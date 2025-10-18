7 điều đáng chờ đợi khi Ngoại hạng Anh trở lại

Amorim và tháng sinh tử ở Old Trafford. Đồng chủ sở hữu Jim Ratcliffe cam kết sẽ trao cơ hội cho HLV Ruben Amorim đến hết hợp đồng vào hè 2027, nhưng thực tế là HLV người Bồ Đào Nha đang cạn dần cơ hội.

Tháng 10, bắt đầu trận làm khách trên sân ĐKVĐ Liverpool lúc 22h30 ngày mai 19/10, có thể quyết định tương lai của Amorim. Man Utd đang xếp thứ 11 Ngoại hạng Anh, chỉ cần hai trận thắng là có thể chen vào nhóm dự các Cup châu Âu. Nhưng ngược lại, thêm vài cú sảy chân sẽ khiến họ rơi gần nhóm xuống hạng.