8 chấn thương thường gặp khi chạy bộ

Chạy bộ là một trong những môn thể thao phổ biến nhất để cải thiện và duy trì thể lực cũng như giữ gìn vóc dáng. Tuy nhiên, nếu chạy sai cách, chạy không đúng tư thế, người chạy bộ dễ đối mặt với chấn thương.

Khoảng 80% các chấn thương khi chạy là do căng thẳng lặp đi lặp lại. Một số chấn thương khác có thể xảy ra như bong gân mắt cá chân, rách cơ, trật khớp... Đầu gối là bộ phận dễ gặp chấn thương nhất chiếm 7,2-50% chấn thương thường gặp khi chạy. Chấn thương phần dưới chân (đầu gối trở xuống) chiếm khoảng 9-32,3%, phần chân trên chiếm khoảng 3,4-38,1%, chấn thương mắt cá chân 3,9-16,6%, hông, xương chậu và háng khoảng 3,3-11,5%.

Chấn thương đầu gối

Chấn thương đầu gối thường gặp là hội chứng xương bánh chè, một thuật ngữ chung chỉ cơn đau ở phía trước đầu gối hoặc xung quanh xương bánh chè. Chấn thương đầu gối xảy ra do người chạy hoạt động quá mức, chạy và nhảy vượt quá giới hạn cho phép của bản thân.

Cơn đau do chấn thương ở đầu gối thường khiến người chạy bị đau âm ỉ, sờ thấy vết sưng ở một hoặc cả 2 đầu gối. Cơn đau có thể từ nhẹ đến nặng và trầm trọng hơn khi người chạy cố gắng nhảy, leo cầu thang và ngồi xổm. Loại chấn thương này cũng có thể gây ra âm thanh nứt hoặc lộp bộp sau thời gian dài đứng yên.

Vận động viên xuất phát tại giải chạy VnExpress Marathon Sparkling Quy Nhơn hôm 12/6. Ảnh: VnExpress

Viêm gân gót (Achilles)

Viêm gân gót là tình trạng viêm gân kết nối cơ bắp chân với gót chân. Viêm gân gót có thể xảy ra nếu người chạy tăng quãng đường chạy hoặc tăng cường độ. Nếu không được điều trị, viêm gân Achilles làm tăng nguy cơ đứt gân Achilles, thường phải phẫu thuật.

Các triệu chứng phổ biến của viêm gân Achilles bao gồm đau âm ỉ ở cẳng chân trên gót chân, sưng dọc theo gân Achilles, phạm vi chuyển động hạn chế khi gập chân về phía ống chân, cảm giác nóng trên gân.

Hội chứng dải băng Iliotibial (IT)

Dây thần kinh của một người thường được gọi là dây IT (Iliotibial) là một đoạn mô liên kết dài chạy từ hông ngoài đến đầu gối. Dải băng này giúp ổn định đầu gối khi bạn đang đi bộ hoặc chạy.

Hội chứng dải băng IT xảy ra do ma sát lặp đi lặp lại của dây IT cọ vào xương chân, phổ biến ở những vận động viên chạy bộ có cơ mông, bụng hoặc hông yếu. Hội chứng dải băng IT gây đau nhói ở phía bên ngoài của chân, thường ngay trên đầu gối. Cơn đau thường trở nên tồi tệ hơn khi thực hiện động tác uốn cong đầu gối.

Chấn thương đầu gối ở người chạy bộ. Ảnh: Freepik

Chấn thương gân kheo

Cơ gân kheo có vai trò làm giảm tốc cho cẳng chân trong giai đoạn xoay của chu kỳ chạy. Nếu gân kheo của người chạy bị căng, yếu hoặc mệt mỏi, sẽ dễ bị chấn thương hơn. Nó xảy ra bởi những vết rách nhỏ lặp đi lặp lại trong các sợi và mô liên kết của cơ gân kheo. Chấn thương gân kheo thường gặp ở những vận động viên chạy nước rút.

Người chạy nếu có cảm giác đau âm ỉ ở phía sau cẳng thân, cơ gân kheo mềm khi chạm vào, yếu và cứng gân kheo , đây có thể là những dấu hiệu của chấn thương gân kheo.

Gãy xương do căng thẳng

Gãy xương do căng thẳng là một vết nứt chân hình thành trong xương do căng thẳng hoặc va chạm lặp đi lặp lại. Đối với những người chạy bộ, gãy xương do căng thẳng thường xảy ra ở đầu bàn chân, gót chân hoặc cẳng chân.

Các triệu chứng của gãy xương do căng thẳng thường bao gồm cơn đau trở nên tồi tệ hơn theo thời gian, có thể khó nhận thấy lúc đầu nhưng khi cơn đau tiến triển, người chạy có thể cảm nhận ngay cả lúc nghỉ ngơi, sưng, bầm tím hoặc đau ở vùng gãy xương.

Bong gân mắt cá chân

Bong gân mắt cá chân là do dây chằng giữa chân và mắt cá chân bị giãn quá mức. Bong gân thường xảy ra khi chân tiếp đất ở phần ngoài của bàn chân gây lật cổ chân.

Các triệu chứng phổ biến liên quan đến bong gân mắt cá chân bao gồm sưng, bầm tím, chuyển động bị hạn chế. Hầu hết thời gian, bong gân mắt cá chân cải thiện khi nghỉ ngơi, tự chăm sóc hoặc vật lý trị liệu. Chúng có thể mất vài tuần hoặc vài tháng để chữa lành.

Các vết phồng rộp

Mang giày quá chật khi chạy, ma sát mạnh giữa chân và tất, giày dễ gây ra các mụn nước gọi là vết phồng rộp ở chân. Đây là những bao chứa đầy chất lỏng trên bề mặt da. Người chạy có thể ngăn ngừa các vết phồng rộp bằng cách sử dụng giày mới, mang tất có 2 lớp, bôi dầu trơn lên các khu vực dễ bị phồng rộp.

Các chấn thương liên quan đến nhiệt độ

Chạy vào trời nắng nóng có thể gây ra các trường hợp như cháy nắng, kiệt sức vì nhiệt, hạ thân nhiệt...Người chạy có thể ngăn ngừa các tai nạn này bằng cách mặc quần áo phù hợp, uống đủ nước và sử dụng kem chống nắng trước và trong khi chạy.

