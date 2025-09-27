Man City thắng lớn nhất từ đầu mùa Ngoại hạng Anh

AnhThầy trò Pep Guardiola đè bẹp tân binh Burnley 5-1 ở vòng 6 giải Ngoại hạng Anh.

Chơi trên sân nhà Etihad, Man City hoàn toàn áp đảo đối thủ mới lên hạng và đang có phong độ thấp Burnley (thua ba trong năm trận). Họ gặt hái thành quả ngay phút 12 với một pha tấn công dồn dập. Sau khi Jeremy Doku dứt điểm buộc thủ môn Martin Dubravka đẩy bóng, Phil Foden gây sức ép khiến Maxime Esteve phản lưới dâng bàn mở tỷ số.

Esteve (áo đen, bên phải) phản lưới hai lần trong trận Man City thắng Burnley 5-1 ở vòng 6 Ngoại hạng Anh ngày 27/9. Ảnh: Reuters

Bàn thắng sớm thúc đẩy tham vọng thắng đậm của Man City. Ở cánh trái, Doku tiếp tục làm khổ đồng đội cũ Kyle Walker bằng những pha đi bóng tốc độ. Phút 24, tiền đạo cánh người Bỉ suýt nhân đôi cách biệt khi dứt điểm quyết đoán, buộc Dubravka phải trổ tài cứu thua.

Tuy nhiên, việc mải mê tấn công cũng khiến Man City mất cảnh giác. Phút 38, Quilindschy Hartmann căng ngang từ cánh trái, tạo điều kiện cho Jaidon Anthony băng lên dứt điểm tung lưới thủ môn Gianluigi Donnarumma, gỡ hòa 101 cho Burnley.

Bàn gỡ bất ngờ khiến thế trận thay đổi. Các cầu thủ Burnley tấn công tự tin và vây hãm khung thành Man City nhiều hơn. Nếu dứt điểm nắn nót cuối hiệp một và đầu hiệp hai, Lyle Forster có thể đã nâng tỷ số lên 2-1. Hartmann cũng gây thêm sóng gió khi sút xa nguy hiểm, buộc Donnarumma phải cứu thua.

Nhưng sau khoảng thời gian thăng hoa, Burnley sớm trở lại mặt đất. Giữa hiệp hai, Man City kiểm soát tốt tuyến giữa, chuyển hướng tấn công hợp lý buộc đội khách phải lùi sâu. Phút 61, chủ nhà có bàn bước ngoặt dẫn tới chiến thắng. Sau tình huống Erling Haaland đánh đầu giữa vòng cấm, Matheus Nunes kịp vô lê từ sáu mét nâng tỷ số lên 2-1.

Lần vượt lên thứ hai giúp Man City củng cố tâm lý chiến thắng. Phút 65, sau pha căng ngang của Nunes, Esteve phản lưới lần hai dưới sức ép của Oscar Bobb, nâng tỷ số lên 3-1 cho Man City.

Haaland mừng bàn trong trận Man City thắng Burnley ở vòng 6 Ngoại hạng Anh tối 27/9. Ảnh: PA

Cuối trận, Burnley đánh mất hoàn toàn sức chiến đấu. Họ phạm một loạt sai lầm phòng ngự và dâng thêm hai bàn cho chủ nhà. Phút 90, Doku kiến tạo cho Haaland dứt điểm một chạm nâng tỷ số lên 4-1. Ba phút sau đó, tiền đạo người Na Uy tận dụng sai lầm mất bóng của Burnley, dứt điểm trong thế đối mặt thủ môn ấn định chiến thắng 5-1.

Đây là chiến thắng lớn nhất của Man City từ đầu mùa, xếp trên các trận thắng Wolves 4-0, Man Utd 3-0 ở Ngoại hạng Anh. Ngoài ra, họ hạ Huddersfield ở Cup Liên đoàn và Napoli tại vòng bảng Champions League cùng tỷ số 2-0. Xen giữa các trận thắng này là hai thất bại 0-2 trước Tottenham, 1-2 trước Brighton và hòa Arsenal 1-1 ở Ngoại hạng Anh.

Kết quả lần này đưa Man City lên thứ tư Ngoại hạng Anh với 10 điểm, kém đội dẫn đầu Liverpool năm điểm. Vòng này, nhà đương kim vô địch bất ngờ thua 1-2 trên sân của Crystal Palace, đội từng thắng Man City 1-0 ở chung kết Cup FA mùa trước và Liverpool 3-2 trên chấm 11m trong trận tranh Siêu Cup Anh.

Thanh Quý