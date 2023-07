7 thực phẩm có lợi cho người bệnh viêm khớp dạng thấp

Người bị viêm khớp dạng thấp ăn cá béo, dầu ô liu, uống trà xanh, trà gừng... có thể cải thiện tình trạng bệnh.

Viêm khớp dạng thấp xảy ra khi hệ miễn dịch của cơ thể tấn công nhầm mô nối các khớp. Bệnh gây ra các triệu chứng như sưng đau, viêm, biến dạng khớp và thường xuất hiện ở khớp tay, lưng, bàn chân, gối. Bệnh không thể chữa khỏi hoàn toàn, phải điều trị kéo dài, kết hợp nhiều thuốc.

Nghỉ ngơi hợp lý, chế độ ăn uống chống viêm có thể cải thiện các triệu chứng của bệnh. Dưới đây là một số thực phẩm có lợi cho người bệnh viêm khớp dạng thấp.

Dầu ô liu

Các nhà nghiên cứu từ Viện Khoa học Monell, Đại học Pennsylvania, Mỹ, phát hiện hợp chất oleocanthal trong dầu ô liu có tác dụng chống viêm tự nhiên. Dầu ô liu cũng cho hiệu quả chống viêm cao khi kết hợp với dầu cá.

Vitamin C

Vitamin C hỗ trợ quá trình tổng hợp collagen, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa các mạch máu, gân, dây chằng và xương, có lợi cho người bệnh viêm xương khớp. Thực phẩm chứa nhiều vitamin C gồm cam, quýt, bưởi, chanh, ổi... Tuy nhiên, chúng có thể cản trở khả năng xử lý một số loại thuốc điều trị viêm khớp dạng thấp. Những người bị viêm khớp nên bổ sung vitamin C từ cà chua, ớt, dưa, dâu tây, kiwi, khoai tây, bông cải xanh nấu chín.

Theo Viện Hàn lâm Quốc gia Mỹ, phụ nữ cần 75 mg vitamin C mỗi ngày và nam giới là 90 mg. Thai phụ cần 85 mg vitamin C và người đang cho con bú là 120 mg.

Trái cây chứa nhiều vitamin và khoáng chất, góp phần giảm tình trạng viêm. Ảnh: Freepik

Các loại quả mọng

Trái việt quất, mâm xôi, dâu tây... có chứa các hợp chất chống oxy hóa mạnh như proanthocyanidin, axit ellagic. Hai chất này giúp chống viêm và tổn thương tế bào. Lựu cũng có nhiều nước, giàu chất tanin, hỗ trợ chống sưng tấy do viêm khớp. Ngoài các loại trên, táo cũng có nhiều chất chống oxy hóa, nguồn chất xơ tốt, giúp kiềm chế cảm giác thèm ăn.

Gừng

Một nghiên cứu tổng hợp từ Đại học Copenhagen (Đan Mạch) cho thấy gừng có hiệu quả và khá an toàn để hỗ trợ điều trị viêm khớp. Những bệnh nhân bị viêm khớp dùng gừng có khả năng ngừng cải thiện bệnh cao gấp đôi so với người dùng giả dược. Nghiên cứu này lấy dữ liệu từ 590 người bệnh viêm khớp trên 18 tuổi.

Trà xanh

Uống trà xanh mỗi ngày giúp cung cấp polyphenol, một chất chống oxy hóa có tác dụng giảm viêm và làm chậm quá trình phá hủy sụn. Loại trà này cũng chứa epigallocatechin-3 (EGCG), chất ngăn cản sản xuất các phân tử dẫn đến tổn thương khớp.

Cá béo

Người thường xuyên ăn cá chứa omega-3 ít có khả năng mắc bệnh viêm khớp dạng thấp. Với người đã mắc bệnh, omega-3 giúp giảm sưng và đau khớp. Tổ chức Viêm khớp Mỹ khuyến nghị mỗi người nên ăn khẩu phần 100 g những loại cá này hai lần một tuần để bảo vệ tim và giảm viêm.

Ngũ cốc nguyên hạt

Ngũ cốc nguyên hạt cung cấp chất xơ và các chất dinh dưỡng quan trọng như selen, kali, magie, tốt hơn so với ngũ cốc tinh chế. Chế độ ăn giàu ngũ cốc nguyên hạt cũng kiểm soát cân nặng tốt hơn, giảm đau và các triệu chứng của viêm khớp dạng thấp.

Huyền My (Theo Everyday Health, WebMD, Cleveland Clinic)