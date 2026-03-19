Những thói quen mỗi ngày giúp trẻ phát triển trí tuệ

Trẻ nên ngủ trước 22h, ăn sáng đầy đủ dinh dưỡng, duy trì thói quen đọc sách và tập thể dục mỗi ngày để phát triển trí não.

Ngủ trước 22h

Giấc ngủ chất lượng đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển não bộ và sức khỏe toàn diện của trẻ. Trẻ có thói quen ngủ trước 22h và ngủ sâu thường ghi nhớ tốt hơn, duy trì khả năng nhận thức ổn định.

Ngủ sớm còn giúp tăng cường miễn dịch, cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung, đồng thời giảm nguy cơ béo phì, trầm cảm và hình thành lối sống lành mạnh. Khoảng thời gian ban đêm, đặc biệt trước nửa đêm, cơ thể tiết nhiều hormone tăng trưởng, hỗ trợ phát triển thể chất.

Ăn sáng mỗi ngày

Sau một giấc ngủ dài, não bé cần một lượng dinh dưỡng đầy đủ. Trẻ nên hình thành thói quen ăn sáng 1-2 giờ sau khi thức dậy. Bữa ăn đầu tiên trong ngày giúp duy trì cân nặng khỏe mạnh, cơ thể đủ năng lượng. Để trẻ có đủ thời gian ăn uống thoải mái, bố mẹ nên đánh thức con đúng giờ.

Thực phẩm giàu axit béo omega-3 (như cá, quả óc chó), chất chống oxy hóa (có trong rau củ quả), ngũ cốc nguyên hạt cung cấp cho não bộ nguồn năng lượng cần thiết. Những chất dinh dưỡng này bảo vệ tế bào não, cải thiện khả năng tư duy. Trẻ tránh ăn quá nhiều đường, thức ăn nhanh vì chúng dễ làm giảm khả năng tư duy của não bộ.

Đọc 10 trang sách một ngày

Trẻ em đọc sách được tiếp xúc với từ ngữ mới, trí tưởng tượng được kích thích, khả năng tư duy phản biện được phát triển. Cha mẹ có thể cho con đọc truyện tranh, tạp chí dành cho trẻ em mỗi ngày.

Chơi thể thao

Tập thể dục thường xuyên giúp tăng lưu lượng máu lên não, hỗ trợ tính dẻo của tế bào thần kinh và thúc đẩy hình thành tế bào thần kinh mới. Thói quen này tác động tích cực đến sức khỏe não bộ, đồng thời góp phần giảm viêm toàn thân - yếu tố liên quan đến nhiều bệnh mạn tính. Trẻ nên duy trì vận động mỗi ngày với các môn thể thao như bơi lội, bóng đá, bóng rổ, cầu lông, đạp xe, nhảy dây... để phát triển thể chất, tăng chiều cao và sức bền.

Ghi chép bằng tay

Khoa học thần kinh giải thích rằng viết bằng tay kích hoạt các phần khác nhau của não bộ liên quan đến tư duy, trí nhớ. Trẻ viết tay, hiểu, ghi nhớ thông tin sâu sắc hơn. Cha mẹ chuẩn bị cho trẻ những cuốn sổ tay để bé bắt đầu ghi chép mỗi ngày.

Lê Nguyễn (Theo Hindustan Times, Times of India)