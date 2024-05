7 thói quen giúp trẻ cao lớn

Phụ huynh cho con ngủ đủ giấc, ăn uống lành mạnh, đủ chất và duy trì hoạt động thể chất như tập yoga, giãn cơ thường xuyên để tăng chiều cao.

Gene có vai trò quan trọng, ảnh hưởng đến chiều cao của các bé. Tuy nhiên, đây không phải là yếu tố duy nhất mà điều kiện sống, ăn uống và tập thể dục cũng có thể thúc đẩy trẻ phát triển chiều cao.

Ngủ đủ giấc

Cơ thể giải phóng hormone tăng trưởng là HGH đóng vai trò trực tiếp trong tăng trưởng chiều cao. Thỉnh thoảng thiếu ngủ không ảnh hưởng đến sự phát triển nhưng về lâu dài, ngủ không đủ giấc ức chế hormone tăng trưởng, kìm hãm chiều cao. Trẻ từ 6 đến 12 tuổi nên ngủ khoảng 9-12 giờ mỗi đêm. Thanh thiếu niên từ 13 đến 18 tuổi nên ngủ 8-10 giờ mỗi đêm.

Tập thể dục hàng ngày

Hoạt động thể chất trong thời thơ ấu và thanh thiếu niên có thể ảnh hưởng đến phát triển cơ, xương và các mô mỡ trong cơ thể. Trong đó, các bài tập thể dục nhịp điệu, các hoạt động tăng cường cơ bắp cùng bài tập tăng cường xương hỗ trợ chiều cao tối đa. Trẻ em và thanh thiếu niên 6-17 tuổi nên tập thể dục thể chất từ mức độ trung bình đến mạnh trong một giờ trở lên mỗi ngày.

Tập yoga

Yoga bao gồm nhiều động tác giãn cơ cùng với giữ thăng bằng, cả hai đều rất tốt cho tăng trưởng chiều cao. Trẻ nằm sấp, chống người bằng hai tay và đầu gối. Căn chỉnh sao cho hai cổ tay dưới vai và hai đầu gối dưới hông. Từ từ duỗi một chân thẳng ra phía sau, lưng thẳng, đầu hơi ngẩng. Giữ nguyên tư thế, tiếp tục hít thở sâu càng lâu càng tốt. Đổi chân và lặp lại 4-5 lần.

Yoga bao gồm nhiều động tác giãn cơ và giữ thăng bằng giúp trẻ tăng chiều cao. Ảnh: Bảo Bảo

Chế độ ăn uống cân bằng

Cách đơn giản để đảm bảo con đạt được chiều cao tối ưu là dinh dưỡng hợp lý. Chế độ ăn uống không chỉ cung cấp cho bé nguồn dinh dưỡng phù hợp để cao lớn mà còn hỗ trợ sức khỏe từ bên trong.

Chế độ ăn uống cân bằng cần kết hợp chất đạm, chất béo, chất bột đường, vitamin và khoáng chất. Ưu tiên trái cây, rau, ngũ cốc, sản phẩm sữa không béo và ít béo, uống đủ nước. Hạn chế lượng calo từ chất béo rắn và đường bổ sung.

Kẽm là dưỡng chất có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của trẻ. Thực phẩm giàu chất dinh dưỡng này như đậu phộng, hạt bí, hải sản vào chế độ ăn uống cũng có lợi.

Giãn cơ, kéo giãn

Bài tập giãn cơ đơn giản có thể tác động lớn đến chiều cao của trẻ. Kéo giãn giúp kéo dài cột sống, cải thiện tư thế tốt hơn. Phụ huynh cho con đứng thẳng, quay lưng vào tường và yêu cầu con vươn người lên tường, giãn căng cơ bắp. Một bài tập khác là trẻ ngồi trên sàn, dang rộng hai chân trước mặt, cúi người và cố gắng dùng tay chạm tới cả hai ngón chân.

Tập xà đơn

Bài tập xà đơn có thể tăng sức chịu đựng của cánh tay, kích thích các cơ, hỗ trợ kéo dài cột sống. Bài tập này cũng làm săn chắc cơ thể, cải thiện chiều cao rất tốt. Trẻ đu người trên xà bằng hai tay, hai chân không chạm đất. Giữ tư thế này trong khoảng 30 giây đến một phút và lặp lại. Cha mẹ khuyến khích con tập khoảng 5-10 phút mỗi ngày.

Nhảy dây

Nhảy dây là bài tập đơn giản, giống như trò chơi đối với trẻ em, tác động lên toàn bộ cơ thể. Nhảy dây thúc đẩy phát triển cơ thể theo chiều dọc. Đây cũng là bài tập tim mạch lành mạnh, giúp bé năng động và khỏe mạnh.

Bảo Bảo (Theo Very Well Health, Times of India)