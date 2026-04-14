7 cách giúp trẻ tăng chỉ số thông minh

Luyện các phép tính ngẫu nhiên, chơi nhạc cụ, hạn chế sử dụng thiết bị điện tử là những cách giúp trẻ tăng khả năng tập trung, ghi nhớ và tư duy logic.

Chơi thể thao

Trẻ vận động thường xuyên giúp tăng cường tuần hoàn máu và lượng oxy đến não, từ đó hỗ trợ hoạt động của hệ thần kinh và cải thiện khả năng tập trung. Hoạt động thể chất còn kích thích cơ thể giải phóng endorphin, giúp trẻ cảm thấy vui vẻ, giảm căng thẳng và học tập hiệu quả hơn.

Cha mẹ nên lựa chọn môn thể thao phù hợp với sở thích và độ tuổi của con như bóng đá, bóng rổ, bơi lội, chạy nhảy hoặc đạp xe. Những hoạt động này không chỉ tốt cho thể chất mà còn hỗ trợ phát triển tư duy và phản xạ.

Tính toán ngẫu nhiên

Trong sinh hoạt hàng ngày, cha mẹ có thể lồng ghép những phép tính đơn giản vào lúc chơi cùng con để kích thích tư duy logic.

Chẳng hạn, khi ăn trái cây, cha mẹ có thể hỏi trẻ: "Nếu có một quả táo và thêm một quả nữa thì là mấy quả?". Những phép cộng, trừ, nhân, chia đơn giản giúp trẻ hình thành phản xạ tư duy nhanh và khơi dậy hứng thú với toán học. Điều quan trọng là biến việc này thành trò chơi vui vẻ, tránh hỏi dồn dập khiến trẻ cảm thấy áp lực.

Chơi nhạc cụ

Âm nhạc là một trong những hoạt động kích thích não bộ toàn diện. Khi học chơi nhạc cụ, trẻ đồng thời sử dụng thính giác, vận động tay, trí nhớ và cảm xúc, từ đó tăng cường các kết nối thần kinh.

Việc ghi nhớ nốt nhạc, tiết tấu và luyện tập đều đặn giúp cải thiện trí nhớ, khả năng tập trung và tính kỷ luật. Ngoài ra, âm nhạc còn giúp trẻ học cách biểu đạt cảm xúc và phát triển sự tự tin. Hiệu quả sẽ cao hơn khi trẻ thực sự yêu thích, thay vì bị ép buộc.

Trò chơi xếp hình

Các trò chơi xếp hình, ghép khối hoặc lắp ráp rất hữu ích cho sự phát triển trí tuệ của trẻ. Khi chơi, trẻ phải quan sát, phân tích và tìm cách ghép đúng các mảnh, qua đó rèn luyện tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề và sự kiên nhẫn. Những hoạt động này cũng hỗ trợ phát triển trí tưởng tượng không gian và khả năng tập trung.

Hít thở sâu

Thói quen hít thở sâu, đều đặn giúp tăng lượng oxy cung cấp cho não, hỗ trợ trẻ tập trung và tỉnh táo hơn khi học tập. Việc kiểm soát hơi thở còn giúp trẻ giảm căng thẳng, ổn định cảm xúc và dễ tiếp thu kiến thức hơn. Đây là cách đơn giản nhưng hiệu quả để giúp trẻ thư giãn, đặc biệt trước khi học hoặc trước giờ đi ngủ.

Hạn chế thiết bị điện tử

Các chuyên gia khuyến cáo tránh cho trẻ dưới 18 tháng tuổi tiếp xúc với màn hình, ngoại trừ gọi video với người thân. Ở trẻ nhỏ, việc tiếp xúc quá sớm với điện thoại, máy tính bảng có thể ảnh hưởng đến sự phát triển ngôn ngữ và khả năng chú ý.

Thay vì cho trẻ xem video quá nhiều, cha mẹ nên ưu tiên đọc truyện, chơi cùng con hoặc sử dụng tranh ảnh giáo dục để kích thích não bộ và khả năng ngôn ngữ.

Trò chuyện với trẻ

Trò chuyện là cách đơn giản nhưng rất hiệu quả để kích thích sự phát triển trí não. Ngay cả khi trẻ chưa hiểu hoàn toàn, việc thường xuyên nghe ngôn ngữ từ cha mẹ vẫn giúp bé tăng vốn từ, phát triển khả năng giao tiếp và tư duy. Cha mẹ có thể kể cho con nghe những việc mình đang làm hoặc mô tả các sự vật xung quanh.

Trẻ được tiếp xúc với ngôn ngữ phong phú trong những năm đầu đời thường có lợi thế hơn về khả năng nhận thức và học tập sau này.

Lê Nguyễn (Theo Times of India, Healthline)