Ratcliffe: 'Tôi sẽ cho Amorim ba năm ở Man Utd'

AnhTỷ phú Jim Ratcliffe nói sẽ trao cho HLV Ruben Amorim toàn bộ ba năm hợp đồng để chứng minh năng lực ở Man Utd, bất chấp làn sóng chỉ trích.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Times, được đăng tải ngày 8/10, Ratcliffe cho rằng bóng đá không thể thành công chỉ sau một đêm. Ông lấy ví dụ về cựu HLV Alex Ferguson, từng đối mặt nguy cơ bị sa thải trong hai năm đầu tiên, nhưng sau đó tạo ra kỷ nguyên huy hoàng cho "Quỷ đỏ".

Cổ đông cá nhân lớn nhất Man Utd cũng nhắc tới Mikel Arteta, khi HLV người Tây Ban Nha từng bị chỉ trích trong thời gian đầu ở Arsenal, nhưng nay đã biến đội bóng thành ứng viên vô địch. "Chúng ta phải kiên nhẫn, phải nhìn xa hơn kết quả ngắn hạn", Ratcliffe nói.

Tỷ phú Jim Ratcliffe và HLV Ruben Amorim sau trận chung kết Europa League trên sân San Mames, thành phố Bilbao, tỉnh Biscay, xứ Basque, Tây Ban Nha, tối 21/5/2025. Ảnh: Alamy

Ratcliffe sau đó khẳng định Amorim sẽ được tại vị đến hết hợp đồng, hè 2027. "Tôi sẽ cho cậu ấy ba năm, vì bóng đá không thể thay đổi chỉ bằng một công tắc", tỷ phú người Anh nói thêm.

Khi được hỏi liệu nhà Glazer - cổ đông lớn nhất của Man Utd - có thể yêu cầu sa thải Amorim, Ratcliffe đáp: "Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Chúng tôi có mối quan hệ làm việc tốt, mọi quyết định đều được thảo luận cởi mở".

Sau khi mua lại 27,7% cổ phần Man Utd, Ratcliffe giành quyền điều hành các hoạt động bóng đá. Tuy nhiên, thành tích của đội bóng không có dấu hiệu khởi sắc kể từ khi ông sa thải HLV Erik ten Hag. Gần một năm dưới trướng Amorim, "Quỷ đỏ" thậm chí vẫn chưa thắng hai trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh. Mùa trước họ kết thúc ở vị trí thứ 15 - thấp nhất trong lịch sử dự Ngoại hạng Anh.

Ratcliffe cũng đặt mục tiêu đưa Man Utd trở lại thành CLB có lợi nhuận cao nhất thế giới. "Yếu tố tương quan lớn nhất với kết quả thi đấu chính là lợi nhuận. Càng có nhiều tiền, chúng tôi càng có thể xây dựng đội hình mạnh hơn", ông nói.

Ratcliffe cho biết doanh thu của Man Utd năm qua đã đạt mức cao kỷ lục, dù không dự Champions League. Ông tin rằng kết quả tài chính sẽ còn cải thiện hơn nữa.

Tuy nhiên, để đạt được nền tảng bền vững, tỷ phú 72 tuổi khẳng định cắt giảm chi phí là cần thiết. Ông thừa nhận đã nhận nhiều chỉ trích vì quyết định cắt bữa trưa miễn phí cho nhân viên, nhưng không hề hối tiếc. "Chi phí quá cao và CLB trở nên cồng kềnh. Tôi bị phàn nàn vì bỏ bữa trưa miễn phí, nhưng chưa ai từng đãi tôi bữa trưa miễn phí cả", ông nói.

Một vấn đề khác được Ratcliffe nhấn mạnh là học viện đào tạo trẻ, vốn từng là niềm tự hào của CLB, nay đã tụt lại phía sau. "Học viện của Man Utd thực sự đã đi xuống. Nó phải liên tục sản sinh ra tài năng, vừa giúp CLB về tài chính vừa giữ bản sắc", ông nói thêm.

Ratcliffe cũng bảo vệ nhà Glazer khỏi làn sóng phản đối từ người hâm mộ. "Họ bị chỉ trích nặng nề, nhưng là những người tốt, thực sự đam mê CLB", ông nói. "Họ để tôi toàn quyền điều hành mảng bóng đá. Họ ở bên kia Đại Tây Dương, còn chúng tôi ở đây, có thể xử lý mọi việc với đôi chân trên mặt đất".

Cuối cùng, tỷ phú người Anh tiết lộ kế hoạch xây dựng sân mới 100.000 chỗ bên cạnh Old Trafford. "Nếu chúng tôi có thể triển khai dự án này, nó sẽ tạo ra tác động to lớn đến doanh thu của Man Utd", ông nhấn mạnh.

Hoàng An (theo Times)