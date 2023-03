8 năm mắc xơ gan mới phát hiện do bệnh tim

Người bệnh xơ gan 8 năm mới phát hiện nguyên nhân do rối loạn nhịp tim, màng ngoài tim bị viêm và không giãn được gây ứ máu, tổn thương gan.

Anh Vũ Trọng Tập (45 tuổi, Hải Phòng) tái khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội vào đầu tháng 3. Chỉ sau 5 tháng phẫu thuật bóc màng ngoài tim, chức năng gan phục hồi tốt. Bệnh nhân khỏe mạnh, tăng cân, ăn uống ngon miệng và có thể chạy bộ đường dài mỗi sáng. Bác sĩ, Tiến sĩ Vũ Trường Khanh (Trưởng khoa Tiêu hóa) cho biết chẩn đoán đúng nguyên nhân gây xơ gan là do bất thường ở tim giúp điều trị khỏi cho người bệnh.

Theo anh Tập, cách đây 8 năm, anh xuất hiện sạm da vùng cẳng chân, cảm thấy chán ăn, đầy bụng. Bác sĩ ở một bệnh viện tại Hà Nội chẩn đoán anh bị xơ gan nhưng không có chỉ định điều trị. Sau 5 năm, các triệu chứng chướng bụng, ăn kém, phù tím hai cẳng chân tăng nặng hơn. Anh được điều trị xơ gan tự miễn trong 3 năm gần đây nhưng bệnh không giảm, thậm chí chuyển biến nặng.

Người bệnh tăng cân, sức khỏe cải thiện khi tái khám vào đầu tháng 3/2023. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Anh Tập thăm khám tại khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Tâm Anh Hà Nội, vào cuối tháng 10/2022. Tiến sĩ Khanh nhận thấy người bệnh bị xơ gan không phải do nguyên nhân viêm gan tự miễn như chẩn đoán trước đó. Anh có tĩnh mạch cổ nổi tự nhiên, ứ máu ở gan, gan to và cổ trướng. Đây là dấu hiệu bác sĩ nghi ngờ bệnh xơ gan có nguyên nhân từ tim.

Người bệnh có triệu chứng nhịp tim không đều, sẹo mổ ở ngực, rung nhĩ, tim to và vôi hóa tim kèm giãn các buồng nhĩ khi khám tại khoa Tim mạch. Kết quả chụp cộng hưởng từ tim và dựng hình ảnh cho thấy màng tim bị viêm, vôi hóa màng ngoài tim.

Phó giáo sư Nguyễn Thị Bạch Yến (Trưởng khoa Tim mạch) giải thích, bình thường màng ngoài tim rất mỏng, giúp quả tim có thể giãn ra để nhận máu từ các cơ quan trở về tim. Trường hợp của anh Tập là do viêm màng ngoài tim co thắt (còn gọi là hội chứng Pick). Đây là hội chứng ít gặp khiến màng tim không giãn được gây ứ máu ở gan, bụng và chân. Bệnh nhân còn bị rối loạn nhịp, rung nhĩ. Tình trạng kéo dài khiến gan to, tổn thương xơ gan.

Hình ảnh màng ngoài tim bị canxi hóa gây biến dạng tim qua chụp cộng hưởng từ và dựng hình ảnh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Các bác sĩ phẫu thuật cắt màng ngoài tim giúp cơ tim không bị chèn ép, máu về tim dễ dàng, gan và các nội tạng phục hồi. Hậu phẫu, người bệnh phục hồi tốt, các chỉ số xét nghiệm gan cải thiện rõ rệt.

Theo Phó giáo sư Yến, các bệnh lý tim mạch đều dẫn đến suy tim và gây ứ trệ ở các tạng, nổi bật là gan và phổi, khiến gan to và khó thở. Nếu không điều trị kịp thời, tình trạng suy tim ngày càng nặng, gan bị tổn thương lâu ngày dẫn đến xơ gan. Sau phẫu thuật, bệnh nhân cần tiếp tục theo dõi và điều trị giúp cơ tim phục hồi. Rung nhĩ với nhịp tim không đều rất dễ gây ra cục huyết khối trong tim nên cần theo dõi và điều trị lâu dài. Khi có dấu hiệu về tim mạch như khó thở, hồi hộp, gan to, phù chân, người bệnh nên khám tại các cơ sở y tế để bác sĩ chẩn đoán sớm và điều trị.

Lục Bảo