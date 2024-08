7 thói quen hằng ngày khiến da lão hóa sớm

Ăn nhiều đường, uống nước bằng ống hút, nằm ngủ nghiêng, không tẩy trang và thoa kem chống nắng có thể khiến da sớm xuất hiện nếp nhăn, chảy xệ.

Làn da không chỉ quan trọng đối với vẻ ngoài mà còn đảm nhận nhiều chức năng. Da điều hòa nhiệt độ, bảo vệ cơ thể khỏi vi trùng và có các dây thần kinh tạo ra cảm giác. Khi già đi, da mất mỡ và mỏng hơn, không còn mềm mại và đàn hồi như trước. Có những thói quen mọi người thường xuyên thực hiện mà không biết đang gây tổn thương cho da, khiến lão hóa nhanh hơn.

Không tẩy trang

Đi ngủ khi chưa tẩy trang là thói quen rất hại da. Lớp trang điểm cùng mồ hôi, dầu thừa, tế bào chết và bụi bẩn trên da sau một ngày dài khiến lỗ chân lông bít tắc, tạo môi trường cho vi khuẩn phát triển, gây mụn, viêm. Nên tẩy trang sạch sẽ, dùng sữa rửa mặt, sau đó thoa kem dưỡng ẩm.

Chọn đồ trang điểm phù hợp với loại da, tránh sản phẩm chứa thành phần làm khô da, khiến lão hóa sớm. Không nên dùng chung đồ trang điểm với người khác. Vệ sinh dụng cụ làm đẹp thường xuyên giúp giảm nguy cơ viêm da, nổi mụn trứng cá.

Không sử dụng kem chống nắng

Da hình thành nếp nhăn là quá trình bình thường khi già đi. Tuy nhiên, không sử dụng kem chống nắng có thể khiến nếp nhăn xuất hiện sớm hơn. Nguyên nhân là do tia cực tím từ ánh nắng mặt trời làm giảm độ đàn hồi, dẫn đến nhăn nheo và chảy xệ, nghiêm trọng hơn có thể gây ung thư da.

Mọi người nên hạn chế ra ngoài vào 10h-16h khi ánh nắng mặt trời gay gắt. Sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF từ 30 trở lên, đội mũ, mặc quần áo bảo hộ và đeo kính râm. Thoa lại kem sau mỗi hai giờ, nhất là khi đi bơi hoặc đổ nhiều mồ hôi.

Ăn nhiều đường

Đường có thể gây nhiều tác động tiêu cực đến sức khỏe tổng thể. Lượng đường tiêu thụ cũng có liên quan đến quá trình lão hóa da, thúc đẩy hình thành nếp nhăn, chảy xệ và thậm chí là các đốm đen.

Ăn quá nhiều đồ ngọt thúc đẩy lão hóa da sớm. Ảnh: Anh Ngọc

Nằm ngủ nghiêng

Thói quen nằm nghiêng khi ngủ có thể gây ra nếp nhăn do da mặt bị dồn nén sang một bên. Chuyên gia gợi ý mọi người nên đặt đầu nằm nghiêng ở góc dưới của gối ngủ. Theo cách này, phần dưới khuôn mặt thực sự không nằm trên gối, có thể ngăn ngừa nếp nhăn ở nếp gấp mũi, má.

Hút thuốc

Hút thuốc không chỉ gây hại cho tim và phổi mà còn đẩy nhanh tốc độ lão hóa da. Những chất độc hại trong thuốc lá gây ra nếp nhăn, chảy xệ và làm tái da. Điều này khiến một người hút thuốc ở độ tuổi trung niên có thể trông già như người 60 tuổi.

Thường xuyên dụi mắt

Khi cảm thấy buồn ngủ hoặc quá mệt mỏi, nhiều người thường đưa tay lên dụi mắt. Hành động chà xát thường xuyên trong thời gian dài có thể tạo ra nếp nhăn.

Dùng ống hút

Sử dụng ống hút để uống nước nhiều cũng có khả năng tạo ra các nếp nhăn quanh miệng. Nếu thường hay dùng ống hút, bạn nên cân nhắc thay đổi và uống nước trực tiếp bằng cốc. Uống nhiều nước suốt ngày để cơ thể được cung cấp đủ chất lỏng, tránh khô da.

Anh Ngọc (Theo Eat this not that)