thành phần có trong nước ép rau củ có tác dụng điều hòa, làm giảm lượng đường cao trong máu. Kết hợp một số loại rau củ như cần tây, cà rốt, táo xanh, rau bina... giúp tăng hương vị, bổ sung vitamin cho cơ thể.

Nước tỏi tây

Tỏi tây tốt cho bệnh nhân đái tháo đường do giàu chất xơ, giàu vitamin A, C, K, ít natri và không có chất béo bão hòa, cholesterol. Đồ uống cũng chứa polyphenol, kaempferol có thể chống lại các bệnh viêm mạn tính do đái tháo đường.

Nước ép cần tây

Nước ép cần tây có ít carbohydrate giàu chất chống oxy hóa, vitamin, khoáng chất, có thể điều chỉnh lượng đường trong máu, làm giảm lượng glucose cao. Người bệnh đái tháo đường uống nước ép cần tây còn tốt cho tiêu hóa, giảm viêm, thúc đẩy giảm cân.

Nước ép dưa chuột

Dưa chuột có hàm lượng carbohydrate thấp, là lựa chọn tốt cho người có lượng đường trong máu cao.

Nước ép mướp đắng

Mướp đắng có tác dụng kích hoạt insulin trong cơ thể, từ đó ngăn chặn sự chuyển đổi hình thành chất béo. Uống mướp đắng hàng ngày điều chỉnh lượng đường trong máu. Nước ép mướp đắng thêm chút muối và nước cốt chanh tốt cho người bệnh đái tháo đường.

Nước chanh không đường

Vắt nước chanh, không thêm đường, pha với nước để uống giúp giải khát. Vitamin từ quả chanh hỗ trợ người bệnh tăng hệ miễn dịch, góp phần chống lại những tác nhân, virus gây bệnh từ bên ngoài. Nước chanh gừng ép cũng là đồ uống tốt, làm mát cơ thể. Gừng kiểm soát lượng đường trong máu, giảm các biến chứng về mắt.

Đậu bắp và nước gừng

Chuyên viên dinh dưỡng Thu Huyền cho biết dùng nước ép đậu bắp và gừng mỗi ngày trước bữa sáng và duy trì trong vòng một tháng có thể cân bằng lượng đường trong máu. Đậu bắp giàu chất xơ, vitamin, gừng có chứa polyphenol cũng có thể làm giảm mức đường huyết, triệu chứng khó chịu của đái tháo đường.

Nước ép đậu bắp và gừng giúp cân bằng đường máu. Ảnh minh họa: Thanh Ba

Nước ép cà chua

Lycopene là chất chống oxy hóa có trong cà chua. Dùng nước ép cà chua hàng ngày hỗ trợ cân bằng lượng đường trong máu. Đồ uống này góp phần làm giảm nguy cơ hình thành cục máu đông - tình trạng thường gặp ở người bệnh đái tháo đường. Cục máu đông có thể dẫn đến bệnh xơ vữa động mạch, các vấn đề về tim mạch.

Chuyên viên dinh dưỡng Thu Huyền lưu ý nước ép rau củ quả chứa hàm lượng đường tự nhiên nên người bị đái tháo đường không nên thêm đường vào đồ uống. Không nên uống quá 200 ml mỗi lần, tránh dùng sát giờ ăn hoặc coi là món chính trong chế độ dinh dưỡng.

Thanh Ba