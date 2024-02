Ăn gì giúp da sáng khỏe?

Trái bơ chứa vitamin E hỗ trợ loại bỏ gốc tự do có khả năng gây hại cho da. Vitamin A, B, C và kali, sắt và mangan cũng ngăn quá trình lão hóa, giữ cho da ngậm nước, khỏe mạnh và sáng mịn. Ăn dầu bơ có thể giảm kích ứng và viêm nhiễm, góp phần ngăn mụn xuất hiện.

Trái bơ chứa vitamin E hỗ trợ loại bỏ gốc tự do có khả năng gây hại cho da. Vitamin A, B, C và kali, sắt và mangan cũng ngăn quá trình lão hóa, giữ cho da ngậm nước, khỏe mạnh và sáng mịn. Ăn dầu bơ có thể giảm kích ứng và viêm nhiễm, góp phần ngăn mụn xuất hiện.

Cam rất giàu vitamin C, bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, đồng thời sản xuất và duy trì collagen, tăng độ căng bóng. Các gốc tự do trong cam còn hỗ trợ làm chậm quá trình hình thành nếp nhăn và ngăn chặn lão hóa sớm.

Cam rất giàu vitamin C, bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, đồng thời sản xuất và duy trì collagen, tăng độ căng bóng. Các gốc tự do trong cam còn hỗ trợ làm chậm quá trình hình thành nếp nhăn và ngăn chặn lão hóa sớm.

Dâu tây rất giàu các chất tốt sức khỏe làn da như vitamin C, anthocyanin, axit phenolic và flavonoid. Vitamin C có tác dụng bảo vệ tế bào da khỏi tổn thương oxy hóa, hỗ trợ làm đều màu da và trì hoãn các dấu hiệu lão hóa sớm. Trung bình 166 g dâu tây cung cấp 97,6 mg vitamin C.

Dâu tây rất giàu các chất tốt sức khỏe làn da như vitamin C, anthocyanin, axit phenolic và flavonoid. Vitamin C có tác dụng bảo vệ tế bào da khỏi tổn thương oxy hóa, hỗ trợ làm đều màu da và trì hoãn các dấu hiệu lão hóa sớm. Trung bình 166 g dâu tây cung cấp 97,6 mg vitamin C.

Huyền My (Theo Eat This, Not That, Health.com)

Ảnh: Freepik