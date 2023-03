7 dấu hiệu cảnh báo bệnh phổi trở nặng

Bệnh phổi thường gây rối loạn nhịp thở và khi ở giai đoạn nặng có thể khiến tình trạng hô hấp khó khăn hơn, kéo theo một số triệu chứng khác.

Luôn mệt mỏi

Người mắc bệnh phổi đến giai đoạn suy yếu thường rất yếu ớt, thậm chí việc lên xuống cầu thang cũng có thể cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Các tế bào trong cơ thể cần oxy để tạo ra năng lượng nhằm giúp duy trì hoạt động. Khi phổi không cung cấp đủ oxy cho các cơ quan, cơ thể sẽ không có năng lượng để làm việc. Sự mệt mỏi khiến bạn không thể tập thể dục, thậm chí vận động dẫn đến trạng thái ngày càng kiệt sức, không thể làm bất cứ việc gì ngay cả các công việc đơn giản.

Thở gấp, thở khò khè

Người bệnh phổi thường gặp vấn đề trong quá trình hô hấp như thở khó, thở khò khè nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Nếu bạn đang cảm thấy luôn luôn khó thở, thở hổn hển dù không hoạt động hay gắng sức thì có thể bệnh đã trở nặng. Tình trạng phổi yếu, kém hoạt động có thể khiến bạn thở khó hơn vì không cung cấp đủ oxy vào máu.

Tiếng thở khò khè xảy ra khi có vật cản trong đường thở và cũng là dấu hiệu cho thấy hoạt động hô hấp của bạn đang có vấn đề. Những người mắc bệnh hen suyễn hoặc khí phế thũng cũng có thể bị khó thở, thở rít do không khí đi qua đường thở hẹp gây ra những rung động tạo nên những âm thanh như tiếng rít.

Phổi suy yếu thường gây ra các biểu hiện khó thở, thở khò khè, thở hổn hển dù không gắng sức. Ảnh: Dreamstime

Mất kiểm soát ý thức

Khoảng 15 - 20% lượng oxy cung cấp cho cơ thể được vận chuyển đến não để duy trì hoạt động ở các tế bào thần kinh. Nếu tình trạng hô hấp suy yếu, mức oxy cung cấp bị cắt giảm đột ngột thì người bệnh có thể bị mất kiểm soát ý thức. Các chuyên gia nhận định thêm, mức oxy rất thấp và nồng độ carbon dioxide rất cao ở người bệnh phổi có thể gây lú lẫn, mất tỉnh táo hoặc gây buồn ngủ.

Sụt cân không rõ nguyên nhân

Bệnh phổi tiến triển kéo theo nhiều hệ lụy bao gồm sụt cân không lý do. Đặc biệt, người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính COPD có thể bị sụt cân nhanh do mệt mỏi kéo dài làm giảm khả năng vận động, dẫn đến yếu cơ, mất khối lượng cơ hay gặp khó khăn trong ăn uống do khó thở. Các tình trạng này đều có thể gây sút cân nhanh chóng.

Ho liên tục, kéo dài

Bệnh phổi tiến triển có thể gây ho liên tục đặc biệt nếu ho kèm theo chất nhầy, máu hoặc sốt... rất nguy hiểm. Ở người hút thuốc, ho liên tục có thể cảnh báo bệnh viêm phế quản mạn tính hoặc khí phế thũng. Do đó, nếu cơn ho của bạn kéo dài hơn 3 tuần, đặc biệt kèm theo khó thở ngày càng nghiêm trọng hãy đi thăm khám để được chẩn đoán và điều trị sớm.

Đau tức ngực

Ngực bị tổn thương là dấu hiệu của bệnh tim nhưng phổi cũng có thể gây ra cơn đau tại vị trí này. Lớp màng bên trong phổi bị tổn thương gọi là viêm màng phổi có thể gây đau ngực. Đau cũng có thể do căng cơ lúc ho hoặc phổi bị xẹp. Bên cạnh đó, tình trạng khoang phổi bị vỡ khiến không khí tràn vào các khoang ngực xung quanh phổi cũng có thể gây ra một số cơn đau.

Da xám, xanh xao

Các tế bào hồng cầu vận chuyển oxy đến các mô trong cơ thể giúp bạn có một làn da hồng hào. Khi môi, ngón tay và ngón chân có màu xám xanh là dấu hiệu cho thấy những bộ phận đó không nhận được lượng oxy cần thiết. Hiện tượng đổi màu da phổ biến nhất ở người bệnh phổi giai đoạn cuối và có xu hướng xảy ra nhiều hơn khi họ gắng sức, thậm chí cả khi nghỉ ngơi.

Bảo Bảo (Theo Prevention)