8 cách tự nhiên cải thiện tình trạng mất ngủ

Thiền, yoga, dùng hương thơm, châm cứu, thay đổi chế độ ăn uống có thể giúp cải thiện tình trạng mất ngủ.

Hầu như ai cũng trải qua giai đoạn mất ngủ, khó ngủ một vài lần trong đời. Tuy nhiên, mất ngủ thường xuyên dễ gây cản trở cuộc sống, ảnh hưởng đến sinh hoạt. Bên cạnh can thiệp bằng liệu pháp tâm lý, việc áp dụng các biện pháp tự nhiên cũng có thể cải thiện giấc ngủ. Dưới đây là 8 cách giúp bạn ngủ ngon hơn, theo Very Well Health (Mỹ).

Tiếp xúc với ánh nắng: Ánh sáng đôi khi được sử dụng trong các kế hoạch điều trị giấc ngủ. Tiếp xúc với ánh sáng giúp cho cơ thể nhận biết ngày và đêm, khi nào nên đi ngủ và thức dậy. Nếu bạn khó ngủ vào ban đêm, hãy thử đi bộ ngoài trời vào buổi sáng. Trường hợp thức dậy quá trễ vào buổi sáng, bạn có thể đi bộ vào buổi chiều khi trời còn nắng để cải thiện chứng mất ngủ.

Tiếp xúc với ánh nắng có lợi cho giấc ngủ. Ảnh: Freepik

Thiền và thư giãn: Thiền định thường xuyên có thể làm chậm nhịp thở, giảm hormone căng thẳng, tạo giấc ngủ sâu hơn. Trong khi thiền, bạn hướng sự chú ý của mình vào một điểm tập trung, có thể là hơi thở, âm thanh. Theo Very Well Health, thiền còn giúp bạn nâng cao nhận thức về cơ thể, thư giãn, bình tĩnh tâm trí...

Yoga: Yoga gồm các động tác như thư giãn, hít thở, tập thể dục, chữa bệnh. Nó có nguồn gốc từ triết học Ấn Độ. Yoga được mô tả như một sự hợp nhất của tâm trí, cơ thể và tinh thần. Yoga có thể làm giảm các triệu chứng mất ngủ, quản lý căng thẳng.

Châm cứu: Các nghiên cứu đã chỉ ra một số bằng chứng cho thấy bấm huyệt có ích cho việc thư giãn đầu óc, giảm triệu chứng mất ngủ.

Liệu pháp hương thơm: một phân tích của Mỹ năm 2019 gồm 23 nghiên cứu đã kết luận rằng liệu pháp hương thơm có hiệu quả cải thiện chất lượng giấc ngủ. Bạn có thể đặt một gói hoa oải hương dưới gối hoặc nhỏ 1-2 giọt tinh dầu vào gối, khăn tay, bồn tắm. Những cách này góp phần cải thiện chứng mất ngủ.

Tinh dầu giúp cải thiện giấc ngủ. Ảnh: Freepik

Điều chỉnh chế độ ăn: Thực phẩm bạn tiêu thụ mỗi ngày đều có ảnh hưởng đến giấc ngủ. Theo Very Well Health, những người bị mất ngủ cần hạn chế uống caffeine, rượu và nicotine. Những thực phẩm như chocolate, thực phẩm nhiều đường dễ làm giảm lượng đường trong máu, dẫn đến giấc ngủ bị gián đoạn. Bạn nên ăn các loại đồ ăn nhẹ có chứa carbohydrate như bánh quy giòn làm từ ngũ cốc nguyên hạt trước khi đi ngủ; thực phẩm giàu magie như đậu, rau xanh, lúa mì, quả hạch hạt điều, các loại ngũ cốc.

Trà hoa cúc: Loại trà này được biết đến với nhiều công dụng như giảm căng cơ, làm dịu hệ tiêu hóa, giảm lo lắng. Các thử nghiệm lâm sàng đã chỉ ra, trà hoa cúc có thể giúp ngủ ngon hơn. Bạn có thể thử nhâm nhi một tách trà hoa cúc nóng sau bữa tối, cách giờ ngủ 2 tiếng để tránh tiểu đêm quá nhiều.

Cải thiện phong thủy phòng ngủ: Bạn có thể thực hiện bằng cách sắp xếp phòng ngủ hạn chế ánh sáng, không gian thoáng mát, không quá nóng cũng không quá lạnh. Phòng ngủ của bạn không nên có tivi hoặc thiết bị điện tử.

Hà Phượng

(Theo Very Well Health)