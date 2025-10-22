5 loại hạt cung cấp magie cho cơ thể

Đậu đen
Đậu đen giàu magie, protein, chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Magie trong đậu đen giúp duy trì hệ xương chắc khỏe, hỗ trợ thư giãn thần kinh, điều hòa huyết áp. Thực phẩm này có lợi cho sức khỏe người giảm cân vì tăng cảm giác no lâu, hạn chế thèm ăn đồ vặt.
Hạt điều
28 g hạt điều cung cấp 74 mg magie, chất béo tốt cho tim, vitamin, khoáng chất gồm kẽm, đồng, sắt. Cơ thể thiếu hụt magie ảnh hưởng đến khả năng xử lý căng thẳng. Stress làm tăng bài tiết magie qua nước tiểu.
Đậu phộng
28 g đậu phộng có 53,3 mg magie, giàu protein, chất xơ, chất béo lành mạnh, vitamin E và đồng. Khoáng chất đồng cần thiết cho quá trình sản xuất hồng cầu, sản xuất năng lượng. Bạn có thể thêm đậu phộng vào các món ngọt, mặn, món xào, tráng miệng.
Hạt lanh
Hạt lanh chứa nhiều loại vitamin, khoáng chất gồm đồng, selen, magie (hai thìa canh hạt lanh có khoảng 80 mg magie). Nhờ giàu chất xơ, loại hạt này hỗ trợ sức khỏe đường ruột, làm giảm vấn đề tiêu hóa như táo bón.
Hạt lanh tốt cho người mắc bệnh tim, tiểu đường vì chất xơ trong thực phẩm giúp duy trì lượng đường trong máu, giảm mức cholesterol cao. Rắc hạt lanh vào sữa chua hoặc thêm hạt lanh xay hoặc nguyên hạt vào sinh tố, bột yến mạch.
Đậu nành
Đậu nành có magie, protein, chất xơ góp phần cải thiện chức năng tim mạch, xương chắc khỏe, hỗ trợ giảm huyết áp, phòng ngừa một số bệnh mạn tính. Bạn chế biến đậu nành bằng cách chế biến thành món ăn thay thế thịt hoặc nấu sữa.
Lê Nguyễn (Theo Health)
Ảnh: AI, Bùi Thủy