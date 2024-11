Các dưỡng chất tốt cho mắt cận thị

Thực phẩm giàu vitamin, omega-3, kẽm, chất chống oxy hóa lutein và zeaxanthin, góp phần cải thiện thị lực, tốt cho người cận thị.

Cận thị là một trong những tật khúc xạ phổ biến, xuất hiện do thói quen nhìn gần quá nhiều, ít tiếp xúc ánh sáng tự nhiên, sử dụng thiết bị điện tử quá mức.

Bên cạnh đeo kính hoặc phẫu thuật, bác sĩ Hoàng Quyết Tiến, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, khuyên người bị cận thị nên có chế độ ăn uống hợp lý để góp phần cải thiện thị lực. Dưới đây là một số nhóm dưỡng chất tốt cho mắt.

Vitamin A, C, E: Đây là những chất chống oxy hóa quan trọng phòng tránh tổn thương mắt, hỗ trợ ngăn ngừa đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng. Vitamin A có trong cà rốt, bí đỏ, trứng... giúp nhìn tốt trong ánh sáng yếu. Vitamin C từ cam, kiwi và dâu tây bảo vệ tế bào mắt. Vitamin E có trong hạt óc chó, hạnh nhân và quả bơ hỗ trợ ngăn ngừa tổn thương do gốc tự do.

Cam giàu vitamin C hỗ trợ cải thiện thị lực. Ảnh: Bảo Bảo

Lutein và zeaxanthin: Các chất chống oxy hóa này bảo vệ võng mạc khỏi tác hại của ánh sáng xanh từ màn hình điện tử, đồng thời giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác. Thực phẩm giàu lutein và zeaxanthin như rau cải xoăn, rau bina, bông cải xanh, lòng đỏ trứng.

Omega-3: Axit béo có tác dụng giảm khô mắt, tốt cho võng mạc, giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng, hữu ích cho người thường xuyên tiếp xúc với máy tính, giảm mỏi mắt. Thực phẩm giàu omega-3 như cá hồi, cá ngừ, cá mòi, cá thu, hạt chia, hạt lanh tốt cho mắt, hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Kẽm: Nguyên tố vi lượng này quan trọng duy trì chức năng võng mạc, bảo vệ mắt khỏi oxy hóa, cải thiện khả năng nhìn trong bóng tối. Thiếu kẽm có thể dẫn đến suy giảm thị lực, vấn đề về võng mạc. Thực phẩm giàu kẽm bao gồm thịt bò, hàu, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt, hạt bí, thịt gia cầm.

Beta-carotene: Đây là tiền chất của vitamin A có tác dụng duy trì sức khỏe võng mạc, tăng khả năng nhìn trong điều kiện thiếu sáng, hỗ trợ cải thiện thị lực tự nhiên. Cà rốt, khoai lang, bí đỏ, xoài, các rau củ màu cam giàu beta-carotene.

Bác sĩ Tiến khuyên người cận thị nên áp dụng một số thói quen chăm sóc mắt hàng ngày. Chớp mắt thường xuyên khi làm việc với màn hình giúp giảm khô và giữ ẩm cho mắt, tạo khoảng nghỉ cần thiết cho thị lực. Sử dụng ánh sáng dịu nhẹ, tránh ánh sáng quá chói hoặc trực tiếp từ trên cao, giảm áp lực, hạn chế mỏi mắt. Massage nhẹ quanh vùng mắt cải thiện lưu thông máu, thư giãn cơ mắt.

Bổ sung tinh chất thiên nhiên chiết xuất từ broccophane (bông cải xanh) giúp tăng thioredoxin (một loại protein nhỏ hoạt động như chất chống oxy hóa khử), góp phần bảo vệ tế bào biểu mô sắc tố võng mạc, từ đó cải thiện thị lực để mắt sáng khỏe. Kiểm tra mắt định kỳ có thể phát hiện sớm các thay đổi và điều chỉnh kịp thời.

Đình Diệu