7 thói quen buổi sáng giúp trẻ thông minh

Bé đọc sách, tập thể dục, ăn sáng đủ chất giúp tăng trí thông minh và khả năng tập trung, tốt cho sức khỏe tinh thần.

Trí thông minh của trẻ là có sự kết hợp giữa di truyền, môi trường nuôi dưỡng, dinh dưỡng, trải nghiệm. Dưới đây là những thói quen buổi sáng giúp não bộ của bé phát triển tốt hơn.

Uống nước sau thức dậy

Uống nước sau khi thức dậy giúp bù nước cho cơ thể, tăng cường chức năng não, khởi động quá trình trao đổi chất. Thói quen này cũng giúp trẻ tỉnh táo, sẵn sàng học tập. Cha mẹ khuyến khích trẻ dậy sớm để hình thành tính kỷ luật, có nhiều thời gian cho các hoạt động kích thích não bộ.

Ăn sáng bổ dưỡng

Trẻ ăn bữa sáng cân bằng giàu protein, chất xơ, chất béo lành mạnh từ ngũ cốc nguyên hạt, trái cây cung cấp năng lượng cho não. Các món ăn sáng từ trứng tốt cho não. Chúng cung cấp choline, vitamin nhóm B, cải thiện trí nhớ, chức năng nhận thức, hỗ trợ hoạt động của tế bào não.

Trẻ nên tránh các món ăn nhanh, chiên rán nhiều dầu mỡ, chế biến sẵn, đồ uống có đường vì chúng có thể làm chậm quá trình phát triển trí não. Bé cũng cần hạn chế các chất phụ gia như chất tạo màu, bột ngọt, chất bảo quản, đồ uống có caffeine.

Hít thở sâu

Người lớn dạy trẻ các bài tập thở sâu vào buổi sáng góp phần giảm căng thẳng, tăng cường sự tập trung, bình tĩnh. Nhờ đó, trẻ có thể dễ dàng học hỏi và tiếp thu kiến thức trong ngày.

Tập thể dục

Thực hiện bài tập kéo giãn, vận động nhẹ vào buổi sáng hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cung cấp năng lượng cho cơ thể, cải thiện sức khỏe não bộ. Tập luyện cũng giúp bé có tâm trạng tích cực trong suốt ngày dài.

Trẻ không nên sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều vì có thể ảnh hưởng đến khả năng tập trung. Cha mẹ đặt giới hạn thời gian bé xem điện thoại, tivi và thay thế thời gian sử dụng màn hình bằng các câu đố, trò chơi, hoạt động ngoài trời giúp trí óc trẻ luôn năng động.

Đọc truyện ngắn, tin tức

Phụ huynh khuyến khích trẻ đọc truyện ngắn, tin tức phù hợp với lứa tuổi vào buổi sáng để có thêm kiến thức. Trẻ cũng học thêm về ngôn ngữ, nâng cao kỹ năng tư duy, mở rộng hiểu biết.

Đặt mục tiêu hàng ngày

Trẻ có thói quen đặt mục tiêu nhỏ hàng ngày sẽ phát triển tư duy, khả năng tập trung, hiểu được mình cần làm. Thói quen này cũng dạy bé tính trách nhiệm, tăng sự tự tin, củng cố kỹ năng lập kế hoạch trong học tập, cuộc sống.

Thực hành lòng biết ơn

Bắt đầu ngày mới bằng lòng biết ơn giúp trẻ phát triển tư duy tích cực, khả năng phục hồi cảm xúc, góc nhìn lạc quan. Tất cả những điều này đều góp phần thúc đẩy cho trẻ, có quyết định sáng suốt.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)