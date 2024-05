8 dấu hiệu ung thư đại tràng thường gặp

Đau bụng và rối loạn tiêu hóa kéo dài, đi tiêu ra nhầy máu, táo bón là các dấu hiệu phổ biến của ung thư đại tràng.

Đại tràng là phần cuối của hệ thống tiêu hóa, thành đại tràng có cấu tạo gồm nhiều lớp. Ung thư đại tràng là loại ung thư bắt đầu ở đại tràng (ruột già), phổ biến ở cả nam và nữ. Các tế bào ung thư được hình thành từ lớp tế bào lót bên trong đại tràng (niêm mạc), xâm lấn dần ra lớp ngoài cùng của đại tràng (thanh mạc). Ung thư thường hay xuất phát từ các polyp trong đại tràng.

Sau khi xâm lấn đến thành đại tràng, các tế bào ung thư bắt đầu di chuyển vào trong mạch máu hoặc mạch bạch huyết. Từ đây, các tế bào ung thư có thể di căn đến các hạch bạch huyết lân cận hoặc đến các cơ quan, bộ phận xa hơn trong cơ thể.

ThS.BS.CKI Ngô Tuấn Phúc, khoa Ung Bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, lưu ý các dấu hiệu thường gặp của ung thư đại tràng dưới đây.

Đau bụng kéo dài là triệu chứng phổ biến ở người bệnh ung thư đại tràng. Các cơn đau kéo dài với tính chất bất thường, lúc dữ dội, lúc âm ỉ, tương tự như triệu chứng của viêm đại tràng mạn tính.

Theo bác sĩ Phúc, một vài trường hợp, đau quặn bụng, đau râm ran có thể xảy ra do khối u ở dạ dày - ruột, giống với biểu hiện rối loạn tiêu hóa do viêm đại tràng. Đôi khi, người bệnh bị đau bụng kèm căng chướng bụng, không đi tiêu được, nôn ói do khối u gây tắc ruột. Đây là tình trạng nghiêm trọng, người bệnh nên đến viện cấp cứu sớm.

Rối loạn tiêu hóa kéo dài gồm chán ăn, cảm giác đầy bụng, khó tiêu, ăn không ngon cũng là biểu hiện của ung thư đại tràng. Tình trạng này kéo dài làm cơ thể mệt mỏi, sút cân. Ung thư đại tràng gây rối loạn đi tiêu như nhiều lần trong ngày, có thể nhầm lẫn với các triệu chứng của bệnh lỵ. Tuy nhiên, bệnh lỵ được điều trị hiệu quả bằng kháng sinh, còn ung thư đại tràng thì không.

Đi tiêu ra nhầy máu, máu trong phân hoặc rối loạn là dấu hiệu điển hình của tình trạng tổn thương nứt hậu môn hoặc bệnh trĩ (các bệnh lành tính). Đi tiêu ra máu do trĩ, nứt hậu môn thường là máu tươi, còn ung thư đại tràng là máu lẫn với nhầy.

Thay đổi thói quen đi tiêu xảy ra do các khối u ở đại tràng gây kích thích đường ruột liên tục, khiến người bệnh có cảm giác muốn đi nhiều lần. Khối u càng lớn thì số lần đi tiêu càng nhiều, nhưng thường là lắt nhắt. Đây là một trong những dấu hiệu quan trọng của ung thư đại tràng.

Tiêu chảy, táo bón hoặc cảm giác đi tiêu không hết xảy ra do khối u ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Người bệnh thường gặp tình trạng rối loạn, lúc táo bón, lúc tiêu chảy kéo dài kèm cảm giác khó chịu, đau quặn, mót rặn.

Thay đổi hình dạng phân (phân nhỏ, dẹt) so với bình thường có thể do khối u làm cho phân bị chặn lại. Nếu phân nhỏ dẹt như chiếc bút chì hoặc có hình lá lúa, người bệnh nên đến bệnh viện để được khám và xác định nguyên nhân chính xác.

Giảm cân bất thường không do tập luyện hay ăn kiêng có thể là dấu hiệu ung thư đại tràng, dạ dày hoặc các bộ phận khác ở đường tiêu hóa.

Mệt mỏi, suy nhược cảnh báo nhiều vấn đề sức khỏe nên dễ bị bỏ qua. Mệt mỏi khi mắc bệnh ung thư đại tràng thường do mất máu trong phân hoặc mất nước vì tiêu chảy. Người bệnh cảm thấy kiệt sức ngay cả khi đã nghỉ ngơi, suy nhược cơ thể nhanh chóng mà không rõ nguyên nhân.

Bác sĩ Phúc lưu ý các dấu hiệu ung thư đại tràng tuy dễ nhận biết nhưng cũng rất dễ nhầm lẫn với các bệnh thông thường. Người có những bất thường này nên chủ động tầm soát ung thư để phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Nguyễn Trăm