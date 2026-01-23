8 thói quen buổi tối khiến bạn khó giảm cân

Ăn bữa tối thịnh soạn và nhiều đồ ngọt, ngủ muộn, dùng bữa gần giờ ngủ có thể phá hỏng nỗ lực giảm cân trong suốt cả ngày.

Ăn bữa tối thịnh soạn

Ăn tối quá no, đặc biệt sau 21h, có thể cản trở giảm cân. Dùng bữa muộn có thể làm tăng đường huyết vào sáng hôm sau, lâu dài làm tăng nguy cơ viêm và tiểu đường. Bữa tối nhiều đạm, chất béo còn dễ gây tăng cân do ban đêm cơ thể đốt cháy ít calo hơn, quá trình sinh nhiệt từ thức ăn mạnh nhất vào buổi sáng và giảm dần trong ngày.

Ăn đồ ngọt buổi tối

Ăn tráng miệng hay đồ ngọt vào buổi tối dễ gây tăng cân do chứa nhiều calo nhưng ít tạo cảm giác no. Điều này kích thích cảm giác thèm ăn, khiến bạn ăn nhiều hơn trước khi ngủ.

Ăn bánh ngọt buổi tối làm tăng đường huyết, dư thừa calo. Ảnh: Anh Chi

Ăn gần giờ đi ngủ

Ăn sát giờ ngủ có thể làm gián đoạn giấc ngủ, rối loạn nhịp sinh học và quá trình trao đổi chất. Thói quen này ảnh hưởng đến đường huyết, làm giảm chất lượng giấc ngủ và góp phần gây tăng cân.

Vừa ăn vừa xem điện thoại

Nhiều người thư giãn vào buổi tối bằng cách xem phim, chương trình yêu thích trong lúc ăn. Khi bị phân tâm bởi màn hình, bạn có xu hướng ăn nhiều hơn mức cơ thể cần, dẫn đến dư thừa calo, tăng cân.

Uống rượu

Uống rượu buổi tối làm gián đoạn giấc ngủ, đồng thời cung cấp nhiều calo và đường. Uống rượu thường xuyên, quá nhiều còn tăng nguy cơ béo phì, gây mất ngủ, căng thẳng - yếu tố thúc đẩy tích trữ mỡ.

Tập thể dục cường độ cao

Hoạt động thể chất thường xuyên là cách hiệu quả để giảm cân. Tuy nhiên, tập luyện cường độ cao vào cuối buổi tối có thể khiến nhiệt độ cơ thể tăng, tỉnh táo không cần thiết, dễ làm gián đoạn giấc ngủ. Nên tập thể dục cường độ vừa phải vào buổi tối như đi bộ, giãn cơ và yoga, tránh chạy nhanh hay tập tạ...

Ngồi cả buổi tối

Lối sống ít vận động, ngồi làm việc cả ngày và cả buổi tối sau bữa ăn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính, thừa cân cũng như rối loạn giấc ngủ. Sau bữa tối, bạn có thể đi lại dọn dẹp nhà cửa, rửa bát hoặc đi bộ 10-20 phút, tránh ngồi quá lâu.

Ngủ quá muộn

Thức khuya thường xuyên làm rối loạn nội tiết tố liên quan đến cảm giác đói và no. Thiếu ngủ làm tăng ghrelin (hormone gây đói) và giảm leptin (hormone gây no), khiến người giảm cân nhanh đói hơn và tiêu thụ nhiều calo hơn vào ngày hôm sau.

Anh Chi (Theo Very Well Health)