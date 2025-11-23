8 lợi ích khi ăn hạt mít

Hạt mít giàu protein, chất xơ, khoáng chất giúp tăng cường tiêu hóa, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, nâng cao sức đề kháng.

Giúp tiêu hóa tốt hơn

Hàm lượng chất xơ cao trong hạt mít thúc đẩy quá trình tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón. Chất xơ hoạt động như prebiotic (dạng chất xơ) nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Ăn hạt mít thường xuyên có thể tiêu hóa dễ dàng, giảm khó chịu.

Chống oxy hóa

Các hợp chất hoạt tính sinh học như flavonoid, phenolic trong hạt có tác dụng chống oxy hóa. Chúng có thể trung hòa các gốc tự do trong cơ thể, giảm stress oxy hóa và nguy cơ mắc bệnh mạn tính. Bổ sung thực phẩm này vào chế độ ăn uống hỗ trợ hệ thống miễn dịch, tăng cường sức khỏe tổng thể.

Bảo vệ trái tim

Kali giúp điều hòa huyết áp, trong khi chất xơ góp phần làm giảm mức cholesterol. Ăn hạt mít thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ tăng huyết áp, mắc bệnh tim mạch. Chúng cũng chứa chất chống oxy hóa góp phần chống lại stress oxy hóa, bảo vệ tim và tăng lưu thông máu.

Hạt mít giàu chất xơ. Ảnh được tạo bởi AI

Giữ dáng

Sự kết hợp giữa protein, chất xơ trong loại hạt này thúc đẩy cảm giác no, kiểm soát cơn thèm ăn, hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Người trưởng thành nên ăn khoảng 0,8 đến 1,2 g protein cho mỗi kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày.

Tăng cường hệ miễn dịch

Các chất chống oxy hóa, khoáng chất như kẽm, sắt hỗ trợ khả năng chống nhiễm trùng của cơ thể, duy trì sức khỏe tổng thể. Thường xuyên ăn hạt mít có tác dụng duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh, phòng bệnh. Loại hạt này cũng giàu vitamin A, giúp tăng cường sức khỏe thị lực, giảm nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng.

Xây dựng cơ bắp

Loại hạt này giàu protein hữu ích trong việc xây dựng cơ bắp thông qua việc sửa chữa và tái tạo sợi cơ bị tổn thương sau tập luyện.

Làm đẹp da

Hàm lượng chất chống oxy hóa trong hạt mít có thể chống lại các gốc tự do gây lão hóa sớm, nếp nhăn và vết chân chim. Xay nhuyễn hạt mít với sữa chua không đường, đắp hỗn hợp lên mặt mỗi ngày một lần trong 15-20 ngày giúp làn da trẻ đẹp hơn.

Tốt cho tóc

Protein và sắt đều cần cho mái tóc. Sắt cải thiện lưu thông máu, vitamin A ngăn ngừa hư tổn tóc. Loại hạt này cũng giúp cải thiện nồng độ hemoglobin, phòng chống các loại rối loạn máu khác.

Hạt mít đa năng, có thể sử dụng theo nhiều cách. Bạn chế biến luộc hoặc hấp để làm món ăn vặt bổ dưỡng, rang để thêm hương vị, xay thành bột dùng trong nấu nướng.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)