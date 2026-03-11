7 cách giúp phụ nữ giảm rụng và nuôi tóc chắc khỏe

Những thói quen đơn giản như ngủ đủ giấc, thư giãn tinh thần và chăm sóc da đầu đúng cách có thể giúp nang tóc khỏe hơn, giảm gãy rụng.

Điều chỉnh hormone

Thay đổi nội tiết tố là nguyên nhân hàng đầu gây rụng tóc ở phụ nữ. Mang thai, mãn kinh, rối loạn tuyến giáp có thể làm gián đoạn chu kỳ phát triển tóc tự nhiên. Ví dụ rụng tóc sau sinh rất phổ biến, mãn kinh khiến tóc mỏng dần do nồng độ estrogen suy giảm. Xác định nguyên nhân rụng tóc giúp phụ nữ lựa chọn phương pháp điều trị hiệu quả như thay đổi lối sống để cân bằng nội tiết tố.

Bổ sung dinh dưỡng

Tóc cần các chất dinh dưỡng thiết yếu để phát triển khỏe mạnh. Thiếu hụt sắt, vitamin D, kẽm, biotin (vitamin B7) hoặc protein làm suy yếu nang tóc. Chế độ ăn uống cân bằng kết hợp bổ sung chất dinh dưỡng đúng cách là phương pháp an toàn để tăng cường sức khỏe tóc. Phụ nữ nên ăn thực phẩm giàu chất dinh dưỡng như cá, rau lá xanh, trứng, thịt nạc, các loại hạt.

Thư giãn tinh thần

Căng thẳng ảnh hưởng đến sự phát triển của tóc, gây rụng. Kiểm soát căng thẳng rất quan trọng, các phương pháp như thiền, yoga, viết nhật ký, tập thở góp phần cải thiện đời sống tinh thần.

Liệu pháp laser

Liệu pháp laser giúp kích thích hoạt động của nang tóc, tăng lưu lượng máu đến da đầu và cải thiện quá trình nuôi dưỡng chân tóc. Nhờ đó, tóc có thể mọc chắc khỏe, dày hơn và giảm rụng theo thời gian.

Chăm sóc da đầu

Gội đầu nhẹ nhàng, tránh hóa chất mạnh, hạn chế tạo kiểu bằng nhiệt và massage da đầu thường xuyên giúp duy trì sức khỏe nang tóc. Massage da đầu có thể tăng lưu thông máu, nuôi dưỡng nang tóc. Chọn dầu gội, dầu xả dịu nhẹ phù hợp với các loại tóc để ngăn hư tổn, gãy rụng.

Ngủ đủ giấc

Tóc được tái tạo trong khi ngủ. Ngủ đủ từ 7 đến 9 tiếng mỗi đêm hỗ trợ chu kỳ phát triển của tóc, giảm rụng. Phái đẹp cần ngủ đủ giấc, đi ngủ đúng giờ, hạn chế tiếp xúc với màn hình trước khi ngủ.

Sử dụng thực phẩm bổ sung

Vitamin và khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của tóc. Sắt, kẽm, vitamin D và vitamin B7 (biotin) giúp hỗ trợ mọc tóc và giảm rụng. Phụ nữ nên đi khám để được tư vấn bổ sung thực phẩm chức năng phù hợp theo khuyến nghị của bác sĩ, tránh tự ý dùng liều cao vì có thể gây tác dụng phụ.

Rụng tóc ở phụ nữ có thể liên quan đến yếu tố di truyền. Biết rõ tiền sử gia đình giúp phụ nữ nhận biết sớm nguy cơ và chủ động các biện pháp phòng ngừa như điều chỉnh lối sống hoặc sử dụng sản phẩm chăm sóc phù hợp.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)