Ngoại hạng Anh phá kỷ lục chuyển nhượng

Các CLB Ngoại hạng Anh chi hơn 4 tỷ USD hè 2025, kỷ lục của một giải đấu trong một kỳ chuyển nhượng.

Theo ước tính của Deloitte, tổng chi tiêu hè này của Ngoại hạng Anh đã vượt xa kỷ lục cũ 3,2 tỷ USD cũng do chính họ lập cách đây hai năm. Đây là mùa hè thứ 10 liên tiếp giải đấu cao nhất của bóng đá Anh chứng kiến tổng chi tiêu trên 1,3 tỷ USD, khẳng định sức hút và tiềm lực tài chính số một châu Âu.

Tiền đạo Alexander Isak chụp ảnh ra mắt Liverpool ngày 1/9/2025 tại Anh. Ảnh: Liverpoolfc

Liverpool chịu chi nhất khi bỏ ra 603 triệu USD, số tiền chưa từng có với một CLB Anh trong một kỳ chuyển nhượng. ĐKVĐ Ngoại hạng Anh lập kỷ lục quốc nội khi chi 175,5 triệu USD cho tiền đạo Alexander Isak ngày cuối kỳ chuyển nhượng, sau khi đưa về Florian Wirtz với giá 170 triệu và Hugo Ekitike với 106,5 triệu USD. Trong khi, Arsenal, Chelsea, Man Utd và Newcastle cũng vượt mốc 270 triệu USD.

Riêng thương vụ Isak đã tốn hơn toàn chi tiêu của 10 đội bóng khác cộng lại. Điều này cho thấy tham vọng lớn của Liverpool trong việc duy trì vị thế nhà ĐKVĐ. Theo Sky Sports, ban lãnh đạo Liverpool đã cân đối chi tiêu nhờ nguồn thu khổng lồ từ bản quyền truyền hình, mở rộng sân vận động, các hợp đồng tài trợ áo đấu, và Champions League.

Ngoài việc mua sắm, Liverpool cũng thu về hơn 270 triệu USD nhờ bán Luis Diaz (88 triệu), Darwin Nunez (77 triệu) và nhiều cầu thủ trẻ. Nhờ đó, họ không vi phạm Quy định về lợi nhuận và bền vững tài chính (PSR), vốn khiến nhiều CLB khác bị hạn chế.

Giám đốc Deloitte Sports Business Group, ông Tim Lunn đánh giá các đội mạnh tay mua sắm cầu thủ để cạnh tranh suất dự Cup châu Âu mùa sau. "Bản quyền truyền hình bước vào chu kỳ 4 năm mới và 6 CLB Ngoại hạng Anh cùng góp mặt ở Champions League, đã tiếp thêm sức mạnh cho họ", ông nói.

Không chỉ Liverpool, Arsenal cũng mạnh tay chi 348 triệu USD. Chelsea (402 triệu) và Man Utd (314 triệu) cũng đều vượt mốc 300 triệu USD. Các CLB hạng khá như Aston Villa (38 triệu) hay Fulham (47 triệu) thì phải dè dặt hơn, bởi doanh thu của họ không theo kịp yêu cầu của PSR.

Cựu Giám đốc điều hành Liverpool, Christian Purslow cho rằng mùa này là thời điểm chiến lược, đánh dấu giao đoạn chuyển giao. "Liverpool đang tận dụng lợi thế tài chính để xây dựng lực lượng đủ sức thống trị trong nhiều năm tới", ông Purslow nói. "Sự kết hợp giữa Isak và dàn ngôi sao hiện tại có thể khiến họ gần như bất khả bại".

Chuyên gia Deloitte dự báo xu hướng này sẽ chưa dừng lại, khi Ngoại hạng có thể tiếp tục phá kỷ lục của chính họ trong tương lai gần.

Hoàng An (theo ESPN, Sky Sports)