7 loại thực phẩm có thể gây đau đầu

Kem, socola, phomat, các loại thịt chế biến sẵn, rượu bia… là những thực phẩm có thể gây ra hoặc tăng nặng cơn đau đầu, đau nửa đầu.

Cơn đau đầu thường gây ra các phản ứng khác nhau ở đầu, hàm hoặc mặt. Đau đầu thường xảy ra do thay đổi môi trường, thuốc lá, thay đổi hormone, căng thẳng, ánh sáng chói hoặc thay đổi thói quen ngủ... Thực phẩm không phải là tác nhân chính gây ra cơn đau đầu. Tuy nhiên có một số thực phẩm có vai trò kích hoạt cơn đau đầu và đau nửa đầu.

Socola: Nhiều người hay bị đau đầu ngay sau khi ăn socola. Nguyên nhân là do trong socola có các chất thay thế, tạo hương vị làm tăng nguy cơ đau đầu. Một số người khi bị đau đầu nhẹ nhưng ăn socola có thể cảm nhận được cơn đau đầu tăng nặng.

Chất tạo hương vị trong socola có thể gây đau đầu. Ảnh: Freepik

Phomat: Trong phomat có một chất gọi là tyramine, hình thành khi các protein trong phomat phân hủy theo thời gian. Chất này được chứng minh có liên quan đến cơn đau đầu. Phomat để càng lâu thì càng có nhiều tyramine, làm tăng nguy cơ đau đầu với những người sử dụng.

Thịt chế biến sẵn: Tyramine cũng có thể được tìm thấy trong thịt đã qua chế biến, qua xử lý và trong thực phẩm lên men như dưa cải bắp, kim chi. Theo Tổ chức Đau đầu Quốc gia Mỹ, những người ăn theo chế độ kiêng hoặc ăn ít các sản phẩm chứa tyramine có thể giảm nguy cơ đau nửa đầu.

Ngoài ra, các chất bảo quản trong xúc xích, thịt nguội, thịt xông khói... có thể làm giãn mạch máu và gây đau đầu ở một số người.

Nước tương: Quá trình sản xuất nước tương, nhà sản xuất thường sử dụng bột ngọt, thành phần có thể dẫn đến đau đầu. Trong nước tương cũng chứa nhiều chất Monosodium glutamate (MSG), là tác nhân gây đau đầu phổ biến và rối loạn tiêu hóa.

Kem: Cơn đau đầu dữ dội sau khi ăn kem rất có thể là do phản ứng với cảm lạnh chứ không phải do món kem. Cơn đau đầu do ăn kem hay các thực phẩm quá lạnh thường diễn ra và đạt đỉnh trong 30-60 giây, và nhanh chóng biến mất.

Rượu vang đỏ và đồ uống có cồn: Trong rượu thường có các chất bảo quản, được coi là tác nhân gây đau nửa đầu tiềm ẩn. Do tác dụng kết hợp của sulfit và rượu nên loại đồ uống này có thể trở thành tác nhân kích thích mạnh với một số người. Ngoài ra, cồn làm tăng lưu lượng máu lên não, có thể dẫn đến mất nước, cả 2 đều là nguyên nhân gây đau đầu. Hiệp hội Đau đầu Mỹ lưu ý, những người bị chứng đau nửa đầu có xu hướng bị nôn nao nặng hơn khi uống rượu hoặc các loại đồ uống có cồn.

Rượu làm mất nước dẫn đến đau đầu. Ảnh: Freepik

Chất làm ngọt nhân tạo: Các chất làm ngọt nhân tạo như aspartame và sucralose có liên quan đến chứng đau đầu ở một số người. Một người khi đang trong thời điểm căng thẳng, thay đổi thời tiết hoặc kỳ kinh nguyệt nếu sử dụng các chất tạo ngọt như spartame và sucralose, nguy cơ đau đầu sẽ cao hơn.

Một số thực phẩm có thể gây đau đầu ở những người này nhưng lại không có ảnh hưởng đến nhóm người khác. Mọi người nên ghi lại nhật ký thực phẩm tiêu thụ hằng ngày, từ đó tìm hiểu mối liên quan giữa thực phẩm với cơn đau đầu của bản thân và tìm cách khắc phục.

Anh Chi (Theo Everyday Health)