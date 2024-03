7 rau quả màu vàng giúp trẻ phòng bệnh

Ớt chuông vàng, chuối, ngô ngọt, dứa, xoài cung cấp vitamin C, chất chống oxy hóa carotenoid, giúp tăng cường khả năng miễn dịch, phòng bệnh.

Thực phẩm màu vàng là nguồn cung cấp vitamin C, hỗ trợ tăng khả năng miễn dịch của cơ thể. Chúng cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa carotenoid, góp phần giảm viêm có liên quan đến bệnh tật và ngăn ngừa tổn thương gốc tự do.

Những thực phẩm này còn góp phần cải thiện chức năng hô hấp, cung cấp năng lượng giúp trẻ vui chơi và vận động tốt hơn.

Ớt chuông vàng

Ớt chuông vàng cung cấp lượng vitamin C hơn khoảng 2,5 lần so với một quả cam. Màu sắc và hương vị nổi bật của chúng phù hợp với trẻ, là nguyên liệu trong các món xào, luộc. Ba mẹ có thể sử dụng ớt chuông trong bánh pizza tự làm tại nhà để tăng thêm hương vị cho con.

Chuối

Chuối chứa nhiều kali giúp phát triển xương của trẻ. Prebiotic (chất xơ) trong chuối tốt cho tiêu hóa nên giúp cơ thể dễ dàng hấp thu các chất dinh dưỡng. Chuối màu vàng đậm chứa nhiều carotenoid hơn góp phần tăng cường miễn dịch, cải thiện sự giao tiếp giữa các tế bào.

Trẻ ăn chuối cùng sữa yến mạch vừa tăng thêm hương vị vừa bổ sung lượng chất xơ cho cơ thể.

Chuối chứa nhiều kali, giúp trẻ phát triển xương. Ảnh: Bảo Bảo

Ngô ngọt

Ngô ngọt chứa nhiều thiamin, chất đóng vai trò trung tâm trong quá trình sản xuất năng lượng và chức năng nhận thức. Ngoài món ngô luộc truyền thống, mẹ có thể tách hạt ra xào cùng dầu ô liu, thêm vào món súp hoặc salad để tạo thành món ăn giúp tăng cường trí não và mức năng lượng cho trẻ.

Quả dứa

Loại trái cây này không chỉ thuộc nhóm chứa hàm lượng carotenoid cao mà còn cung cấp những dưỡng chất khác, đặc biệt là lượng bromelain dồi dào. Bromelain có lợi cho tiêu hóa, giảm đầy hơi. Dứa nướng hoặc cắt nhỏ làm món tráng miệng sẽ hấp dẫn các bé hơn.

Bí ngô

Với lượng lớn chất xơ, mangan, magiê và folate, bí ngô là một trong những nguồn cung cấp dinh dưỡng quan trọng. Bí ngô giàu zeaxanthin và lutein - hợp chất liên quan đến đục thủy tinh thể và nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác.

Hàm lượng vitamin C và E trong bí ngô có chức năng tương tự chất chống oxy hóa, góp phần ngăn ngừa các gốc tự do gây tổn hại tế bào mắt. Các món từ bí ngô cho trẻ như nấu canh, hầm, xào.

Dưa vàng

Dưa vàng chứa vitamin A, không chỉ quan trọng với thị lực mà còn giúp phổi khỏe mạnh. Loại dưa này còn cung cấp lượng lớn vitamin C góp phần phòng tránh các tế bào bạch cầu bị nhiễm trùng, giảm nguy cơ mắc bệnh hô hấp.

Dưa vàng cắt nhỏ ăn trực tiếp hoặc thêm vào sữa chua tạo nên bữa nhẹ thơm ngon, ít calo cho bé.

Xoài

Xoài hỗ trợ cải thiện sức khỏe mắt, ngăn ngừa đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng nhờ hàm lượng zeaxanthin cao. Các bé có thể yêu thích loại trái cây có vị ngọt này khi làm món nhẹ như xoài cắt nhỏ, sinh tố, kem xoài.

