8 rau, quả màu tím giàu chất chống oxy hóa cho người tiểu đường

Quả mận, mâm xôi, việt quất, bắp cải tím, cà tím giàu chất chống oxy hóa anthocyanin, vitamin C và chất xơ, giúp ổn định lượng đường trong máu.

Các sắt tố anthocyanin tạo ra màu tím của rau củ và là chất chống oxy hóa mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của người bệnh tiểu đường.

Mâm xôi đen chứa nhiều anthocyanin có thể tăng cường hệ miễn dịch, chống viêm, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và ung thư. Loại quả này còn cung cấp vitamin C (chất chống oxy hóa) và chất xơ dồi dào, hỗ trợ tiêu hóa. Mâm xôi giàu axit ellagic, có đặc tính kháng vi khuẩn, virus.

Mận dồi dào anthocyanin - chất chống oxy hóa hoạt động mạnh nhất trong loại quả này. Ăn mận thường xuyên hỗ trợ giảm viêm đồng thời ngăn ngừa phản ứng dị ứng. Chúng chứa nhiều vitamin C, A và K, hỗ trợ điều chỉnh lượng đường trong máu ổn định.

Mận giàu chất xơ và chất chống oxy hóa. Ảnh: Anh Chi

Việt quất giàu chất chống oxy hóa anthocyanin góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh tim hoặc tiểu đường type 2, kiểm soát cân nặng. Quả việt quất hỗ trợ duy trì vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh nhờ chứa chất xơ, vitamin C, K dồi dào. Chỉ số đường huyết của việt quất thấp, không ảnh hưởng đến lượng đường trong máu sau ăn.

Nho tím thường có nồng độ chất chống oxy hóa cao hơn nho xanh, chủ yếu là anthocyanin, nằm ở vỏ chứ không phải phần thịt quả. Cả nho đỏ và nho trắng đều chứa hàm lượng resveratrol cao. Resveratrol là chất chống oxy hóa có hoạt tính chống ung thư, bao gồm cả ung thư vú.

Anh đào ngọt chứa nhiều anthocyanin hơn anh đào chua. Các chống oxy hóa khác như vitamin C, tryptophan giúp cơ thể sản xuất serotonin - chất ảnh hưởng đến tâm trạng và melatonin có vai trò hỗ trợ giấc ngủ. Người bệnh tiểu đường nên ăn nhiều anh đào để làm giảm các dấu hiệu stress oxy hóa, giảm viêm, kiểm soát mức đường huyết và cholesterol.

Cà tím có hàm lượng cao chất xơ và khoáng chất, bao gồm đồng, mangan, kali, thiamine. Phần bên trong của cà tím có nhiều chất xơ hòa tan, tạo cảm giác no lâu giúp giảm cholesterol và ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng đột biến. Phần vỏ có nhiều chất xơ không hòa tan hỗ trợ tăng khối lượng phân.

Bắp cải tím hoặc đỏ có vị tương tự bắp cải xanh nhưng chứa nhiều chất dinh dưỡng và hợp chất có lợi cho sức khỏe hơn. Hợp chất sulforaphane trong các loại rau họ cải, hình thành khi bắp cải được thái nhỏ hoặc nhai, hỗ trợ giảm viêm. Bắp cải tím cũng giàu chất xơ và có các chất dinh dưỡng thiết yếu, bao gồm vitamin C, A giúp kiểm soát đường huyết ở mức ổn định.

Hành tây tím chứa nhiều anthocyanin, quercetin. Đây là các chất chống oxy hóa mạnh làm giảm phản ứng dị ứng bằng cách giảm lượng histamine do tế bào giải phóng. Hàm lượng kali, chất xơ, vitamin C và vitamin B9 cao, quan trọng cho quá trình trao đổi chất lành mạnh, sản xuất tế bào hồng cầu và chức năng thần kinh, góp phần ngăn biến chứng tiểu đường.

Anh Chi (Theo Very Well Health)