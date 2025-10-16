5 cách giúp cơ thể sản xuất collagen tự nhiên

Ăn thực phẩm giàu vitamin A, C, chất chống oxy hóa giúp cơ thể sản xuất collagen nhiều hơn, tăng cường sức khỏe tổng thể.

Collagen là thành phần chính cấu tạo nên da, cơ, xương, gân, dây chằng và các mô liên kết khác. Chất dinh dưỡng này mất đi do quá trình lão hóa tự nhiên, tác động của tia cực tím, chế độ ăn uống thiếu hụt dưỡng chất, hút thuốc lá, căng thẳng, thiếu ngủ, ô nhiễm môi trường.

Bổ sung thực phẩm giàu collagen vào chế độ ăn uống quan trọng để duy trì sức khỏe. Dưới đây là những cách giúp cơ thể sản sinh collagen tự nhiên.

Vitamin C giúp sản xuất collagen

Vitamin C hỗ trợ quá trình tổng hợp và kết nối các sợi collagen trong cơ thể. Chúng hoạt động như chất chống oxy hóa giúp bảo vệ collagen khỏi hư hại. Nhờ đó, da săn chắc và đàn hồi, sức khỏe khớp cải thiện, nhất là ở người bệnh viêm khớp, loãng xương. Cơ thể không thể tự sản sinh vitamin C. Ăn trái cây họ cam quýt, rau mùi, ớt chuông đỏ, xanh và ớt chuông có thể bổ sung vitamin này cho cơ thể.

Ăn thực phẩm giàu vitamin C giúp cơ thể có nhiều collagen. Ảnh được tạo bởi AI

Tăng cường các món giàu chất chống oxy hóa

Trà xanh, việt quất, quế giàu chất chống oxy hóa có thể tăng cường sản xuất collagen tự nhiên trong cơ thể. Khi ấy, sức đề kháng tốt hơn, vẻ ngoài thường trông trẻ hơn tuổi thật. Chất chống oxy hóa mạnh như EGCG và catechin trong trà xanh góp phần bảo vệ collagen khỏi bị phá hủy, đồng thời kích thích sản xuất collagen và elastin, giúp da săn chắc. Các chất chống oxy hóa này cũng trung hòa các gốc tự do, giảm tác hại của ánh nắng mặt trời đến da, làm chậm quá trình lão hóa.

Bổ sung retinol

Đây là các dẫn xuất của vitamin A, hỗ trợ cải thiện sức khỏe làn da. Retinol kích thích hoạt động của tế bào da, thúc đẩy sản xuất collagen và elastin đồng thời tái tạo tế bào mới, loại bỏ tế bào chết. Chúng có trong thực phẩm từ động vật như gan bò, thịt gà, trái cây, rau củ màu vàng, cam, xanh đậm (bí đỏ, cà rốt, rau chân vịt, khoai lang).

Ăn thực phẩm chứa nhiều vitamin A

Vitamin A không trực tiếp sản xuất collagen mà có tác dụng bảo vệ, tăng cường sự hình thành collagen. Vitamin A thúc đẩy làn da khỏe mạnh, làm chậm quá trình lão hóa. Chất dinh dưỡng này sửa chữa cấu trúc tế bào, giảm tổn thương da do ánh nắng mặt trời. Thực phẩm giàu vitamin A nên bổ sung hàng ngày như khoai lang, rau bina, bí đỏ, cà rốt, dầu cá và gan động vật.

Nhu cầu vitamin A hàng ngày khác nhau tùy thuộc vào độ tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe. Nữ giới trưởng thành khỏe mạnh cần khoảng 700 mcg và 900 mcg cho nam giới mỗi ngày. Trẻ em và phụ nữ mang thai, cho con bú cần lượng khác nhau, liều dùng nên tuân theo hướng dẫn của bác sĩ.

Lê Nguyễn (Theo Hindustan Times)