7 điều đáng chờ đợi khi Ngoại hạng Anh trở lại

Amorim và tháng sinh tử ở Old Trafford. Đồng chủ sở hữu Jim Ratcliffe cam kết sẽ trao cơ hội cho HLV Ruben Amorim đến hết hợp đồng vào hè 2027, nhưng thực tế là HLV người Bồ Đào Nha đang cạn dần cơ hội.
Tháng 10, bắt đầu trận làm khách trên sân ĐKVĐ Liverpool lúc 22h30 ngày mai 19/10, có thể quyết định tương lai của Amorim. Man Utd đang xếp thứ 11 Ngoại hạng Anh, chỉ cần hai trận thắng là có thể chen vào nhóm dự các Cup châu Âu. Nhưng ngược lại, thêm vài cú sảy chân sẽ khiến họ rơi gần nhóm xuống hạng.
Amorim và tháng sinh tử ở Old Trafford. Đồng chủ sở hữu Jim Ratcliffe cam kết sẽ trao cơ hội cho HLV Ruben Amorim đến hết hợp đồng vào hè 2027, nhưng thực tế là HLV người Bồ Đào Nha đang cạn dần cơ hội.
Tháng 10, bắt đầu trận làm khách trên sân ĐKVĐ Liverpool lúc 22h30 ngày mai 19/10, có thể quyết định tương lai của Amorim. Man Utd đang xếp thứ 11 Ngoại hạng Anh, chỉ cần hai trận thắng là có thể chen vào nhóm dự các Cup châu Âu. Nhưng ngược lại, thêm vài cú sảy chân sẽ khiến họ rơi gần nhóm xuống hạng.
Liverpool - Khủng hoảng hay chỉ là cú trượt tạm thời? Hè 2025, chủ sân Anfield chi 603 triệu USD để mang về 7 tân binh, gồm ba thương vụ đình đám Alexander Isak (175,5 triệu USD từ Newcastle), Florian Wirtz (170 triệu USD từ Leverkusen) và Hugo Ekitike (106,5 triệu USD từ Frankfurt). Nhưng họ khởi đầu chật vật, thua ba trận gần nhất trên mọi đấu trường và mất đỉnh bảng Ngoại hạng Anh.
HLV Arne Slot dường như chưa tìm được bộ khung ổn định. Isak, Ekitike hay Milos Kerkez vẫn chưa hòa nhập, đặc biệt là Wirtz - cầu thủ chưa ghi bàn hay kiến tạo qua 9 trận trên mọi đấu trường.
Cuộc đại chiến với Man Utd là cơ hội để Liverpool tìm lại khí thế. Một chiến thắng không chỉ giúp Slot trấn an người hâm mộ mà còn tạo đà trong cuộc đua với Arsenal trước giai đoạn Giáng sinh.
Liverpool - Khủng hoảng hay chỉ là cú trượt tạm thời? Hè 2025, chủ sân Anfield chi 603 triệu USD để mang về 7 tân binh, gồm ba thương vụ đình đám Alexander Isak (175,5 triệu USD từ Newcastle), Florian Wirtz (170 triệu USD từ Leverkusen) và Hugo Ekitike (106,5 triệu USD từ Frankfurt). Nhưng họ khởi đầu chật vật, thua ba trận gần nhất trên mọi đấu trường và mất đỉnh bảng Ngoại hạng Anh.
HLV Arne Slot dường như chưa tìm được bộ khung ổn định. Isak, Ekitike hay Milos Kerkez vẫn chưa hòa nhập, đặc biệt là Wirtz - cầu thủ chưa ghi bàn hay kiến tạo qua 9 trận trên mọi đấu trường.
Cuộc đại chiến với Man Utd là cơ hội để Liverpool tìm lại khí thế. Một chiến thắng không chỉ giúp Slot trấn an người hâm mộ mà còn tạo đà trong cuộc đua với Arsenal trước giai đoạn Giáng sinh.
Cơ hội bứt phá của Arsenal? Sau trận hòa Man City nhiều toan tính, HLV Mikel Arteta đã xua tan chỉ trích bằng hai chiến thắng thuyết phục trước Newcastle và West Ham, giúp Arsenal leo lên đỉnh bảng Ngoại hạng Anh.
Với lịch thi đấu thuận lợi trong tháng này - lần lượt gặp Fulham hôm nay 18/10, rồi Crystal Palace, Burnley và Sunderland, "Pháo thủ" có cơ hội bứt phá trong cuộc đua vô địch. Điều duy nhất Arteta cần lo là thể lực. Lịch thi đấu dày đặc dịp cuối năm sẽ là bài kiểm tra cho chiều sâu đội hình - yếu tố từng khiến Arsenal hụt hơi mùa trước.
Cơ hội bứt phá của Arsenal? Sau trận hòa Man City nhiều toan tính, HLV Mikel Arteta đã xua tan chỉ trích bằng hai chiến thắng thuyết phục trước Newcastle và West Ham, giúp Arsenal leo lên đỉnh bảng Ngoại hạng Anh.
Với lịch thi đấu thuận lợi trong tháng này - lần lượt gặp Fulham hôm nay 18/10, rồi Crystal Palace, Burnley và Sunderland, "Pháo thủ" có cơ hội bứt phá trong cuộc đua vô địch. Điều duy nhất Arteta cần lo là thể lực. Lịch thi đấu dày đặc dịp cuối năm sẽ là bài kiểm tra cho chiều sâu đội hình - yếu tố từng khiến Arsenal hụt hơi mùa trước.
Man City tiếp đà hồi sinh. Khi Man City khởi đầu mùa giải bằng hai trận thua trong ba vòng đầu, nhiều người cho rằng HLV Pep Guardiola đã hết phép. Nhưng trận thắng Man Utd 3-0 đã xoay chuyển mọi thứ.
Kể từ đó, Man City bất bại. Phil Foden hồi sinh phong độ, còn Erling Haaland đang ở đỉnh cao với hiệu suất ghi bàn ấn tượng. Lịch đấu trước mắt các đối thủ vừa tầm như Everton, Aston Villa và Bournemouth là cơ hội để thầy trò Guardiola bứt phá.
Man City tiếp đà hồi sinh. Khi Man City khởi đầu mùa giải bằng hai trận thua trong ba vòng đầu, nhiều người cho rằng HLV Pep Guardiola đã hết phép. Nhưng trận thắng Man Utd 3-0 đã xoay chuyển mọi thứ.
Kể từ đó, Man City bất bại. Phil Foden hồi sinh phong độ, còn Erling Haaland đang ở đỉnh cao với hiệu suất ghi bàn ấn tượng. Lịch đấu trước mắt các đối thủ vừa tầm như Everton, Aston Villa và Bournemouth là cơ hội để thầy trò Guardiola bứt phá.
Nottingham Forest chờ quyết định của Marinakis. HLV Ange Postecoglou chưa thắng trận nào sau 7 vòng, khiến ghế nóng tại City Ground lung lay dữ dội. Ông chủ Evangelos Marinakis được cho đã liên hệ Sean Dyche như phương án thay thế.
Với đội hình chưa hoàn thiện và tinh thần sa sút, Forest chỉ hơn nhóm xuống hạng một điểm. Trận gặp Chelsea hôm nay có thể là cơ hội cuối cùng để Postecoglou cứu vãn ghế nóng.
Từng được ca ngợi với triết lý bóng đá tấn công phóng khoáng tại Tottenham, Postecoglou giờ đối diện thực tế phũ phàng: Ngoại hạng Anh không chờ đợi ai quá lâu.
Nottingham Forest chờ quyết định của Marinakis. HLV Ange Postecoglou chưa thắng trận nào sau 7 vòng, khiến ghế nóng tại City Ground lung lay dữ dội. Ông chủ Evangelos Marinakis được cho đã liên hệ Sean Dyche như phương án thay thế.
Với đội hình chưa hoàn thiện và tinh thần sa sút, Forest chỉ hơn nhóm xuống hạng một điểm. Trận gặp Chelsea hôm nay có thể là cơ hội cuối cùng để Postecoglou cứu vãn ghế nóng.
Từng được ca ngợi với triết lý bóng đá tấn công phóng khoáng tại Tottenham, Postecoglou giờ đối diện thực tế phũ phàng: Ngoại hạng Anh không chờ đợi ai quá lâu.
Santo và nhiệm vụ sinh tồn ở West Ham. Thất bại 0-3 trước Sunderland ở vòng mở màn mở ra chuỗi ngày đen tối khiến Graham Potter bị sa thải. West Ham đặt niềm tin vào Nuno Espirito Santo - người nổi tiếng với khả năng vực dậy các đội khủng hoảng.
Ở hai trận đầu dưới thời Santo, West Ham lần lượt hòa Everton và thua Arsenal. Dù chưa thắng, thầy trò ông thể hiện lối chơi khởi sắc. Trận đá muộn nhất vòng 8, tiếp Brentford ngày 20/10, là dịp để HLV người Bồ Đào Nha tìm kiếm chiến thắng đầu tiên và kéo West Ham ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Santo và nhiệm vụ sinh tồn ở West Ham. Thất bại 0-3 trước Sunderland ở vòng mở màn mở ra chuỗi ngày đen tối khiến Graham Potter bị sa thải. West Ham đặt niềm tin vào Nuno Espirito Santo - người nổi tiếng với khả năng vực dậy các đội khủng hoảng.
Ở hai trận đầu dưới thời Santo, West Ham lần lượt hòa Everton và thua Arsenal. Dù chưa thắng, thầy trò ông thể hiện lối chơi khởi sắc. Trận đá muộn nhất vòng 8, tiếp Brentford ngày 20/10, là dịp để HLV người Bồ Đào Nha tìm kiếm chiến thắng đầu tiên và kéo West Ham ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Phong độ chói sáng của Semenyo ở Bournemouth. Trong khi hàng loạt ngôi sao rời đội vào hè 2025, Antoine Semenyo vẫn gắn bó với Bournemouth và tỏa sáng rực rỡ.
Tiền đạo Ghana ghi 6 bàn, 3 kiến tạo sau 7 trận, chỉ kém Haaland trong cuộc đua Vua phá lưới. Với HLV Andoni Iraola, Semenyo không chỉ là cây săn bàn mà còn là biểu tượng cho tinh thần chiến đấu - thứ khiến Bournemouth có thể mơ đến một suất dự Cup châu Âu.
Chuyến làm khách trên sân Crystal Palace lúc 21h hôm nay 18/10 có thể là cơ hội để Semenyo tiếp đà thăng hoa, theo kịch bản mà nhiều CĐV đội khách đang mơ mộng - tiền đạo ngôi sao ghi bàn và Bournemouth tiếp tục giữ chỗ trong top 4.
Phong độ chói sáng của Semenyo ở Bournemouth. Trong khi hàng loạt ngôi sao rời đội vào hè 2025, Antoine Semenyo vẫn gắn bó với Bournemouth và tỏa sáng rực rỡ.
Tiền đạo Ghana ghi 6 bàn, 3 kiến tạo sau 7 trận, chỉ kém Haaland trong cuộc đua Vua phá lưới. Với HLV Andoni Iraola, Semenyo không chỉ là cây săn bàn mà còn là biểu tượng cho tinh thần chiến đấu - thứ khiến Bournemouth có thể mơ đến một suất dự Cup châu Âu.
Chuyến làm khách trên sân Crystal Palace lúc 21h hôm nay 18/10 có thể là cơ hội để Semenyo tiếp đà thăng hoa, theo kịch bản mà nhiều CĐV đội khách đang mơ mộng - tiền đạo ngôi sao ghi bàn và Bournemouth tiếp tục giữ chỗ trong top 4.
Hồng Duy
Ảnh: Reuters, AP