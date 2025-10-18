Amorim: 'Man Utd không có thời gian để sửa sai'

AnhHLV Ruben Amorim khẳng định ông và các cầu thủ phải nhanh chóng tiến bộ và giành kết quả tốt, dù được đồng chủ sở hữu Jim Ratcliffe cam kết trao thêm thời gian.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Times tuần trước, Ratcliffe khẳng định sẽ cho Amorim ba năm ở Man Utd, tức đến hết hợp đồng vào hè 2027. Tỷ phú người Anh lấy ví dụ về cựu HLV Alex Ferguson, người từng đối mặt nguy cơ bị sa thải trong hai năm đầu trước khi tạo ra kỷ nguyên huy hoàng cho "Quỷ Đỏ".

Tỷ phú Jim Ratcliffe và HLV Ruben Amorim sau trận chung kết Europa League trên sân San Mames, thành phố Bilbao, tỉnh Biscay, xứ Basque, Tây Ban Nha, tối 21/5/2025. Ảnh: Alamy

Trong buổi họp báo trước trận gặp Liverpool ở vòng 8 Ngoại hạng Anh, Amorim cho biết thường xuyên được cả Ratcliffe và Giám đốc điều hành Omar Berrada, Giám đốc bóng đá Jason Wilcox trấn an về tương lai. Nhưng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thừa nhận mọi thứ có thể nhanh chóng thay đổi.

"Ratcliffe thường xuyên nói với tôi điều đó, đôi khi gửi tin nhắn sau mỗi trận đấu", Amorim cho biết. "Nhưng cả tôi và ông ấy đều hiểu rằng bóng đá không như vậy. Điều quan trọng nhất luôn là trận đấu kế tiếp. Ngay cả các ông chủ cũng không thể kiểm soát điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai".

Amorim đang chịu sức ép lớn tại sân Old Trafford, dù từng rất được kỳ vọng sau khoảng thời gian thành công ở Sporting Lisbon. Sau mùa 2024-2025 bết bát, Man Utd tiếp tục chật vật mùa này với ba thất bại qua 7 vòng đầu Ngoại hạng Anh. Họ còn bị đội hạng dưới Grimsby Town loại khỏi Cup Liên đoàn.

Amorim khẳng định ông muốn vực dậy Man Utd càng sớm càng tốt, chứ không lấy lý do cần thời gian để biện minh về kết quả. "Đôi khi áp lực mà tôi đặt lên bản thân và các cầu thủ còn lớn hơn áp lực từ bên ngoài", HLV 40 tuổi khẳng định. "Tôi biết quá trình này sẽ cần thời gian, nhưng tôi không muốn nghĩ theo hướng đó. Tôi không muốn tạo cảm giác rằng chúng ta có thời gian để sửa sai. Ở CLB này, chúng ta phải tiến bộ ngay lập tức".

Lammens (phải) lao ra bắt bóng bổng trong một pha uy hiếp của Sunderland trong trận Man Utd thắng 2-0 trên sân Old Trafford, ở vòng 7 Ngoại hạng Anh ngày 4/10. Ảnh: AFP

Một điểm sáng cho Man Utd là thủ thành tân binh 23 tuổi Senne Lammens ra mắt ấn tượng trong trận thắng Sunderland 2-0 ở vòng 7 Ngoại hạng Anh. Trên khán đài sân Old Trafford hôm đó, nhiều CĐV hát vang "Anh có phải Schmeichel cải trang không?", ám chỉ huyền thoại Peter Schmeichel.

"Cậu ấy chưa phải Schmeichel. Lammens còn rất trẻ nhưng có tài năng và sự bình tĩnh đáng khen. Người hâm mộ thích điều đó, nhưng cậu ấy cần chứng minh lại trong trận tới", Amorim nói, đồng thời để ngỏ tiếp tục để Lammens bắt chính.

Trận gặp Liverpool tới sẽ là lần chạm trán thứ 100 giữa hai CLB giàu truyền thống nhất nước Anh. Amorim hiểu rõ ý nghĩa đặc biệt của cuộc đại chiến này: "Tôi biết đây là trận đấu đặc biệt, bởi cả hai đội luôn cạnh tranh về số danh hiệu. Tôi hiểu điều đó có ý nghĩa thế nào với người hâm mộ. Nhưng dù sao, đây cũng chỉ là một trận đấu mà chúng tôi cần chứng minh đang tiến bộ. Đây là trận đấu mà chúng tôi cần thắng".

Hồng Duy (theo The Guardian)