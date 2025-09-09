7 loại quả giúp giảm nguy cơ ung thư

Nho, việt quất, cam quýt, lựu, dâu tây chứa nhiều loại vitamin, khoáng chất, hợp chất thực vật giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương có thể dẫn đến ung thư.

Việt quất

Việt quất chứa nhiều chất chống oxy hóa, nhất là anthocyanin tạo nên màu xanh của thực phẩm. Những chất chống oxy hóa này có thể bảo vệ các tế bào của cơ thể khỏi tổn thương có thể dẫn đến ung thư. Việt quất cũng cung cấp vitamin C, chất xơ, các chất dinh dưỡng khác hỗ trợ hệ thống miễn dịch, tiêu hóa, tăng cường sức khỏe tổng thể.

Táo

Táo chứa những hợp chất như quercetin, procyanidin, axit chlorogenic có chức năng trung hòa các phân tử gây tổn hại cho tế bào. Loại quả này cũng giàu chất xơ hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh, giảm nguy cơ ung thư trực tràng. Flavonoid trong táo còn giúp giảm viêm, phòng ung thư.

Nho

Nho giàu resveratrol - chất chống oxy hóa có thể bảo vệ DNA và làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư. Chúng giúp cơ thể trung hòa các gốc tự do có hại, giảm viêm mạn tính.

Dâu tây

Dâu tây có chất chống oxy hóa như vitamin C, anthocyanin và axit ellagic, hỗ trợ trung hòa các gốc tự do có hại, giảm viêm. Bổ sung dâu tây vào chế độ ăn uống cũng có thể duy trì huyết áp khỏe mạnh, ổn định lượng đường trong máu, cung cấp chất xơ cùng nhiều hợp chất thực vật khác góp phần tăng cường sức khỏe tổng thể.

Quả họ cam quýt

Các loại quả họ cam quýt như cam, chanh, chanh xanh, bưởi có vitamin C, chất xơ và hợp chất khác như flavonoid, carotenoid, limonoid và terpene. Những hợp chất này hoạt động cùng nhau để giảm tổn thương tế bào, giảm viêm, duy trì tế bào khỏe mạnh. Chế độ ăn có cam quýt thường xuyên góp phần làm giảm nguy cơ ung thư dạ dày, thực quản.

Lựu

Lựu giàu chất chống oxy hóa và nhiều hợp chất chống viêm giúp làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư và ngăn ngừa sự lây lan của khối u. Ăn lựu có lợi cho tim mạch, có tác dụng hạ huyết áp, giảm mức cholesterol, cải thiện chức năng tim tổng thể. Chất xơ trong lựu thúc đẩy nhu động ruột thường xuyên, thúc đẩy hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh bằng cách tăng mức độ vi khuẩn có lợi.

Anh đào

Hợp chất chống viêm trong quả anh đào làm giảm nguy cơ ung thư, duy trì sức khỏe tim mạch, yếu tố thiết yếu để tăng cường hệ miễn dịch và tuần hoàn máu tốt. Thực phẩm này cũng giảm stress oxy hóa và viêm nhiễm trong cơ thể. Song lợi ích có thể khác nhau tùy thuộc vào giống anh đào và cách cơ thể hấp thụ các hợp chất.

Lê Nguyễn (Theo Very Well Health)