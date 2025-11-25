7 thói quen buổi sáng tốt cho não trẻ em

Ăn sáng đủ chất, giãn cơ vài phút để khởi động ngày mới giúp trẻ duy trì năng lượng, tập trung khi đến trường.

Não bộ của trẻ em phát triển rất nhanh trong giai đoạn đầu đời. Một vài thói quen buổi sáng lành mạnh giúp bé bắt đầu ngày mới với tâm trạng tích cực, khả năng tập trung tốt hơn.

Đứng dậy vào một giờ cố định mỗi ngày

Thức dậy cùng một giờ mỗi ngày giúp điều hòa đồng hồ sinh học bên trong cơ thể, hỗ trợ chu kỳ ngủ - thức ổn định. Khi trẻ thức dậy cùng một giờ, não bộ sẽ học cách chuyển đổi hiệu quả từ trạng thái nghỉ ngơi sang hoạt động. Điều này thiết lập nhịp điệu ổn định trong quá trình tư duy của bé, dễ dàng tỉnh táo, ổn định về mặt cảm xúc để bắt đầu học tập.

Nói chuyện tích cực

Những lời tích cực đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tâm trí của trẻ. Trẻ nghe hoặc nói những lời tích cực như "hôm nay con có thể làm tốt nhất" sẽ có thêm động lực, niềm tin. Điều này nuôi dưỡng cảm xúc, hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho bé.

Đi bộ

Đi bộ ngoài trời từ 2-3 phút mang lại lợi ích cho sức khỏe thể chất, tinh thần của trẻ. Bé có thể thư giãn, cảm thấy sảng khoái và tràn đầy năng lượng. Bài tập nhỏ này cải thiện tuần hoàn máu, tăng lượng oxy hấp thụ.

Kéo giãn cơ

Giãn cơ là cách để "đánh thức" các cơ. Trong 2-3 phút vươn tay lên trời, chạm ngón chân, bé có thể tăng độ dẻo dai, giảm căng thẳng. Thói quen này cũng tăng cường lưu thông máu, cơ thể sẵn sàng cho nhiều hoạt động trong ngày.

Không sử dụng thiết bị điện tử

Không sử dụng thiết bị điện tử vào buổi sáng giúp trẻ bắt đầu ngày mới dễ tập trung hơn. Tiếp xúc với điện thoại, máy tính bảng có thể kích thích não bộ quá mức, khiến trẻ khó tập trung khi học tập ở trường. Cha mẹ hãy tạo cơ hội cho trẻ kết nối với môi trường xung quanh, tham gia các hoạt động bổ ích.

Ăn sáng đủ chất

Bữa sáng cung cấp năng lượng cho cơ thể và não bộ. Khi trẻ ăn một bữa ăn cân bằng với ngũ cốc nguyên hạt, protein, trái cây, chất béo lành mạnh, não sẽ nhận được các dưỡng chất cần thiết để duy trì sự tập trung. Ăn sáng lành mạnh cũng góp phần ổn định lượng đường trong máu, giảm cáu kỉnh.

Xem lại kế hoạch trong ngày

Trẻ dành một vài phút xem lại lịch trình trong ngày để biết cách sắp xếp thời gian. Đây là thói quen hình thành những kỹ năng sống quan trọng như lập kế hoạch, trách nhiệm, tính tự lập.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)