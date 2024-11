9 thực phẩm lành mạnh nên ăn mỗi ngày

Cá hồi giàu omega-3 tốt cho tim, rau xanh chứa nhiều chất xơ để hệ tiêu hóa hoạt động ổn định, trứng cung cấp vitamin và khoáng chất hỗ trợ não.

Quả óc chó

Quả óc chó giàu chất béo lành mạnh, chất xơ, vitamin, khoáng chất. Chế độ ăn giàu loại hạt này có thể giảm cholesterol xấu, phòng ngừa nguy cơ mắc bệnh tim. Chúng cũng chứa chất xơ, các hợp chất sinh học, cải thiện sức khỏe đường ruột. Hàm lượng protein trong thực phẩm cao tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Bơ đậu phộng

Ăn bơ đậu phộng điều độ giúp tăng cường protein và chất béo lành mạnh, kiểm soát lượng đường trong máu, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Món ăn này thúc đẩy cơ thể giảm cholesterol xấu, phòng viêm nhiễm. Vitamin E trong món ăn cần thiết cho sức khỏe não bộ.

Sữa chua

Sữa chua chứa men vi sinh thúc đẩy tăng cường sức khỏe miễn dịch, hệ vi sinh vật đường ruột. Món ăn này cũng giàu canxi, phốt pho, vitamin D đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe của xương. Hàm lượng protein trong sữa chua cần thiết để xây dựng, sửa chữa các mô trong cơ thể.

Bông cải xanh

Loại rau này giàu vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa, thúc đẩy sức khỏe tiêu hóa, chức năng hệ thống miễn dịch, hỗ trợ xương, giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Cá hồi

Cá hồi có nhiều protein, axit béo omega-3 giúp xây dựng, sửa chữa cơ bắp, tăng cường sức đề kháng. Các axit béo omega-3 trong loại cá này vai trò quan trọng đối với sức khỏe não bộ, giảm nguy cơ rối loạn thần kinh, bảo vệ trái tim. Mỗi người nên bổ sung cá hồi vào thực đơn dinh dưỡng hàng ngày.

Trứng

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA), người khỏe mạnh có thể ăn tối đa một quả trứng mỗi ngày, có lợi cho tim. Một quả trứng có 6 g protein, nhiều vitamin, khoáng chất, cung cấp choline - chất dinh dưỡng hỗ trợ sức khỏe não bộ.

Thịt gà

Thịt gà là nguồn protein nạc, giàu selen, niacin, vitamin B6, B12. Selen thúc đẩy tăng cường sức khỏe miễn dịch, móng tay, làn da, hoạt động của tuyến giáp. Niacin (vitamin B3) hỗ trợ sức khỏe của hệ thần kinh, đường tiêu hóa. Vitamin B6, B12 tác động đáng kể đến sức khỏe não bộ.

Cà chua

Cà chua giàu chất xơ, choline, vitamin A, vitamin C, kali và canxi. Thực phẩm có màu đỏ rực rỡ là nhờ lycopene - chất oxy hóa có liên quan đến giảm cholesterol, huyết áp, góp phần ngăn ngừa nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Lycopene cũng có trong dưa hấu, ớt đỏ, bưởi và đu đủ.

Cà rốt

Cà rốt giàu chất chống oxy hóa, biotin, kali, vitamin K, A và B6, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe khi ăn thường xuyên. Chế độ ăn có cà rốt góp phần giảm cholesterol, tăng cảm giác no, giảm lượng calo nạp vào nhờ hàm lượng chất xơ.

Lê Nguyễn (Theo Eat This Not That)