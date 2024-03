5 thói quen ăn uống khiến da khô

Uống ít nước là một trong những thói quen thường gặp góp phần khiến da không đủ độ ẩm, kém mịn màng.

Da khô là tình trạng mà nhiều người gặp phải, nhất là vào mùa đông khi thời tiết lạnh và độ ẩm thấp hơn. Da khô dễ nứt nẻ, ngứa, bong tróc, gây mất tự tin, ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Có nhiều cách giúp cải thiện tình trạng này như thoa kem dưỡng ẩm, sử dụng máy tạo độ ẩm trong nhà, tránh tắm nước quá nóng. Bên cạnh đó, những món ăn uống hằng ngày cũng ảnh hưởng đến làn da, cách cơ thể giữ độ ẩm. Dưới đây là 5 thói quen ăn uống nên tránh để không làm da khô hơn.

Uống ít nước

Cơ thể không được cung cấp đủ chất lỏng có thể dẫn đến da khô. Uống nước suốt cả ngày không chỉ giúp các tế bào hoạt động tối ưu mà còn quan trọng với quá trình hydrat hóa da.

Ăn ít cá



Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) khuyến cáo mọi người nên ăn khoảng 200 g cá mỗi tuần. Cá, nhất là loại chứa axit béo omega-3 DHA và EPA, hoặc những chất béo lành mạnh khác, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, thị giác và tâm thần.

Các axit béo omega-3 cũng có tác dụng củng cố hàng rào bảo vệ da, giảm gãi ngứa khi khô da.

Uống nhiều bia rượu

Thỉnh thoảng uống một ly rượu vang hoặc một cốc bia không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe làn da. Tuy nhiên, lạm dụng đồ uống có cồn có thể gây mất nước trong cơ thể.

Không ăn lòng đỏ trứng

Lòng đỏ trứng là nguồn dinh dưỡng dồi dào. Vitamin D trong trứng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì tính toàn vẹn cho hàng rào tự nhiên của làn da. Người không nhận đủ vitamin D có thể dễ mắc bệnh chàm hoặc vẩy nến, cả hai đều liên quan đến da khô. Vitamin D cũng giúp điều chỉnh độ ẩm của da.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) khuyến cáo mọi người ăn tối đa một quả trứng hoặc lượng tương đương hằng ngày. Người không thích lòng đỏ trứng có thể ăn cá hồi, nấm để cung cấp vitamin D, đồng thời tiếp nhận vitamin này từ ánh nắng mặt trời.

Lòng đỏ trứng là nguồn cung cấp tốt vitamin D. Ảnh: Anh Ngọc

Không ăn thực phẩm chứa collagen

Collagen là thành phần quan trọng với làn da. Bổ sung collagen có thể cải thiện đáng kể độ đàn hồi và độ ẩm của da. Thịt bò, da gà và nước hầm từ thịt gà, thịt lợn và thịt bò cung cấp collagen tốt.

Để giảm ngứa, khô da vào mùa lạnh, mọi người nên dưỡng ẩm hằng ngày, ngay sau khi tắm, rửa mặt. Chọn sản phẩm dịu nhẹ để loại bỏ các tế bào chết giúp da mịn màng hơn. Nếu da bị nứt hoặc kích ứng, nên tránh tẩy da chết cho đến khi da lành lại.

Hạn chế tắm nước nóng quá 5-10 phút do có thể làm mất lớp dầu tự nhiên trên da. Sau khi tắm, dùng khăn mềm thấm nhẹ để làm khô, không chà xát.

Nên thoa kem chống nắng hàng ngày. Trong mùa đông, tia UV vẫn tồn tại và có thể tác động trực tiếp lên da, gây tổn thương hàng rào bảo vệ và tăng sắc tố da.

Anh Ngọc (Theo Eat this not that)