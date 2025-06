7 lợi ích khi ăn quả việt quất thường xuyên

Quả việt quất giàu chất xơ, vitamin C và mangan góp phần tăng cường sức khỏe tim mạch, tốt cho não và hỗ trợ tiêu hóa.

Hỗ trợ phục hồi cơ bắp

Việt quất chứa polyphenol có đặc tính chống oxy hóa, làm giảm viêm, đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi sức mạnh, chức năng cơ. Bổ sung quả mọng vào thực đơn hàng ngày có thể giảm đáng kể đau nhức cơ sau khi tập luyện cường độ cao. Mỗi người nên ăn quả mọng riêng lẻ cùng sữa chua hoặc thêm vào sinh tố protein để đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Chứa chất chống oxy hóa

Chất chống oxy hóa có thể ngăn ngừa tổn thương tế bào, hạn chế tình trạng viêm và giảm stress oxy hóa. Các chất chống oxy hóa trong việt quất như anthocyanin và polyphenol giúp tăng sức đề kháng, phòng chống bệnh tật.

Tăng cường chức năng não

Việt quất giúp tăng cường trí nhớ và chức năng vận động ở người lớn tuổi bị suy giảm nhận thức nhẹ. Thực phẩm này được khuyến khích trong chế độ ăn Địa Trung Hải, chế độ ăn DASH để hỗ trợ phòng ngừa mất trí, suy giảm nhận thức liên quan đến tuổi tác.

Có lợi cho tim mạch

Việt quất chứa chất dinh dưỡng góp phần ngăn ngừa xơ vữa động mạch do khả năng giảm viêm và ngăn stress oxy hóa. Xơ cứng động mạch làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ. Thực phẩm này cũng có chất xơ hòa tan, thúc đẩy tăng cường sức khỏe đường ruột, kiểm soát cholesterol, bảo vệ trái tim.

Phòng bệnh mắt

Việt quất có thể bảo vệ thị lực nhờ anthocyanin làm giảm nguy cơ tổn thương do ánh sáng gây ra cho các tế bào trong võng mạc. Chúng hoạt động như chất chống oxy hóa có khả năng chống lại các gốc tự do, chống viêm, virus, phòng ngừa ung thư.

Bảo vệ làn da

Nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến làn da như chất ô nhiễm môi trường và bức xạ cực tím (UV). Việt quất có thể bảo vệ da khỏi tổn thương do các gốc tự do. Trong khi gốc tự do là nguyên nhân chính gây ra lão hóa, nếp nhăn và các vấn đề về da khác. Vitamin C trong thực phẩm này giúp làm sáng da, giảm thâm nám, kích thích sản xuất collagen. Khi da nhận đầy đủ dưỡng chất và được bảo vệ khỏi các tác nhân gây hại, các dấu hiệu lão hóa xuất hiện chậm hơn.

Hỗ trợ tiêu hóa

Một số người ăn việt quất thường xuyên có thể nhận thấy tiêu hóa tốt hơn. Bởi loại quả chứa chất xơ thúc đẩy tăng cảm thấy no, điều hòa nhu động ruột. Ăn việt quất còn tăng bifidobacteria - loại vi khuẩn giúp tăng cường sức khỏe tiêu hóa.

Lê Nguyễn (Theo Health)