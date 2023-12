7 cách hạn chế đau đầu khi đi du lịch

Giữ ấm, uống đủ nước, tránh khói thuốc, tiếng ồn mạnh, ngủ và thức đều đặn khi đi du lịch giúp kiểm soát đau nửa đầu.

Đau nửa đầu là cảm giác đau ở một bên đầu, có thể đau nhói, dữ dội hoặc nhẹ. Cơn đau kết thúc nhanh trong vài phút nhưng cũng có thể kéo dài hàng giờ. Người bệnh thường có triệu chứng kèm theo như buồn nôn, nôn mửa, nhạy cảm và khó chịu với ánh sáng, âm thanh.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Minh Đức, Trưởng khoa Thần kinh, Trung tâm Khoa học Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết có nhiều yếu tố khởi phát hoặc làm tăng nặng đau nửa đầu khi đi chơi, du lịch. Ví dụ, gián đoạn lịch ngủ thông thường do thức khuya hay dậy sớm hơn; dùng nhiều các món ăn lên men hay ủ chua, nhiều muối hoặc đường, đồ uống có cồn làm tăng nguy cơ đau đầu.

Thay đổi đột ngột về khí hậu hoặc độ cao, tham gia các hoạt động vận động quá sức, mất nước, vào những khu vui chơi có tiếng ồn lớn hay ánh sáng quá chói... cũng có thể là tác nhân.

Đau nửa đầu ảnh hưởng sức khỏe và cản trở kế hoạch vui chơi của người bệnh. Bác sĩ Minh Đức gợi ý một số cách dưới đây góp phần kiểm soát tình trạng này trong những chuyến đi chơi xa.

Chuẩn bị trước cho chuyến đi: Căng thẳng là một trong những yếu tố kích thích đau nửa đầu. Lên lịch trình du lịch cân đối giữa vui chơi và nghỉ ngơi, chuẩn bị hành lý trước ít nhất một ngày, thu xếp các công việc cần làm trước chuyến đi để hạn chế căng thẳng.

Tránh say tàu xe: Say tàu xe có thể dẫn đến đau đầu hay đau nửa đầu kèm theo chóng mặt, buồn nôn. Người đi du lịch nên ngồi phía trước ô tô hoặc xe buýt, ngồi cuối tàu thuyền, chọn chỗ ngồi gần cửa sổ trên các chuyến bay và tàu hỏa nhằm giảm say tàu xe.

Uống nhiều nước: Phòng tránh mất nước, nên uống nhiều nước trong và sau khi ngồi trên máy bay, tham gia hoạt động ngoài trời, hoạt động vận động mạnh như leo núi, trekking, chèo thuyền. Hạn chế dùng thuốc lợi tiểu khi đi du lịch tránh đau đầu do mất nước.

Cân đối chế độ dinh dưỡng: Mọi người nên thưởng thức ẩm thực địa phương ở mức vừa phải, hạn chế các món nhiều caffeine, cồn, nước tương, đường, đường nhân tạo như nước ngọt, kem. Tăng cường rau xanh, hoa quả có thể giảm nguy cơ đau đầu khi đi du lịch.

Tránh thay đổi khí hậu, độ cao đột ngột: Nhiệt độ thay đổi đột ngột từ nóng sang lạnh hoặc ngược lại, độ ẩm quá cao, thay đổi áp suất khí quyển cũng có thể kích hoạt cơn đau ở đầu. Người đi du lịch nên cân nhắc khi chọn địa điểm hoặc hạn chế một số hoạt động nhất định như lặn biển, trượt ván trên tuyết... để tránh thay đổi đột ngột về khí hậu và độ cao. Chuẩn bị trang phục phù hợp, mang theo áo ấm khi đi đến những vùng thời tiết lạnh.

Tránh yếu tố kích thích cơn đau: Ánh sáng chói hoặc nhấp nháy, tiếng ồn mạnh, nhiệt độ quá cao và mùi nồng làm tăng nguy cơ đau nửa đầu khởi phát. Người bệnh nên tránh hoặc hạn chế tiếp xúc với các tác nhân kích thích này, như mang kính râm, mặt nạ ngủ, sử dụng nút bịt tai khi đi máy bay, khẩu trang, không đến nơi ồn ào.

Khói thuốc lá cũng dễ làm cơn đau đầu bùng phát. Yêu cầu nơi lưu trú sắp xếp phòng nghỉ ở khu vực không hút thuốc, chọn bàn ăn ở khu vực phòng máy lạnh, không khói thuốc cũng là những cách tốt cho sức khỏe.

Duy trì lịch ngủ - thức đều đặn: Đi ngủ và thức vào cùng một giờ mỗi ngày giống như bình thường hoặc có thể chênh lệch khoảng 30 phút so với giờ sinh học hàng ngày có thể tránh ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ, dẫn đến đau đầu.

Duy trì lịch ngủ - thức đều đặn để tránh đau đầu. Ảnh: Freepik

Bác sĩ Minh Đức lưu ý người bệnh đang sử dụng thuốc điều trị đau nửa đầu, cần mang theo thuốc và sử dụng theo đúng chỉ định của bác sĩ, không ngừng thuốc hoặc bớt liều thuốc trong chuyến đi. Trường hợp từng bị đau nửa đầu trước đây, nên mang theo một vài loại thuốc giảm đau đầu không kê đơn để sử dụng khi cần.

Một số tinh chất thiên nhiên như từ blueberry (việt quất) và ginkgo biloba (bạch quả) cũng giúp tăng cường máu lên não, cải thiện các chức năng, liên kết thần kinh, hỗ trợ giảm đau đầu và mất ngủ.

Dung Nguyễn