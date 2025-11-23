7 thói quen buổi sáng giúp phái đẹp phòng thiếu máu

Phái đẹp phơi nắng 10-15 phút, ăn thực phẩm giàu sắt, tránh uống cà phê sau bữa sáng có thể phòng ngừa thiếu máu.

Thiếu máu xảy ra khi cơ thể không có đủ tế bào hồng cầu khỏe mạnh để vận chuyển oxy hiệu quả, dẫn đến mệt mỏi, suy nhược cùng nhiều biến chứng sức khỏe khác. Phụ nữ dễ bị thiếu máu do các yếu tố sinh lý như kinh nguyệt hàng tháng. Một số thói quen buổi sáng có thể giúp cơ thể phái đẹp tăng cường hồng cầu.

Bắt đầu ngày mới với một ly nước chanh ấm và mật ong

Vitamin C từ chanh giúp tăng cường khả năng hấp thụ sắt từ thực phẩm, ngăn ngừa thiếu hụt sắt - nguyên nhân dẫn đến thiếu máu. Thói quen đơn giản này có thể đảm bảo lượng sắt tiêu thụ trong ngày được sử dụng hiệu quả. Chanh ấm và mật ong hỗ trợ thanh lọc cơ thể, tiêu hóa dễ dàng, làm đẹp da nhờ các loại vitamin, chất chống oxy hóa dồi dào.

Ăn sáng giàu chất sắt

Bữa sáng cân bằng dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất hồng cầu. Ăn thực phẩm giàu sắt như rau bina, củ dền, lựu, chà là, ngũ cốc bổ sung có thể tăng nồng độ hemoglobin. Tiêu thụ chất béo lành mạnh như các loại hạt cũng tăng cường hấp thụ sắt, lưu thông oxy tốt hơn trong cơ thể.

Tắm nắng buổi sáng 10-15 phút

Ánh sáng mặt trời là nguồn cung cấp vitamin D tự nhiên, đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa sắt và sản xuất hồng cầu. Đi bộ ngắn hoặc dành vài phút dưới ánh nắng trực tiếp vào sáng sớm giúp cơ thể tổng hợp vitamin D tự nhiên, giảm nguy cơ thiếu máu. Kết hợp thói quen này với các bài tập giãn cơ nhẹ nhàng hoặc yoga có thể cải thiện lưu thông máu tổng thể.

Uống nước ép củ dền, cà rốt

Củ dền, cà rốt giàu sắt, folate, vitamin A, cần thiết để tăng nồng độ hemoglobin. Đồ uống giàu dinh dưỡng này hỗ trợ sự hình thành của các tế bào hồng cầu, giảm các triệu chứng mệt mỏi và suy nhược.

Ăn một nắm hạt

Hạnh nhân, quả óc chó, hạt mè, hạt lanh có nhiều sắt, đồng và folate - những dưỡng chất thúc đẩy sản xuất hồng cầu. Ngâm chúng qua đêm giúp cơ thể hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn, là một lựa chọn thích hợp cho bữa sáng. Chất béo, protein lành mạnh trong các loại hạt cũng hỗ trợ cơ thể vận chuyển oxy tốt.

Thêm nhiều rau lá xanh vào bữa sáng

Bắt đầu ngày mới với một ly sinh tố xanh hoặc thêm rau lá xanh vào các món ăn sáng sẽ cải thiện nồng độ hemoglobin tự nhiên. Kết hợp những loại rau này với thực phẩm giàu vitamin C như cà chua, trái cây họ cam quýt giúp cơ thể tăng cường hấp thụ sắt.

Tránh uống trà và cà phê ngay sau bữa sáng

Nhiều người có thói quen uống trà hoặc cà phê ngay sau bữa ăn, nhưng caffeine lại ức chế hấp thu sắt. Phụ nữ nên thay thế những đồ uống này bằng các loại trà gừng giúp ngăn ngừa mất sắt, tăng cường miễn dịch cho cơ thể.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)