Semenyo - từ đứa trẻ bị từ chối thành ngôi sao tại Ngoại hạng Anh

Không trải qua bất kỳ lò đào tạo cấp CLB nào, tiền đạo người Ghana Antoine Semenyo liên tục bị từ chối, trải qua những thất vọng tột cùng, trước khi bùng nổ với Bournemouth tại Ngoại hạng Anh.

Semenyo ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Liverpool, trong trận Bournemouth thua 2-4 tại Anfield ở vòng 1 Ngoại hạng Anh ngày 15/8. Ảnh: Reuters

Sinh ra ở nam London, nhưng trong huyết quản Semenyo là dòng máu Ghana thừa hưởng từ người cha Larry. Ông Larry là cựu cầu thủ lớn lên ở thủ đô Accra và từng sát cánh cùng huyền thoại bóng đá Phi châu Tony Yeboah tại Okwawu United ở giải Ngoại hạng Ghana.

Niềm đam mê bóng đá nhen nhóm từ sớm với Semenyo, lớn dần cùng sự ngưỡng mộ dành cho thần tượng Didier Drogba. Anh luôn mơ ước được thi đấu tại giải vô địch châu Phi, nhưng ban đầu, giấc mơ ấy chỉ toàn là những cú "sập cửa" đầy cay đắng.

"Tôi đã thử sức ở nhiều CLB và đều nhận được câu trả lời rằng tôi không đủ giỏi. Với một đứa trẻ, nghe điều đó thật sự khó khăn", Semenyo trải lòng vào năm ngoái. Lúc đó, anh chơi cho đội bóng địa phương Kingfisher ở giải nghiệp dư Sunday League của Anh và những cơ hội thử việc tại Arsenal, Tottenham rồi Millwall đều kết thúc bằng lời từ chối lạnh lùng. Chelsea từng ra giá 2,7 triệu USD nhưng không muốn trả cao hơn. Crystal Palace, đội bóng Semenyo thử việc suốt hai tháng ở tuổi 15, cuối cùng cũng nói không.

"Thất bại tại Crystal Palace ảnh hưởng đến tôi nhiều nhất vì tôi đã ở đó khá lâu. Tôi nhớ mình đã ngồi trong xe, khóc và hỏi bố rằng: 'Tại sao chuyện này cứ xảy ra?'", Semenyo hồi tưởng. Cú sốc đó lớn đến mức anh đã bỏ bóng đá một năm, tăng cân và gần như từ bỏ theo đuổi giấc mơ.

"Tôi không nghĩ mình sẽ đạt được vị trí như hôm nay, nhưng Chúa có cách sắp đặt kỳ diệu", vẫn lời Semenyo. Niềm tin vào đức tin, việc đọc Kinh thánh và cầu nguyện mỗi ngày, đã trở thành điểm tựa cho anh trong những thời khắc khó khăn nhất, giúp anh tìm lại động lực và con đường của mình. "Ngài bảo tôi rằng khi còn nhỏ, thời điểm chưa đến, và bây giờ chính là lúc".

Semenyo thất vọng trong một pha hỏng ăn ở Newport County. Ảnh: AFP

Sự nghiệp tưởng chừng phải khép lại với Semenyo thì anh tìm thấy tia hy vọng mới nhờ một chương trình đào tạo bóng đá ở Swindon, dù cái giá phải trả là việc rời xa gia đình lúc 16 tuổi, một thử thách không nhỏ với một cậu bé đang tìm lại ước mơ.

Dưới sự dẫn dắt của cựu HLV Leeds Utd, Dave Hockaday, Semenyo vừa học lấy bằng BTEC về khoa học thể thao, vừa mài giũa kỹ năng tại Cao đẳng South Gloucestershire và Stroud. Chính Hockaday đã tin tưởng, đưa đón anh giữa Swindon và Bristol, tạo điều kiện cho Semenyo tiếp tục theo đuổi đam mê.

Cơ hội bứt phá đến khi Semenyo liên tục ghi bàn trong các trận đấu với các đội học viện địa phương. Nhiều đội bóng lớn đã quay lại để chiêu mộ anh, bao gồm cả Crystal Palace. Nhưng lần này, Semenyo chọn Bristol City ở giải hạng nhất Anh vì muốn ở gần nhà. Sau hai tuần thử việc, anh được ký hợp đồng 4 năm và nhanh chóng được đôn lên đội U23.

Semenyo trong màu áo Sunderland. Ảnh: Sunderland AFC

Để tích lũy kinh nghiệm, Semenyo được cho mượn tới Bath City ở giải hạng 6 lúc 18 tuổi. Đó là một trải nghiệm mang tính "lột xác", một bài học xương máu với cầu thủ trẻ này. Anh ghi hat-trick trong một trận đấu ở giải Somerset Premier Cup nhưng cũng có lần phải nhận thẻ đỏ và va chạm với các trung vệ dày dạn kinh nghiệm. "Khi chơi ở đội U23, mọi thứ đều nhẹ nhàng, nhưng ở bóng đá nam, mặt sân không tốt, bạn phải đối đầu những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm và họ chỉ muốn đá vào người bạn. Tôi chưa quen với điều đó. Nhưng Bath là một trải nghiệm thật sự có ích", Semenyo kể lại.

Sau khi trở lại Bristol City và ra mắt đội một, Semenyo tiếp tục được cho mượn tại Newport County ở League Two (giải hạng 4) và Sunderland ở League One (giải hạng ba). Chính tại Newport, HLV Michael Flynn đã bắt đầu sử dụng anh ở vị trí tiền đạo cánh thay vì trung phong, vai trò mà anh duy trì cho đến nay. Giờ, anh có thể thoải mái chơi ở cả hai cánh, với khả năng sử dụng hai chân thuần thục – một kỹ năng được rèn luyện từ nhỏ bởi người cha Larry, người luôn bắt anh sút bóng bằng cả hai chân.

Bước ngoặt đến khi Nigel Pearson nắm quyền tại Bristol City. "Ban đầu, tôi hơi căng thẳng với ông ấy... Ông ấy chỉ nói rằng khả năng tốt nhất của tôi là chạy và sút, nên chỉ cần chạy và sút! Chúng tôi hầu như chỉ toàn chơi bóng dài, và tôi đã tỏa sáng trong lối chơi đó", Semenyo chia sẻ. Mùa đó, anh ghi 8 bàn và có 12 kiến tạo, thành tích ấn tượng giúp anh lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên trên khắp Ngoại hạng Anh.

Thành công này cũng giúp Semenyo được gọi vào đội tuyển Ghana dự World Cup 2022 ở Qatar, nơi anh vào sân từ ghế dự bị trong hai trận đấu vòng bảng gặp Uruguay và Bồ Đào Nha. Giấc mơ thi đấu tại giải vô địch châu Phi (CAN) cũng thành hiện thực khi anh đá chính cả ba trận vòng bảng cho Ghana năm 2023.

Semenyo bắt tay HLV Iraola sau trận Bournemouth thua Liverpool 2-4 ở vòng 1 Ngoại hạng Anh trên sân Anfield ngày 15/8. Ảnh: Reuters

Bournemouth đã hành động nhanh chóng, chi 13,5 triệu USD để mua Semenyo tháng 1/2023. Dù phải phẫu thuật chấn thương xương chày trước mùa giải, Semenyo đã nhanh chóng trở thành trụ cột dưới sự dẫn dắt của HLV Andoni Iraola. Iraola đã giúp anh hoàn thiện lối chơi bằng cách dạy anh pressing đúng thời điểm và đúng cách hơn, kỹ năng dứt điểm cũng được mài giũa, và đặc biệt là những pha chạy chỗ vào vùng cấm ở phía cột xa.

Mùa trước, Semenyo ghi 11 bàn tại Ngoại hạng Anh trong 37 lần ra sân, vượt qua thành tích 8 bàn ở mùa giải trọn vẹn trước đó là 2023-2024. Khả năng rê bóng của anh cũng được đánh giá cao, khi chỉ Jeremy Doku và Mohammed Kudus – chơi cho các đội kiểm soát bóng nhiều hơn Bournemouth – là những người thực hiện được nhiều pha rê bóng thành công hơn anh mùa trước.

Tháng 7 vừa qua, Semenyo ký gia hạn 5 năm hợp đồng với đội chủ sân Vitality. Bournemouth cũng định giá anh tới 95 triệu USD, một con số chắc chắn khiến những Arsenal, Tottenham và Palace phải cảm thấy tiếc nuối khi họ đã từng có cơ hội sỡ hữu cầu thủ này mà không tốn một xu.

Trận khai mạc Ngoại hạng Anh trên sân Anfield hôm 15/8 đã chứng minh giá trị thực sự của Semenyo. Dù Bournemouth thua 2-4, tiền đạo Ghana vẫn ghi dấu ấn đậm nét với hai lần xuyên phá hàng phòng ngự Liverpool để ghi bàn. Cú đúp này càng ý nghĩa khi anh phải đối mặt với hành vi phân biệt chủng tộc từ một khán giả trong hiệp một.

Một CĐV Liverpool ngồi xe lăn buông lời lăng mạ, phân biệt chủng tộc với Semenyo. Ảnh chụp màn hình

"Tôi không hiểu làm thế nào Antoine có thể tiếp tục thi đấu và ghi được những bàn thắng đó", đội trưởng Adam Smith của Bournemouth cho biết sau trận. Bản thân Semenyo sau đó cũng chia sẻ trên mạng xã hội rằng anh cảm động trước sự đoàn kết của "toàn bộ gia đình bóng đá" và khẳng định: "Ghi hai bàn thắng đó giống như nói thứ ngôn ngữ duy nhất thực sự quan trọng trên sân cỏ".

Phản ứng bình tĩnh, không lên gân ấy cũng là cách một người đã nếm trải đủ nhiều những lần bị từ chối ở lứa tuổi thiếu niên, nỗ lực tự mình vươn lên, chứng minh giá trị và trở thành một trong những tiền đạo được săn đón tại giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh.

Hoàng Thông tổng hợp