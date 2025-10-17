Vì sao Arteta vẫn tin Gyokeres dù 6 trận 'tịt ngòi'

Anh6 trận liên tiếp không ghi bàn, tiền đạo Viktor Gyokeres vẫn được HLV Mikel Arteta xem là nhân tố then chốt trong hành trình đua vô địch Ngoại hạng Anh, nhờ vai trò thầm lặng trong hệ thống tấn công.

Gyokeres đến Arsenal với tư thế của "cỗ máy ghi bàn", khi ghi 97 bàn qua 102 trận cho Sporting Lisbon. Tiền đạo người Thụy Điển được xem là mảnh ghép cuối cùng giúp đội bóng của Mikel Arteta hoàn thiện khâu dứt điểm - điều họ còn thiếu ở mùa trước.

Nhưng Gyokeres chưa đáp ứng được kỳ vọng, mới ghi ba bàn qua 10 trận trên mọi đấu trường, trong đó tịt ngòi 6 trận gần nhất. Anh thậm chí không dứt điểm lần nào ở các trận đấu lớn gặp Liverpool, Man City và Man Utd.

Viktor Gyokeres (áo trắng) bị Ibrahima Konate theo kèm trong trận Arsenal thua Liverpool ở vòng ba Ngoại hạng Anh trên sân Anfield, Liverpool, Merseyside, Anh ngày 31/8/2025. Ảnh: CBS

Đây là thành tích thất vọng với cầu thủ vừa giành giải Gerd Muller tại Gala Quả Bóng Vàng 2025, cũng như hiệu suất trung bình 35 bàn mỗi mùa Gyokeres đạt được trong hai năm chơi bóng trên đất Bồ Đào Nha. Bản thân tiền đạo này cũng không chịu áp lực cạnh tranh, do Kai Havertz đang trong giai đoạn phục hồi chấn thương.

"Anh ấy sẽ bồn chồn nếu trải qua ba hay bốn trận không ghi bàn", Adi Viveash - cựu trợ lý HLV của Gyokeres tại Coventry - từng chia sẻ. "Cậu ấy luôn muốn ghi bàn, luôn muốn là người tạo khác biệt".

Tinh thần đó vẫn không thay đổi khi Gyokeres chuyển tới London.

Tuy nhiên, Arteta không xem chuỗi trận tịt ngòi là vấn đề. Với ông, tiền đạo 26 tuổi này vẫn đang đóng góp giá trị khác cho lối chơi chung. "Cậu ấy làm việc không biết mệt mỏi", Arteta nói sau trận thắng West Ham 2-0 ở vòng 7 Ngoại hạng Anh. "Gyokeres giúp chúng tôi kéo giãn hàng thủ, mở ra khoảng trống và duy trì sức ép liên tục lên đối phương".

Các thống kê củng cố nhận định này. Theo Sky Sports, chỉ Ollie Watkins (Aston Villa) có nhiều tình huống bứt tốc phá bẫy việt vị hơn Gyokeres tại Ngoại hạng Anh mùa 2025-2026. Mỗi pha chạy chỗ của anh đều buộc hậu vệ đối phương lùi sâu, tạo khoảng trống cho các mũi công như Bukayo Saka hay Gabriel Martinelli di chuyển.

Gyokeres cũng gây áp lực lên hàng phòng ngự đối phương gần gấp đôi so với Kai Havertz mùa trước. Trung bình mỗi 90 phút ở Ngoại hạng Anh mùa 2025-2026, Gyokeres thực hiện 29,6 pha di chuyển, trong đó 26,1 lần là những pha chạy tấn công và 12,6 lần là chạy vào sau lưng hàng thủ đối phương. Thông số này của Havertz mùa trước là 24,7 pha di chuyển, gồm 20,9 chạy tấn công và 7,7 chạy vào sau lưng hàng thủ đối phương.

Những pha chạy chỗ đó giúp tạo ra các lỗ hổng nơi hàng thủ đối phương, trở thành khoảng trống cho các đồng đội khai thác. Lấy ví dụ trong trận làm khách trước Newcastle, khi Gyokeres di chuyển chéo từ nách phải trung lộ hướng ra biên, anh kéo một trong số hai trung vệ của chủ nhà là Malick Thiaw khỏi vị trí, mở ra khoảng trống lớn để các đồng đội tận dụng. Leandro Trossard đã suýt ghi bàn từ tình huống này khi dứt điểm trúng cột dọc.

Đó là các khoảng không mà Arteta muốn Gyokeres mang lại, nói cách khác là một phần của khâu sáng tạo và dụng ý chiến thuật từ Arsenal. Trong các cuộc họp báo, HLV người Tây Ban Nha thường xuyên đề cập đến mong muốn các học trò tìm kiếm những "không gian mở".

Di chuyển không bóng lại được xem là thế mạnh xưa giờ của Gyokeres. Cựu HLV tuyển Thụy Điển Jon Dahl Tomasson từng chia sẻ trên Sky Sports mùa này rằng các pha chạy chỗ từ nách trung lộ của Gyokeres luôn ở "đẳng cấp cao" và anh là một trong những cầu thủ "xuất sắc nhất thế giới" ở những mô hình di chuyển này.

Nhiều trường hợp Gyokeres mang đến cơ hội cho đồng đội dù không trực tiếp tham gia vào tình huống, nghĩa là chỉ cần chạy chỗ và không cần chạm bóng. Thực tế, không gian chơi bóng dành cho chân sút này là cực kỳ hạn hẹp. Kể từ khi sang Anh, tiền đạo Thụy Điển luôn được đối phương "chăm sóc" kỹ lưỡng.

Gyokeres đang là cầu thủ bị kèm chặt nhất Ngoại hạng mùa này. Qua 7 vòng đầu, khi nhận bóng, khoảng cách trung bình giữa tiền đạo người Thụy Điển và hậu vệ đối phương chỉ là 2,5 mét - thấp nhất giải. Xếp sau là Jean-Philippe Mateta (3,0 m) hay Ollie Watkins (3,2 m).

Thông số này chứng tỏ các hậu vệ luôn theo sát Gyokeres gần như mọi lúc, không cho anh nhiều không gian xử lý. Với tiền đạo từng ghi 40 bàn mỗi mùa, việc bị "chăm sóc" kỹ càng như vậy là hoàn toàn dễ hiểu - và cũng là một phần lý do khiến anh chưa thi đấu bùng nổ ở môi trường mới.

Nhưng bù lại, bằng những pha chạy chỗ liên tục, Gyokeres không chỉ tìm kiếm khoảng trống để đồng đội chuyền bóng, mà còn là cách mở ra cơ hội cho những vệ tinh xung quanh. Cũng trong trận gặp Newcastle, Eberechi Eze từng nhận bóng dứt điểm thoải mái từ quả tạt của Trossard, ở khoảng trống trong vùng cấm mà Gyokeres để lại khi anh bị cả Thiaw và Sven Botman kèm chặt.

Tình huống Gyokeres thu hút sự chú ý của bộ đôi trung vệ Newcastle, tạo điều kiện cho Leandro Trossard chuyền ngang cho Eberechi Eze dứt điểm. Ảnh: Sky Sports

Trong trận gặp West Ham trước đợt FIFA Days tháng 10, Gyokeres bị cả Max Kilman và Dinos Mavropanos để mắt tới. Bấy giờ, nách trung lộ nơi hàng thủ đội khách trở thành "mồi ngon" để các đồng đội của chân sút Thụy Điển tận dụng.

Gyokeres bị cả Max Kilman và Dinos Mavropanos để mắt tới trong trận gặp West Ham. Ảnh: Sky Sports

Cuối hiệp một trận đấu đó, từ việc Gyokeres bị theo kèm bởi hai trung vệ West Ham, Eze tìm được khoảng trống để đâm vào vùng cấm, nhận đường chọc khe, từ đó dẫn tới bàn mở tỷ số của Declan Rice.

Tình huống Gyokeres thu hút sự chú ý của hai hậu vệ đối phương, mở ra khoảng trống cho Eberechi Eze thoát xuống dứt điểm, dẫn tới bàn mở tỷ số của Declan Rice trong trận Arsenal thắng West Ham 2-0 ở vòng 7 Ngoại hạng Anh. Ảnh: Sky Sports

Ngoài ra, Gyokeres phù hợp với mẫu tiền đạo hiện đại, khi tích cực tham gia gây áp lực tuyến đầu trong cấu trúc pressing ở giai đoạn không có bóng của Arsenal. Dù Havertz được biết đến là mẫu cầu thủ pressing không biết mệt mỏi, Gyokeres vẫn nhỉnh hơn đôi chút trong hiệu quả gây áp lực, khi khiến đối thủ mất quyền kiểm soát bóng mỗi 90 phút nhiều hơn.

Dù mang đến những đóng góp ấn tượng bằng các pha chạy chỗ và gây áp lực, nhiệm vụ chính của một trung phong vẫn là ghi bàn. Trước đây, Arsenal cũng đã phải mất khá lâu để tìm ra giải pháp vận hành lối chơi phù hợp với Havertz đá ở trung tâm hàng công. Mùa 2023-2024 khi cập bến Arsenal, cầu thủ người Đức phải đến tháng 11 mới ghi bàn từ một tình huống bóng sống.

Bản thân Gyokeres cũng từng khởi đầu chậm ở môi trường mới. Khi sang Anh khoác áo Brighton năm 2018, anh gần như không để lại dấu ấn và bị cho mượn tới nhiều CLB hạng dưới. Mãi tới khi chuyển tới Coventry City, Gyokeres mới cải thiện phong độ, ghi 40 bàn trong hai mùa giải và lọt vào mắt xanh của Sporting Lisbon.

Victor Gyokeres mừng bàn khi còn khoác áo Coventry City. Ảnh: Sky Sports

Tại Bồ Đào Nha, anh khởi đầu chậm chạp, bị nghi ngờ về tốc độ và thể hình, nhưng dần trở thành ngôi sao lớn nhất giải. Những gì Gyokeres từng trải qua cho thấy anh có khả năng thích nghi - chỉ cần thời gian.

"Bàn thắng rồi sẽ đến với Viktor", Saka khẳng định. "Chúng tôi biết rõ như vậy, chúng tôi tin tưởng vào anh ấy. Tôi không có bất kỳ nghi ngờ nào về anh ấy. Viktor vẫn lạc quan, vui vẻ và cống hiến hết mình trong từng trận đấu".

"Cậu ấy không bao giờ bỏ cuộc", thầy cũ Viveash có niềm tin tương tự. "Gyokeres làm việc chăm chỉ để hoàn thiện bản thân, từ khâu di chuyển, chọn vị trí đến xử lý bóng một chạm. Khi sự tự tin trở lại, bàn thắng sẽ tự nhiên đến".

