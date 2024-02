7 loại rau củ quả giúp đẹp da, trẻ lâu

Chất chống oxy hóa trong quả mọng, như anthocyanin, vitamin C, giúp bảo vệ da khỏi lão hóa sớm, cải thiện độ đàn hồi, giảm nếp nhăn, thúc đẩy làn da sáng khỏe .

Quả mọng đóng vai trò quan trọng trong quá trình lão hóa khỏe mạnh vì chúng giàu chất chống oxy hóa có tác dụng chống lại các gốc tự do. Quá trình oxy hóa tự nhiên của cơ thể tạo ra các gốc tự do có thể gây tổn hại cho tế bào và góp phần làm tăng nguy cơ mắc bệnh mạn tính.

Chất chống oxy hóa trong quả mọng, như anthocyanin, vitamin C, giúp bảo vệ da khỏi lão hóa sớm, cải thiện độ đàn hồi, giảm nếp nhăn, thúc đẩy làn da sáng khỏe .

Quả mọng đóng vai trò quan trọng trong quá trình lão hóa khỏe mạnh vì chúng giàu chất chống oxy hóa có tác dụng chống lại các gốc tự do. Quá trình oxy hóa tự nhiên của cơ thể tạo ra các gốc tự do có thể gây tổn hại cho tế bào và góp phần làm tăng nguy cơ mắc bệnh mạn tính.

Rau lá xanh như rau bina, cải xoăn, cải Thụy Sĩ cung cấp vitamin A, C và K cùng các khoáng chất như sắt, canxi. Những dưỡng chất này có thể tăng cường sức khỏe làn da, hỗ trợ sản xuất collagen và bảo vệ chống lại tổn thương da do bức xạ UV.

Rau lá xanh như rau bina, cải xoăn, cải Thụy Sĩ cung cấp vitamin A, C và K cùng các khoáng chất như sắt, canxi. Những dưỡng chất này có thể tăng cường sức khỏe làn da, hỗ trợ sản xuất collagen và bảo vệ chống lại tổn thương da do bức xạ UV.

Khoai lang có chứa beta-carotene tạo nên màu cam cho loại củ này. Beta-carotene là tiền chất của vitamin A, có công dụng tăng cường sức khỏe làn da, giảm nếp nhăn. Vitamin C và E có trong khoai lang giúp chống lại các gốc tự do và hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Khoai lang có chứa beta-carotene tạo nên màu cam cho loại củ này. Beta-carotene là tiền chất của vitamin A, có công dụng tăng cường sức khỏe làn da, giảm nếp nhăn. Vitamin C và E có trong khoai lang giúp chống lại các gốc tự do và hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Ớt chuông có thể ăn sống hoặc nấu chín. Chúng có nhiều vitamin A, C, đều là những chất chống oxy hóa tự nhiên, giảm viêm trong cơ thể. Ớt chuông cung cấp nước, thúc đẩy làn da căng bóng.

Ớt chuông có thể ăn sống hoặc nấu chín. Chúng có nhiều vitamin A, C, đều là những chất chống oxy hóa tự nhiên, giảm viêm trong cơ thể. Ớt chuông cung cấp nước, thúc đẩy làn da căng bóng.

Bảo Bảo (Theo Eat This Not That)

Ảnh: Freepik