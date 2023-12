5 thức uống giúp cơ thể tăng đề kháng

Trà xanh giàu chất chống oxy hóa có tác dụng chống viêm nhiễm; trà chanh gừng, nước cam, nước ép cà chua cung cấp vitamin C, góp phần tăng cường hệ miễn dịch.

Hệ thống miễn dịch là mạng lưới phòng thủ tự nhiên của cơ thể bao gồm các tế bào, mô và cơ quan. Đây là mạng lưới phức tạp, liên tục hoạt động để bảo vệ cơ thể chống lại mầm bệnh, bao gồm vi khuẩn, virus, ký sinh trùng.

Duy trì lối sống lành mạnh, ngủ đủ giấc là yếu tố cần thiết để tăng cường hệ miễn dịch. Chế độ ăn lành mạnh, dùng thức uống có lợi cũng giúp nâng cao sức đề kháng cho cơ thể.

Nước

60-70% trọng lượng cơ thể là nước, cần thiết cho mọi chức năng tế bào. Uống đủ nước có thể giữ cho hệ thống miễn dịch hoạt động khỏe mạnh. Nước hỗ trợ hệ thống miễn dịch hấp thụ chất dinh dưỡng; duy trì màng nhầy trong mũi, miệng và cổ họng, là các tuyến phòng thủ đầu tiên chống lại mầm bệnh và nguy cơ nhiễm trùng. Đây cũng là thành phần thiết yếu của dịch bạch huyết, cung cấp các tế bào bạch cầu chống nhiễm trùng.

Tình trạng mất nước có thể thúc đẩy vi khuẩn và virus phát triển. Lượng nước khuyến nghị trung bình ở người trưởng thành khỏe mạnh khoảng 6-8 cốc mỗi ngày.

Nước cam hoặc bưởi nguyên chất

Vitamin C và folate trong nước ép cam, bưởi góp phần thúc đẩy hàng rào miễn dịch và bảo vệ các loại tế bào miễn dịch như tế bào tiêu diệt tự nhiên, tế bào T. Các hợp chất hoạt tính sinh học trong trái cam, bưởi còn có tác dụng chống viêm, hỗ trợ tăng khả năng đề kháng.

Nước cam nguyên chất cũng cung cấp lượng vitamin A, loại đóng hộp còn được bổ sung vitamin D, cần thiết cho khả năng miễn dịch khỏe mạnh.

Nước cam nguyên chất giàu vitamin C, folate góp phần thúc đẩy hàng rào và bảo vệ các loại tế bào miễn dịch. Ảnh: Freepik

Trà xanh

Trà xanh là đồ uống lành mạnh khác để tăng cường khả năng phòng vệ tự nhiên của cơ thể. Hợp chất flavonoid polyphenol có trong trà xanh mang tới nhiều lợi ích cho sức khỏe, từ giảm nguy cơ mắc bệnh tim, một số bệnh ung thư đến kiểm soát tình trạng viêm toàn thân.

Trà xanh cũng chứa các chất giúp bảo vệ tế bào chống lại quá trình oxy hóa. Thức uống này cũng không chứa calo nên có lợi cho người giảm cân.

Trà chanh gừng

Chanh rất giàu vitamin C, góp phần bảo vệ tế bào chống lại tổn thương oxy hóa. Vitamin C cũng có đặc tính chống viêm và giảm tần suất các phản ứng bất lợi cho hệ miễn dịch. Gừng chứa nhiều hợp chất hoạt tính sinh học chống buồn nôn, cải thiện lipid máu, giảm viêm nhiễm. Chanh kết hợp gừng tạo nên thức uống thơm ngon, tốt cho đề kháng.

Để pha trà, cho gừng tươi nghiền nát hoặc thái vài lát gừng cùng nước cốt chanh vào nước nóng và uống mỗi ngày.

Nước ép cà chua

Cà chua rất giàu vitamin C và lycopene - loại caroten chống oxy hóa có đặc tính tăng cường sức khỏe, giảm viêm toàn thân.

Súp, nước ép cà chua đều cung cấp vitamin C dồi dào, giảm nhanh triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm. Với nước ép đóng chai, nên ưu tiên loại có hàm lượng natri thấp hơn.

Bảo Bảo (Theo Eat This Not That)