Man City nhấn chìm Man Utd

Tiền đạo Erling Haaland lập cú đúp, giúp Man City thắng đội khách Man Utd 3-0 ở vòng bốn Ngoại hạng Anh.

*Ghi bàn: Foden 18', Haaland 53', 68'

Sau hai tuần đứng ở nửa trên bảng điểm, Man Utd đã bị đẩy xuống vị trí 14 quen thuộc như mùa trước. Bàn mở tỷ số của Phil Foden và cú đúp từ Haaland giúp Man City tìm lại mạch thắng sau chuỗi hai trận thua. Còn Man Utd tiếp tục lép vế về mọi mặt ở derby Manchester, chấp nhận ra về tay trắng.

Foden (số 47) mừng bàn mở tỷ số cho Man City trước Man Utd trên sân Etihad, thành phố Manchester, Vương quốc Anh ngày 14/9/2025. Ảnh: AFP

Hiệp một diễn ra với thế trận giằng co, khan hiếm cơ hội. Nhưng chỉ cần một khoảnh khắc lóe sáng, tiền đạo Jeremy Doku ngoặt bóng vượt qua Luke Shaw ở bên phải cấm địa, rồi tạt vào đúng tầm Foden đánh đầu về góc xa mở tỷ số. Không cầu thủ nào của Man Utd theo kèm Foden trong tình huống này.

Trong khi hàng công không tạo ra được cơ hội rõ ràng, hàng thủ đội khách tiếp tục lộ nhiều khoảng trống. Phút 53, Leny Yoro không kèm được Doku, để tiền đạo Bỉ cài đè rồi chọc khe cho Haaland thoát xuống bấm bóng qua đầu thủ môn Altay Bayindir.

Sau khi dẫn hai bàn, Man City thoải mái lùi về chơi phòng ngự, phản công. HLV Ruben Amorim tung Harry Maguire vào sân với mong muốn tận dụng khả năng đánh đầu của trung vệ này. Nhưng khi chưa kịp tham chiến, Maguire đã mắc lỗi chuyền khó cho đồng đội, rồi mất bóng. Man City phản công nhanh với đường chọc khe của Bernardo Silva cho Haaland. Trong thế đối mặt, tiền đạo Na Uy sút chìm về góc xa, nâng tỷ số lên 3-0.

Cú đặt lòng của Haaland nâng tỷ số lên 3-0. Ảnh: Reuters

Khán giả Etihad thực sự phấn khích sau bàn thắng này. Hàng chục nghìn người đứng dậy, quay lưng xuống sân, khoác vai nhau và nhảy liên tục theo kiểu "poznan". Máy quay của nhà đài cũng vì thế rung lên bần bật, dù đã giảm chế độ phóng to.

Haaland đã có thể lập hat-trick, nếu như không bỏ lỡ cơ hội mười mươi ở phút 55. Hàng thủ Man Utd mất bóng trước cấm địa, để tiền đạo 25 tuổi thoát xuống, vượt qua Bayindir nhưng lại sút dội cột trước cầu môn trống. HLV Guardiola đã nhảy lên mừng nhưng sau đó ngỡ ngàng vì bóng không lăn vào lưới.

Khán giả Man City nhảy điệu poznan. Ảnh: Reuters

Dù vậy, cách biệt ba bàn vẫn là quá đủ để Man City thoải mái đá tới hết trận. Man Utd cũng tạo ra vài cơ hội nguy hiểm, trong đó có cú vô lê đẹp mắt của tân binh Bryan Mbeumo. Nhưng trong trận đầu tiên ở Ngoại hạng Anh, thủ thành Gianluigi Donnarumma bay người đẩy bóng cứu thua khó tin. Sau tình huống này, hàng loạt cầu thủ chủ nhà chạy đến huých ngực vào thủ thành Italy để tri ân.

Sự vững chãi của Donnarumma có thể là điểm tựa để Man City tìm lại hình bóng của chính họ những mùa trước. Trong khi, Man Utd tiếp tục lộ ra những vấn đề, không chỉ nằm ở vị trí thủ môn.

Ở trận tiếp theo, Man City tiếp Napoli ở lượt đầu Champions League tối 18/9. Sau đó ba ngày, thầy trò Guardiola làm khách trên sân của Arsenal tại vòng năm Ngoại hạng Anh.

Cũng ở vòng năm, Man Utd về sân nhà tiếp Chelsea ngày 20/9.

Xuân Bình