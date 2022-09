7 loại tinh dầu có lợi cho bệnh tiểu đường

Tinh dầu hạt rau mùi, nụ đinh hương, hạt thìa là đen… có thể làm giảm lượng đường trong máu, giảm nguy cơ biến chứng tiểu đường.

Con người đã sử dụng tinh dầu từ lâu để hỗ trợ chữa bệnh, kết hợp cùng nhiều hợp chất để tạo nên một số thuốc. Ngoài việc mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe, một số loại tinh dầu còn tốt cho người bệnh tiểu đường, theo Medical News Today.

Hạt rau mùi

Theo nghiên cứu của Iran, tinh dầu hạt rau mùi có thể chống lại bệnh tiểu đường. Các tế bào beta trong tuyến tụy hoạt động mạnh hơn sau khi sử dụng tinh dầu (chiết xuất ethanol) từ hạt rau mùi, giúp tăng lượng insulin và giảm lượng đường trong máu. Trong y học, hạt rau mùi còn được dùng cải thiện chứng khó tiêu, tiêu chảy và đầy hơi.

Tía tô đất

Nghiên cứu của Trung Quốc chỉ ra, tinh dầu tía tô đất giúp khuyến khích các tế bào tiêu thụ glucose. Do đó, sử dụng tinh dầu này giúp giảm lượng đường trong máu. Người bệnh có thể dùng máy khuếch tán, máy xông hoặc thoa tinh dầu tía tô đất lên da.

Sử dụng tinh dầu tía tô đất giúp giảm lượng đường trong máu. Ảnh: Freepik.

Nụ đinh hương

Đại học Liên bang Nigeria phát hiện ra rằng, tinh dầu nụ đinh hương làm giảm mức độ của các enzym trong tuyến tụy, giúp chống lại bệnh tiểu đường. Tinh dầu này cũng có thể kiểm soát hoặc ngăn ngừa bệnh tiểu đường do căng thẳng oxy hóa. Bệnh xảy ra khi cơ thể không sản xuất đủ chất chống oxy hóa để chống lại các gốc tự do, làm những phân tử tự do này gây hại cho các tế bào khắp cơ thể.

Hạt thìa là đen

Trong y học cổ truyền, người ta đã sử dụng hạt thìa là đen để chữa nhiều bệnh, trong đó có tiểu đường. Theo các nhà khoa học Malaysia và Pakistan cả hạt và tinh dầu thìa là đen đều có lợi trong điều trị đường huyết cao và các vấn đề đi kèm. Hạt này giàu chất chống oxy hóa có thể giảm nguy cơ biến chứng tiểu đường do căng thẳng oxy hóa. Sử dụng tinh dầu hạt đen cùng với chế độ ăn uống lành lạnh giúp giảm lượng đường trong máu xuống mức an toàn.

Tiêu đen

Theo nghiên cứu của Nigeria, tinh dầu hạt tiêu đen chứa nhiều chất chống oxy hóa, có thể ngăn chặn một số enzym gây ra bệnh tiểu đường và huyết áp cao. Nó còn có tác dụng kháng khuẩn, chống co giật và an thần.

Quế

Quế là một loại gia vị phổ biến, làm tăng vị ngọt cho món ăn để hạn chế thêm nhiều đường. Các nhà khoa học Mỹ nhận thấy, quế có thể cải thiện độ nhạy insulin, giảm lượng đường trong máu và chất béo, giảm chứng viêm, huyết áp và cân nặng. Thường xuyên tiêu thụ quế và sử dụng tinh dầu quế giúp kiểm soát bệnh tiểu đường.

Hoa oải hương

Tinh dầu oải hương có nhiều công dụng chữa bệnh, được dùng phổ biến trong y học phương Tây. Tinh hoa này giúp cân bằng lượng đường trong máu cao và bảo vệ chống lại căng thẳng oxy hóa, nguyên nhân gây ra các biến chứng ở người bệnh tiểu đường.

Tinh dầu hoa oải hương có thể cân bằng lượng đường trong máu cao. Ảnh: Freepik.

Hít (dùng máy khuếch tán, máy xông hoặc hít trực tiếp) và thoa lên da (massage) là hai phương pháp trị liệu bằng tinh dầu phổ biến. Khi hít, các thụ thể trong mũi và các mao mạch của phổi nhận các phần tử của các loại tinh dầu, rồi đưa chúng vào máu trị bệnh.

Khi trị liệu bằng tinh dầu, người bệnh cần tuân thủ hướng dẫn sử dụng hoặc chỉ định của bác sĩ để tránh tác dụng phụ. Bạn nên pha loãng tinh dầu với dầu vận chuyển nếu bôi lên da, không nuốt vì có thể gây độc. Một số người có thể dị ứng với cả tinh dầu đã pha loãng, cần bôi một lượng nhỏ hỗn hợp này lên tay để kiểm tra dị ứng. Nếu không xuất hiện dị ứng sau 24-48 giờ, bạn có thể sử dụng. Người bị hen suyễn không nên sử dụng tinh dầu, vì có thể gây kích ứng và các triệu chứng nguy hiểm tính mạng, nếu gặp vấn đề về hô hấp thì ngừng sử dụng ngay.

Mai Cát

(Theo Medical News Today)