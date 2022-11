8 cách tự nhiên giúp giảm đau bụng cho trẻ

Chườm ấm, chà chân bấm huyệt, ăn nhạt, ăn sữa chua, tăng cường hoạt động thể dục là những cách có thể giúp trẻ giảm đau bụng.

Trẻ dễ bị đau bụng hơn người lớn do chưa biết cách giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm, ăn những thức ăn không phù hợp, lạm dụng các món ăn vặt như bánh, kẹo, nước có ga... Khi trẻ kêu đau bụng mà không kèm theo các triệu chứng nghiêm trọng khác, cha mẹ có thể áp dụng một số cách dưới đây để giúp trẻ xoa dịu cơn đau.

Trẻ có thể đau bụng do nhiều nguyên nhân. Ảnh: Freepik

Massage bụng: Xoa bóp giúp giải quyết tình trạng khó chịu ở bụng cho trẻ. Một liệu trình xoa bóp với áp lực vừa phải kéo dài 15 phút. Cha mẹ có thể dùng một ít dầu xoa bóp, dùng tay di chuyển theo chiều từ trên xuống và xoay vòng ngược chiều kim đồng hồ nhiều lần trên bụng. Biện pháp này được đánh giá khá an toàn với trẻ.

Trà hoa cúc: Trà hoa cúc có thể làm dịu cơn đau dạ dày, thư giãn cơ đường tiêu hóa trên, làm dịu các cơn co thắt, giúp thức ăn di chuyển qua dạ dày và ruột non dễ hơn, làm giảm co thắt và chuột rút bụng. Hoa cúc còn có đặc tính chống viêm, giúp an thần, góp phần làm giảm bớt sự khó chịu ở bụng. Trà hoa cúc có thể dùng cho trẻ từ 4 tuổi trở lên.

Uống nước gừng: Thành phần chính của gừng là gingerol, một chất chống oxy hóa mạnh làm giảm sản xuất các gốc tự do, giúp giảm khả năng gây hại của vi khuẩn với cơ thể. Nó cũng làm giảm buồn nôn, khó chịu. Ngoài ra, đặc tính chống viêm của gừng làm tăng dịch tiêu hóa và trung hòa axit dạ dày.

Kẹo bạc hà: Bạc hà tạo cảm giác sảng khoái, có thể làm dịu cơ dạ dày, giảm đau bụng. Theo Trung tâm Y tế Đại học Maryland (Mỹ), bạc hà có khả năng cải thiện dòng chảy của mật. Nếu con bạn không chịu uống trà bạc hà, một viên kẹo bạc hà cũng có thể làm dịu dạ dày của trẻ, mặc dù tác dụng không mạnh bằng trà bạc hà.

Bạc hà có thể làm dịu dạ dày. Ảnh: Freepik

Chườm ấm: Nhiệt làm tăng lưu lượng máu đến bề mặt da, làm giảm cảm giác đau đến sâu hơn trong bụng. Phụ huynh có thể dùng một chai nước nóng hoặc miếng đệm sưởi ấm đặt lên bụng khi trẻ ngồi, nằm sẽ góp phần giảm bớt cơn đau.

Ăn sữa chua: Sữa chua có hiệu quả với chứng đau bụng cơ bản và còn là thực phẩm hỗ trợ cho người đang bị tiêu chảy. Thông thường vi khuẩn có lợi sống trong ruột giúp ích cho quá trình tiêu hóa. Nếu con bạn bị nhiễm virus đường ruột, vi khuẩn tốt có thể bị đào thải ra ngoài, khiến các triệu chứng đường tiêu hóa kéo dài. Trẻ ăn sữa chua với vi khuẩn sống cung cấp vi khuẩn tốt cho cơ thể, đẩy nhanh quá trình tiêu hóa trở lại bình thường.

Ăn nhạt, ăn kiêng: Chế độ ăn kiêng CRAP là ăn nhiều các thực phẩm giàu chất xơ như trái cây. Một số thực phẩm nhạt, đơn giản như bánh mì nướng, mì ống, yến mạch, gạo... dễ tiêu hóa hơn, giúp đường tiêu hóa (GI) trở lại chức năng bình thường nhanh hơn.

Hoạt động ngoài trời: Nếu cơn đau bụng của trẻ nhỏ do táo bón, cha mẹ nên khuyến khích con tham gia hoạt động thể chất. Vận động nhiều có thể hỗ trợ chuyển động của đường tiêu hóa. Trẻ nên tham gia các hoạt động nhẹ, không nên chọn môn thể thao quá sức.

Anh Chi (Theo Parents)