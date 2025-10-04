Arsenal chiếm đỉnh bảng Ngoại hạng Anh

AnhArsenal thắng đội khách West Ham 2-0 ở vòng 7 để tạm chiếm đỉnh bảng Ngoại hạng Anh của Liverpool.

Arsenal không gặp khó khăn nào trên sân Emirates. Chủ nhà kiểm soát bóng 70%, dứt điểm 21 lần với 5 cú trúng đích, so với 4 và 0 của West Ham. "Pháo thủ" đã thắng đậm hơn nếu chắt chiu cơ hội, với bàn của Bukayo Saka bị khước từ hay Riccardo Calafiori sút từ ngoài vòng cấm dội cột.

Nhưng kết quả 2-0 là đủ để Arsenal lên đỉnh bảng Ngoại hạng Anh với 16 điểm, hơn Liverpool một điểm. Arsenal sẽ bước vào quãng nghỉ quốc tế với vị trí dẫn đầu, nếu Liverpool thua hoặc hòa Chelsea ở trận đấu muộn trên sân Stamford Bridge lúc 23h30 ngày 4/10, giờ Hà Nội.

Bukayo Saka mừng bàn phạt đền ấn định tỷ số trong trận Arsenal thắng West Ham 2-0 ở vòng 7 Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh ngày 4/10. Ảnh: Reuters

HLV Mikel Arteta thay đổi sau những chỉ trích về phong cách thận trọng và thiên về phòng ngự. Lần đầu tiên Arsenal ra sân với năm cầu thủ tấn công tốt nhất là Martin Odegaard, Eberechi Eze, Bukayo Saka, Leandro Trossard và trung phong Viktor Gyokeres.

Arsenal tạo thế trận áp đảo, nhưng không đẩy cao nhịp độ và cũng tương đối bế tắc trước hàng thủ lùi sâu của West Ham. Trong hiệp một, "Pháo thủ" kiểm soát bóng 73%, dứt điểm 15 lần nhưng chỉ đạt thông số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 1,72.

Cơ hội nguy hiểm đầu tiên đến ở phút 14. Saka thoát xuống bên cánh phải rồi căng ngang vào vòng cấm. Bóng lộn xộn và đến vị trí của Eze, nhưng trước khung thành bỏ trống, tân binh trị giá 90 triệu USD lại sút vọt xà khó tin.

Declan Rice dứt điểm mở tỷ số. Ảnh: Arsenal FC

Trong pha tấn công tương tự ở phút 38, chủ nhà tìm được bàn mở tỷ số. Lần này, Eze xâm nhập vòng cấm sút chân phải chéo góc bị Alphonse Areola cản phá rồi Declan Rice ập vào đá bồi vào lưới trống. Tiền vệ người Anh không ăn mừng cuồng nhiệt khi "xé lưới" CLB cũ, nơi anh từng khoác áo giai đoạn 2017-2023. Chỉ Saka góp dấu giày vào nhiều bàn hơn (12) ở Ngoại hạng Anh tại Emirates kể từ đầu mùa 2024-2025 hơn Rice (9).

Thế trận trong hiệp hai không có gì khác biệt, khi West Ham lùi sâu phòng ngự và hiếm khi đưa bóng sang phần sân Arsenal. Đội bóng của Arteta đá cầm chừng dù kiểm soát bóng vượt trội và tìm được bàn kết liễu trận đấu ở phút 67. Jurrien Timber nhận đường chuyền dài của Martin Zubimendi rồi bị Malick Diouf đè ngã trong vòng cấm, mang về quả phạt đền. Trên chấm 11 mét, Saka sút về góc phải, ngược hướng phán đoán của thủ thành Alphonse Areola.

Với 55 bàn và 45 kiến tạo, Saka trở thành cầu thủ Arsenal thứ 8 góp dấu giày vào 100 bàn tại Ngoại hạng Anh, và anh đạt được cột mốc quan trọng trong lần ra sân thứ 200 tại giải. Cesc Fabregas (23 tuổi 237 ngày) là cầu thủ duy nhất chạm mốc này ở độ tuổi trẻ hơn Saka (24 tuổi 29 ngày) cho Arsenal.

Martin Odegaard ôm đầu gối và rời sân từ hiệp một. Ảnh: Reuters

Nhưng chiến thắng của Arsenal không trọn vẹn. Đội trưởng Martin Odegaard đau đầu gối, hai lần ngồi xuống sân ở hiệp một rồi nhường chỗ cho Zubimendi từ phút 30. Odegaard trở thành cầu thủ đầu tiên bị thay ra trước giờ nghỉ ở ba lần đá chính liên tiếp ở Ngoại hạng Anh. Trước đó, tiền vệ người Na Uy rời sân phút 38 trận thắng Leeds ở vòng 2 và rời sân phút 18 trận gặp Nottingham Forest ở vòng 4.

Hồng Duy