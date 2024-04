Uống nhiều bia rượu gây lão hóa da nhanh

Bia rượu có thể thúc đẩy những dấu hiệu lão hóa da như da khô, xỉn màu, nếp nhăn, làm tăng nặng các bệnh da liễu như vảy nến, chàm.

Các món chúng ta ăn uống hằng ngày đóng vai trò lớn trong quá trình lão hóa da. Trong khi trái cây, cá béo, nước ép... có thể làm chậm quá trình lão hóa thì một trong những đồ uống khiến bạn già nhanh nhất là rượu bia.

Một báo cáo đăng trên Tạp chí Da liễu Lâm sàng và Thẩm mỹ với hơn 8.000 phụ nữ tham gia cho thấy uống 8 ly đồ uống có cồn trở lên mỗi tuần có thể ảnh hưởng tiêu cực đến da như bọng mắt dưới nhiều hơn, nếp nhăn hình thành trên khuôn mặt và các mạch máu xuất hiện rõ hơn.

Dưới đây là 4 tác động ngắn hạn của bia rượu với làn da.

Gây mất nước: Chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Amy Goodson giải thích rằng khi bạn già đi, da mỏng và khô hơn. Do tính lợi tiểu, rượu bia khiến cơ thể mất nhiều nước và muối hơn bình thường, góp phần đẩy nhanh dấu hiệu lão hóa nếu tiêu thụ thường xuyên. Các dấu hiệu như khô da, khô môi, da giảm độ đàn hồi, mắt trũng.

Gián đoạn giấc ngủ: Trong một nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature với hơn 6.000 người tham gia, các nhà khoa học phát hiện những người đàn ông thường xuyên uống nhiều rượu gặp nhiều vấn đề về giấc ngủ nhiều hơn. Thiếu ngủ, ngủ không sâu giấc 1-2 đêm có thể dẫn đến thay đổi trên da như quầng thâm dưới mắt, da nhợt nhạt hoặc xỉn màu, nhiều nếp nhăn.

Nghiên cứu này cũng cho thấy thiếu ngủ làm giảm khả năng phục hồi do ảnh hưởng từ các tác nhân gây căng thẳng ngoại sinh, bao gồm ánh nắng mặt trời, hóa chất trong mỹ phẩm, chất ô nhiễm trong không khí và khói thuốc lá.

Mẩn đỏ: Đỏ bừng mặt là tác dụng phụ thường gặp khi uống rượu bia. Nguyên nhân là do thức uống có cồn kích thích giải phóng histamine, khiến các mạch máu dưới da giãn ra, làm cho da trông đỏ bừng hoặc viêm.

Bệnh da liễu trở nặng: Uống rượu bia nhiều cũng làm trầm trọng các tình trạng da thông thường như bệnh chàm, bệnh trứng cá đỏ, vảy nến.

Uống bia rượu thường xuyên không tốt cho da. Ảnh: Ngọc Phạm

Nếu uống rượu thường xuyên, những tác động ngắn hạn như khô da, đỏ bừng có nhiều khả năng trở thành vấn đề dai dẳng. Thức uống này còn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng về lâu dài như:

Tăng nguy cơ nhiễm trùng da: Nhiễm trùng do vi khuẩn và nấm dễ xảy ra hơn ở người uống nhiều rượu. Điều này là do rượu làm hệ miễn dịch suy yếu, giảm khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng của cơ thể.

Tăng nguy cơ ung thư da: Hệ thống miễn dịch bị ảnh hưởng khiến khả năng phòng vệ tự nhiên của cơ thể trước bệnh tật hạn chế. Một số nghiên cứu còn cảnh báo uống rượu làm trầm trọng thêm tác động của tia cực tím lên da, gây ra nhiều tổn thương hơn bình thường.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật (CDC) Mỹ khuyến nghị nữ giới chỉ nên uống tối đa một ly rượu mỗi ngày, nam giới tối đa là hai ly để tránh ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe.

Anh Ngọc (Theo Eat this not that)