7 loại ăn giảm cân

Chuối giàu tinh bột kháng giúp tăng cường sức khỏe đường ruột, đốt cháy chất béo, còn mâm xôi, việt quất và lê giàu chất xơ, tăng cảm giác no lâu.

Mâm xôi

Mâm xôi dồi dào chất xơ tăng cảm giác no lâu, tiêu hóa đều đặn. Loại quả này có màu sắc rực rỡ nhờ anthocyanin - chất chống oxy hóa liên quan đến tăng cường sức khỏe tim mạch, ngăn ngừa suy giảm nhận thức. Axit ellagic trong mâm xôi có đặc tính chống viêm, phòng nhiều loại bệnh ung thư. Chúng cũng giàu vitamin C giữ cho làn da khỏe mạnh, nâng cao hệ thống miễn dịch.

Lê

Một quả lê có khoảng 6 g chất xơ, giúp người giảm cân no lâu, tránh ăn vặt các món không lành mạnh trong suốt cả ngày. Vitamin C hỗ trợ chống lại các gốc tự do gây viêm. Chúng cũng là nguồn kali tốt thúc đẩy hạ huyết áp, tăng cường sức khỏe tim mạch.

Việt quất

Giống như mâm xôi, việt quất cung cấp nhiều chất xơ, là loại quả lành mạnh trong chế độ ăn kiêng giảm cân. 150 g việt quất cung cấp 4 g chất xơ, giàu chất chống oxy hóa cao. Ăn việt quất góp phần chống lại quá trình lão hóa, tia UV, độc tố môi trường, căng thẳng, ngăn tình trạng mất trí nhớ. Ăn loại quả này với sữa chua, chế biến thành sinh tố ít đường giúp ích cho việc người giảm cân.

Cam

Lâu nay, cam được biết đến với công dụng tăng cường sức khỏe miễn dịch. Song đây cũng là nguồn thực phẩm có lợi cho người giảm cân. Một quả cam lớn có 4 g chất xơ, đáp ứng nhu cầu vitamin C, kali khuyến nghị hàng ngày. Chúng chứa carotenoid - chất chống oxy hóa tạo nên màu sắc đặc trưng của cam. Carotenoid góp phần giảm mỡ bụng, cải thiện thị lực, tăng cường khả năng miễn dịch.

Táo

Một quả táo cỡ trung bình cung cấp 4 g chất xơ có tác dụng tăng cường sức bền, tốt cho người cần giữ dáng. Ăn cả vỏ táo để cung cấp chất xơ, các hợp chất có lợi. Món ăn này cũng góp phần giảm cholesterol, cải thiện sức khỏe tim mạch, chống lại ung thư, tiểu đường type 2 và bệnh Alzheimer.

Dâu tây

Dâu tây thuộc nhóm quả mọng có thể giúp kiềm chế cơn thèm ngọt, đáp ứng đủ vitamin C khuyến nghị hàng ngày. Khoảng 150 g dâu tây cung cấp 3 gam chất xơ. Dâu tây cung cấp chất chống oxy hóa polyphenol chống lại vi khuẩn trong miệng, ngăn ngừa sâu răng. Loại quả này cũng hỗ trợ ngăn ngừa bệnh tim, bệnh thoái hóa thần kinh, loãng xương, một số loại ung thư.

Chuối

Một quả chuối chứa 3 g chất xơ, có tinh bột kháng - loại carbohydrate có thể tăng cường sức khỏe đường ruột, đốt cháy chất béo, góp phần giúp người thừa cân đạt được mức cân nặng mong muốn. Đây là một trong những thực phẩm tốt nên ăn khi đầy hơi nhờ chất xơ, tinh bột kháng, kali. Kali hỗ trợ cân bằng natri trong cơ thể bởi ăn quá nhiều muối là nguyên nhân thường gặp gây đầy hơi.

Lê Nguyễn (Theo Eating Well)