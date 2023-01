7 lưu ý cho bà bầu khi di chuyển bằng xe ôtô

Luôn thắt dây an toàn, sẵn sàng cho trường hợp khẩn cấp, uống đủ nước… là những lưu ý mà mẹ bầu cần biết trước khi tham gia một chuyến đi dài.

Nhu cầu di chuyển bằng ôtô thường tăng cao hơn vào các kỳ nghỉ lễ, Tết. Trong giai đoạn nhạy cảm này, các mẹ bầu cần chú ý đảm bảo an toàn, tránh các va chạm vào bụng... Một số mẹo dưới đây có thể góp phần giúp các thai phụ có chuyến đi thoải mái, an toàn hơn.

Kiểm tra với bác sĩ: Thai phụ nên nói chuyện với bác sĩ và làm một số bài kiểm tra y tế trước khi bắt đầu một chuyến đi dài bằng bất cứ loại phương tiện nào. Đi xe nhiều giờ liền với địa hình sốc hay đi máy bay, phụ nữ có thể gặp phải các nguy cơ như nhau tiền đạo, sinh non, rối loạn đông máu. Những nguy cơ này có thể được bác sĩ đánh giá trước.

Chuẩn bị cho trường hợp khẩn: Lập kế hoạch, bao gồm chuẩn bị sẵn bộ dụng cụ khẩn cấp khi mang thai, mang theo số điện thoại của bác sĩ sản phụ khoa và hồ sơ sức khỏe cá nhân đề phòng trường hợp xấu.

Tìm hiểu địa chỉ các bệnh viện gần nhất trên dọc đường di chuyển. Lên kế hoặc ăn uống đúng giờ, đủ bữa, đủ chất dinh dưỡng trong suốt hành trình.

Luôn thắt dây an toàn: Thắt dây an toàn trên ôtô là một trong những mẹo an toàn cho tất cả mọi người, nhất là phụ nữ mang thai. Quan điểm cho rằng thắt dây an toàn có thể gây hại cho thai nhi không có căn cứ, do đó thai phụ không nên lo lắng về vấn đề này.

Mẹ bầu nên thắt dây an toàn khi đi xe dù ngồi trước hay sau. Ảnh: Freepik

Uống đủ nước: Có mối liên hệ giữa tình trạng mất nước và các cơn co thắt tử cung, vì vậy việc duy trì lượng nước uống thường ngày là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của phụ nữ mang thai. Thai phụ uống nhiều nước giúp đảm bảo tiêu hóa khỏe mạnh, hình thành nước ối và lưu thông chất dinh dưỡng.

Mang thêm thuốc hoặc thực phẩm bổ sung: Phụ nữ mang thai cần nhớ uống thuốc và bổ sung thực phẩm chức năng đầy đủ khi mang thai. Nhiệm vụ này quan trọng hơn trong một chuyến đi xa.

Ra ngoài và vươn vai thường xuyên: Thai phụ khi di chuyển bằng ôtô nên tranh thủ xuống xe ít nhất 2 giờ một lần để hít thở, vận động nhẹ, thư giãn các cơ. Hành động này giúp ngăn máu chảy ngược vào nửa dưới của cơ thể, hỗ trợ ngăn ngừa các biến chứng như huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT) ở chân.

Ăn mặc thoải mái: Mặc quần áo thoải mái khi mang thai giúp chuyến đi trở nên thư giãn và nhẹ nhàng hơn. Các phụ kiện du lịch khác mà chị em có thể mang theo bao gồm gối kê lưng, giày thoải mái...

Tránh những con đường gập ghềnh và những địa điểm quá xa: Để đảm bảo an toàn cho cả mẹ lẫn con, việc chọn những địa điểm có thời gian di chuyển ngắn, địa hình thuận lợi sẽ tốt hơn cho phụ nữ có thai. Bạn nên tránh những con đường gập ghềnh, địa hình xấu, những vùng hẻo lánh khó tiếp cận y tế.

Anh Chi (Theo Parents)