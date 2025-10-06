Rooney: 'Salah bị tổn thương vì Isak và Wirtz'

AnhHuyền thoại Wayne Rooney cho rằng Mohamed Salah đang chịu tác động tâm lý sau khi Liverpool chiêu mộ những tiền đạo đắt giá, đồng thời kêu gọi đội trưởng Virgil van Dijk lên tiếng chấn chỉnh đồng đội.

Liverpool biến động lực lượng trong hè 2025. Chủ sân Anfield chi 603 triệu USD để mang về 7 tân binh, gồm ba thương vụ đình đám trên hàng công Alexander Isak (175,5 triệu USD từ Newcastle), Florian Wirtz (170 triệu USD từ Leverkusen) và Hugo Ekitike (106,5 triệu USD từ Frankfurt).

Theo Rooney, sự xuất hiện của những tiền đạo đắt giá ảnh hưởng tới tinh thần và phong độ của Salah. "Với những cầu thủ mới như Isak, Ekitike, hay Wirtz, Salah nghĩ gì?", cựu danh thủ người Anh đặt vấn đề trên chương trình Wayne Rooney Show. "Những cầu thủ hàng đầu luôn có cái tôi lớn, và Salah là một trong những ngôi sao hay nhất giải suốt nhiều năm. Nhưng tuần vừa rồi cho thấy khi mọi chuyện không như ý, người ta sẽ đặt câu hỏi về tinh thần thi đấu của cậu ấy".

Salah (phải) và Florian Wirtz trò chuyện trong trận Liverpool thua Chelsea 1-2 ở vòng 7 Ngoại hạng Anh trên sân Stamford Bridge, London, Anh ngày 4/10/2025. Ảnh: PA

Trong trận gặp Chelsea, Salah mất bóng 13 lần, không dứt điểm trúng đích lần nào và bị chuyên trang Sofascore chấm 6,1 điểm, chỉ cao hơn Conor Bradley (5,8 điểm). Từ đầu mùa, ngôi sao Ai Cập mới ghi hai bàn tại Ngoại hạng Anh và một ở Champions League.

Theo Rooney, vấn đề của Salah không chỉ nằm ở phong độ ghi bàn mà còn ở việc anh thiếu đóng góp phòng ngự. Bàn thua phút bù giờ thứ 6 do Estevao ghi chính là hệ quả của việc cánh phải Liverpool bị khai thác triệt để, khi Salah không lùi về theo kèm Marc Cucurella trong tình huống dâng cao.

"Ở trận gặp Chelsea, hậu vệ cánh bên cạnh bị xuyên phá liên tục, còn Salah chỉ đứng nhìn", Rooney bình luận.

Dưới thời Jurgen Klopp, Salah được yêu cầu tích cực pressing và hỗ trợ hậu vệ cánh. Nhưng từ khi HLV Arne Slot tiếp quản sân Anfield, vai trò của anh thay đổi. Ngôi sao 33 tuổi được phép giảm tải phòng ngự để tập trung tối đa cho tấn công. Mùa trước, chiến thuật này mang lại hiệu quả, khi Salah góp dấu giày vào 47 bàn ở Ngoại hạng Anh, giành cả Chiếc giày Vàng lẫn danh hiệu Vua kiến tạo.

Chính Salah cũng từng thừa nhận anh là người đề xuất ý tưởng này với HLV Slot. "Tôi nói với ông ấy: miễn là giảm tải cho tôi trong khâu phòng ngự, tôi sẽ bù lại bằng số liệu tấn công. Và điều đó đã chứng minh", Salah chia sẻ sau khi cùng Liverpool đăng quang Ngoại hạng Anh.

Nhưng Rooney cảnh báo tình hình hiện đã khác và uy tín lẫn vai trò trụ cột có thể bị đe dọa, nếu Salah không điều chỉnh cách chơi và tinh thần. Cựu tiền đạo Man Utd cũng kêu gọi những cầu thủ giàu kinh nghiệm như đội trưởng Van Dijk hay Alisson phải lên tiếng.

"Ở giai đoạn đỉnh cao, Salah có thể cho phép mình ích kỷ hơn để dồn sức cho hàng công", cựu tiền đạo Man Utd nói. "Những cầu thủ như Van Dijk hay Alisson, dù trận đó không bắt, cần phải nhắc Salah rằng cậu ấy phải hỗ trợ phòng ngự. Với tôi, việc Salah đứng ngoài trong các pha bóng nguy hiểm thực sự đáng lo".

Hồng Duy