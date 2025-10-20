8 thực phẩm giảm viêm khớp

Cá béo giàu chất béo lành mạnh, nghệ và trà xanh có tác dụng chống oxy hóa, giảm đau, kháng viêm, tốt cho xương khớp và sức khỏe tổng thể.

Tình trạng đau, viêm khớp ảnh hưởng đến các hoạt động thường ngày. Ngoài thuốc, chế độ ăn uống khoa học có thể giúp giảm viêm và đau tự nhiên, cải thiện sức khỏe tổng thể.

Cá béo

Cá hồi, cá thu, cá mòi giàu axit béo omega-3 giúp giảm viêm trong cơ thể. Omega-3 hoạt động bằng cách giảm sản xuất các phân tử gây viêm gọi là cytokine và eicosanoid. Thường xuyên tiêu thụ cá giàu omega-3 làm giảm triệu chứng đau khớp.

Nghệ

Nghệ chứa hợp chất hoạt tính là curumin, có đặc tính chống viêm, chống oxy hóa mạnh mẽ. Hợp chất này có thể ngăn chặn các con đường gây viêm trong cơ thể, giảm đau, sưng khớp. Gia đình có thể thêm nghệ vào cà ri, súp, chế biến cùng các món canh, xào. Để tăng cường khả năng hấp thụ, kết hợp nghệ với hạt tiêu đen hoặc dầu ô liu.

Rau xanh tố cho sức khỏe xương khớp. Ảnh: AI

Gừng

Thực phẩm này chứa các hợp chất sinh học như gingerol, có tác dụng giảm đau, kháng viêm. Ăn gừng thường xuyên hỗ trợ giảm cứng khớp, sưng tấy và khó chịu. Bạn có thể thưởng thức gừng trong trà, sinh tốt hoặc là nguyên liệu cho nhiều món ăn khác nhau.

Tỏi

Ngoài là gia vị thêm vào bữa ăn, tỏi có đặc tính kháng viêm, giảm đau khớp. Những hợp chất lưu huỳnh trong tỏi góp phần ức chế enzyme gây đau và sưng khớp. Ăn tỏi sống hoặc thêm tỏi vào các món ăn đã nấu chín giúp giảm đau khớp theo thời gian.

Rau lá xanh

Thực phẩm này giàu chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất hỗ trợ sức khỏe tổng thể của khớp. Rau xanh cũng giàu vitamin K, đóng vai trò quan trọng với sức khỏe xương bằng cách điều hòa canxi, giảm viêm. Những chất chống oxy hóa trong rau lá xanh có tác dụng giảm stress oxy hóa - yếu tố góp phần gây đau khớp.

Trà xanh

Trà xanh chống ôxy hóa, chống viêm mạnh mẽ. Sử dụng đồ uống này thường xuyên giúp bảo vệ sụn, giảm đau cho những người mắc bệnh khớp.

Nước hầm xương

Món ăn giàu collagen, gelatin, axit amin đều có lợi để duy trì sức khỏe khớp. Collagen là thành phần chính của sụn. Dùng thường xuyên nước hầm xương hỗ trợ phục hồi, bôi trơn khớp. Các axit amin trong món ăn này thúc đẩy cơ thể chữa lành, giảm viêm trong cơ thể.

Quả mọng

Dâu tây, việt quất, mâm xôi chứa nhiều chất chống oxy hóa, bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của quá trình oxy hóa. Căng thẳng oxy hóa góp phần gây viêm, từ đó làm trầm trọng thêm tình trạng đau khớp. Chất anthocyanin trong quả mọng tạo màu sắc cho thực phẩm, tốt cho sức khỏe người mắc các bệnh lý về khớp. Mỗi người nên ăn những loại quả này như món ăn nhẹ, thêm vào sinh tố kết hợp cùng sữa chua.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)