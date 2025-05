6 thực phẩm chay giàu chất chống oxy hóa

Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như quả mọng, khoai tây, táo, nấm có thể giúp cơ thể chống lại tổn thương tế bào, ngăn ngừa bệnh tật.

Chất chống oxy hóa làm chậm quá trình tổn thương do gốc tự do gây ra. Gốc tự do là hợp chất có khả năng gây tổn thương tế bào, dẫn đến sự phát triển của ung thư, tiểu đường, bệnh Alzheimer, Parkinson. Chế độ ăn nhiều rau, các loại hạt, nấm, thảo mộc, gia vị giàu chất dinh dưỡng này.

Táo

Quả táo có hợp chất thực vật polyphenol và nhiều hợp chất chống oxy hóa góp phần ngăn ung thư, tiểu đường, bệnh tim. Thực phẩm này cũng hỗ trợ kiểm soát cân nặng, tăng cường sức khỏe xương, phổi, ruột. Ăn riêng táo hoặc kết hợp với các loại hạt, sữa chua, bơ hạt, sinh tố, salad... đều có lợi cho sức khỏe.

Bơ

Quả bơ giàu chất béo lành mạnh và polyphenol góp phần giảm cholesterol xấu. Một quả bơ cung cấp khoảng 9,25 g chất xơ, 690 mg kali. Kali là khoáng chất và chất điện giải quan trọng hỗ trợ chức năng thần kinh, co cơ, điều hòa huyết áp. Quả bơ có thể được chế biến thành sinh tố hoặc thưởng thức cùng bánh mì nướng, salad, bánh sandwich, súp, ăn cùng sữa chua như món tráng miệng.

Quả mọng

Quả mọng chứa một số loại chất chống oxy hóa có thể bảo vệ chống lại bệnh tim, ung thư, bệnh Alzheimer. Ăn dâu tây, quả việt quất làm tăng mức chất chống oxy hóa trong máu, giảm tình trạng viêm, chức năng não, sức khỏe tâm thần.

Các hợp chất chống viêm trong quả mọng cũng có thể có tác dụng giảm đau ở người bị viêm khớp. Quả mọng cũng có vitamin C dồi dào, lượng calo thấp. Gia đình có thể chế biến quả mọng thành sinh tố, thêm vào bột yến mạch, bánh mì nướng bơ hạt, salad.

Nấm

Nấm chứa nhiều chất chống oxy hóa, có tác dụng chống lão hóa và giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính. Đây là một trong những thực phẩm chống viêm hàng đầu. Nấm còn chứa vitamin D tự nhiên - dưỡng chất quan trọng đối với sức khỏe xương, chức năng cơ. Loại vitamin này bảo vệ cơ thể chống lại một số bệnh phổi, bệnh tim và não, ung thư. Thêm nấm vào đậu phụ, đậu gà, trứng rán, salad, súp, món xào, cà ri...

Khoai tây

Chất chống oxy hóa trong khoai tây bao gồm carotenoid, flavonol, anthocyanin, vitamin C, E. Các dưỡng chất này làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, ung thư, tiểu đường, trầm cảm, mất thị lực do tuổi tác, béo phì.

Cà chua

Cà chua giàu chất chống oxy hóa là lycopene tạo nên màu sắc của thực phẩm. Lycopene hỗ trợ giảm viêm, bảo vệ sức khỏe tim mạch và não, ngăn ngừa xơ cứng động mạch, hạ huyết áp, tốt cho làn da. Cà chua nấu chín có hàm lượng lycopene cao hơn loại sống. Bổ sung cà chua vào món trứng rán hoặc trứng ốp la vào bữa sáng. Thực phẩm này thích hợp để nấu canh, chế biến thành các món xào.

Lê Nguyễn (Theo Health)