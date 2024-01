7 món ăn uống tốt cho tim mạch

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn cầu, ước tính khoảng 17,9 triệu ca tử vong mỗi năm. Hơn 4 trong số 5 ca tử vong do bệnh tim mạch là do đau tim và đột quỵ.

Duy trì lối sống năng động kết hợp ăn uống lành mạnh là biện pháp phòng ngừa bệnh tim mạch.

Nước cam tươi nguyên chất không thêm đường chứa nhiều chất dinh dưỡng hỗ trợ sức khỏe tim mạch như vitamin C, kali, folate (vitamin B9). Uống nước cam cũng tốt cho huyết áp và mức cholesterol ở người trưởng thành thừa cân, béo phì.