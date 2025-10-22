5 loại hạt cung cấp magie cho cơ thể

Hạt lanh

Hạt lanh chứa nhiều loại vitamin, khoáng chất gồm đồng, selen, magie (hai thìa canh hạt lanh có khoảng 80 mg magie). Nhờ giàu chất xơ, loại hạt này hỗ trợ sức khỏe đường ruột, làm giảm vấn đề tiêu hóa như táo bón.

Hạt lanh tốt cho người mắc bệnh tim, tiểu đường vì chất xơ trong thực phẩm giúp duy trì lượng đường trong máu, giảm mức cholesterol cao. Rắc hạt lanh vào sữa chua hoặc thêm hạt lanh xay hoặc nguyên hạt vào sinh tố, bột yến mạch.